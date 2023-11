Renouer avec ses racines perdues à cause de la colonisation

« Notre communauté a été très affectée par la colonisation », indique d’emblée Justin Roy, le directeur du développement économique de Kebaowek, une petite communauté anishnabe, située dans le Témiscamingue.

On est chanceux, car notre taux de chômage est plutôt bas, on a de belles maisons. Mais on a aussi beaucoup perdu : notre langue et notre culture , indique celui qui est aussi conseiller.

C’est donc devenu une priorité pour la communauté qui, à chaque réunion, plaidait pour la construction d’un centre culturel.

Le but premier est donc de permettre à nos membres d’apprendre d’où ils viennent, de revenir à leurs racines, de connaître notre histoire anishnabe.

En plus, Kebaowek veut axer son développement économique sur le tourisme. Faire d’une pierre deux coups.

L'architecture du centre sera très lié à la culture des Autochtones.

Pour mettre en œuvre ce projet, elle a contacté le cabinet d’architecte autochtone vancouvérois Formline Architecture dont le président est lui-même autochtone. Ils ont une vision et une créativité autochtone , assure M. Roy dont l'excitation est palpable.

Le cabinet a donc eu l’idée d’imaginer le centre culturel comme une personne vivante qui respire, qui fait partie du territoire, avec une approche holistique.

Les plans montrent par exemple une salle qui sera pensée comme un wigwam, ce type d’habitation qu’on retrouve justement chez les Anishnabeg entre autres.

Le wigwam est comme le tipi, une forme d'habitation traditionnelle des Autochtones. (Photo d'archives)

Une autre partie de l’édifice sera créée en suivant l’exemple d’un canot, l’un des moyens de transport privilégiés par les Anishnebeg.

On trouvera une salle de classe, une salle d’exposition et même un restaurant et un café. Le tout sera juste à côté de la récente marina que la communauté a fait construire.

Le bâtiment sera également carboneutre : doté de panneaux solaires sur une partie du toit et d'un système géothermique pour assurer le chauffage et le refroidissement de l'édifice.

La communauté a en effet déposé sa candidature dans le cadre d'un programme lancé par le gouvernement fédéral afin de développer des bâtiments neutres en émissions de gaz à effet de serre. Une autre partie du toit sera aussi couverte de gazon.

La communauté travaille fort à la création d'un centre culturel pour renouer avec sa culture et sa langue.

De haut, la structure dans son ensemble, plutôt allongée et ronde, fait clairement penser à une tortue, l’un des animaux importants de la cosmogonie autochtone. Les panneaux solaires évoquent les écailles du reptile.

La générosité des membres

Et comment fournir la salle d’exposition? Justin Roy bout d’idées à ce sujet. Il envisage de demander à plusieurs musées la récupération de certains artéfacts anishnabeg et compte aussi sur les dons des membres.

Certains possèdent en effet de vieilles photos ou de vieux artéfacts. C’est le cas du premier chef de la communauté, élu en 1973. Sa famille a proposé d’offrir la coiffe et la veste qu’il portait lors de la signature de la création officielle de la communauté de Kebaowek.

En chiffres : Le projet du centre culturel s'élève à 20 millions de dollars.

Kebaowek a obtenu 5 millions de dollars du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.

Elle a aussi bénéficié de 8,9 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral, dans le cadre du Programme de financement sur les bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Autre idée : impliquer directement les membres de la communauté dans la construction d’un canot en écorce par exemple.

Quelqu’un de Kebaowek ou un autre Anishnabe pourrait faire un atelier dans lequel les membres réalisent eux-mêmes un canot en écorce qui serait ensuite exposé dans le centre culturel , suggère Justin Roy.

Une plongeuse a également remis à la communauté une poterie brisée qu’elle a trouvée lors de l’une de ses sorties dans les eaux entourant l’île Fitzpatrick, en aval de la communauté sur la rivière des Outaouais.

Justin Roy travaille également à un partenariat avec la Sepaq qui est présente non loin de Kebaowek, avec son parc Opémican. Un forfait qui regroupe les deux endroits? La possibilité de faire un tour en passant par la rivière des Outaouais? Tout est possible et les discussions sont très ouvertes avec la Sepaq, assure M. Roy.

La communauté estime que les promesses d'emplois des minières ne sont pas un argument pour les laisser investir le territoire. Elle préfère le tourisme.

Le design du bâtiment devrait être terminé en avril 2024 et la communauté espère que les portes du centre culturel s’ouvriront au grand public au printemps 2026.