Mais qui sont les Magouas de Makwanini?

Non loin de Trois-Rivières, un groupe autochtone autoproclamé qui se fait appeler les « Magouas de Makwanini » demande à être reconnu comme tel. Ils sont appuyés par un professeur émérite qui a déjà par le passé dénoncé des groupes tentant de se faire reconnaître sans fondement. Pour autant, leur existence est très contestée.

En 2016, les Magouas étaient apparus dans l’actualité en déposant un mémoire contre le passage du projet Énergie Est sur ce qu’ils revendiquent comme leur territoire. Ils ont repointé le bout de leur nez cet été avec un mémoire sur les mines qui reprenait une position similaire.

Dans ces documents, la Nation Makwanini-Algonquins de Trois-Rivières se positionne contre tout projet d’exploitation sur son territoire ancestral , en vertu de son histoire. Quelle est-elle?

Dans les archives, on retrouve leur trace à chaque siècle. Mais cette histoire, peu en ont entendu parler parmi les Premières Nations officiellement reconnues, et Ottawa ne la reconnaît pas.

Pourtant, Steve Blanchette, qui habite la Petite Mission de Yamachiche, base historique de la communauté, est d’une sincérité désarmante.

D’après le gouvernement, les Algonquins de Trois-Rivières n’existent plus. Mais on est toujours là. On commence à retrouver la fierté de ce qu’on est. Longtemps, être Magoua, c’était plutôt une honte.

Makwa veut dire ours en langue anishinaabe.

Mais dans la bouche de ceux de l’extérieur, cela veut dire tout croche, pauvre , raconte Steve Blanchette.

Un pas de classe , ajoute Murielle Noël. Ils seraient 300 dans ce qu’ils appellent le Petit Village – la communauté de la Petite Mission de Yamachiche – et 1500 en tout, dispersés aussi entre Saint-Étienne-des Grès, ou Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie.

Ouvrir en mode plein écran Murielle Noel se dit Magoua. « Je n'ai pas appris que j'étais autochtone, je l'ai toujours su et vécu.» Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

Multiplication des tentatives de reconnaissance

Pendant longtemps, ils menaient le combat seuls. Mais depuis une quinzaine d’années, ils ont pu compter sur des soutiens académiques reconnus, comme l’anthropologue Rémi Savard, mort en 2019, ou Denys Delâge, sociologue, professeur émérite de l’Université Laval et historien des Premières Nations.

Dans un article paru en 2010, intitulé La mémoire orale contemporaine des Metabenutins Uininis (Algonquins de Trois-Rivières), Denys Delâge et Claude Hubert énumèrent les raisons qui, selon eux, font que les Magouas et les Algonquins de Trois-Rivières ne font qu’un. En entrevue, Denys Delâge nous les résume.

Ouvrir en mode plein écran Le sociologue Denys Delâge. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

On les retrouve dans des traités, dès 1603, puis sous le régime français et britannique, ils reçoivent les présents du roi jusqu’à 1860. À trois reprises au 19e, il y a des projets pour leur donner un territoire, ça aurait dû arriver, ils auraient eu un numéro de bande , relate M. Delâge. Mais à la fin du siècle, ils disparaissent des livres. Ils sont toujours là! Ils sont devenus des ouvriers, n’ont pas changé de région.

Il fait aussi le décompte des marqueurs identitaires qui perdurent : lieu de résidence, exclusion sociale, endogamie, pratique des activités traditionnelles en dehors du système légal, partage communautaire du produit de la chasse.

Des dizaines de témoignages recensés par les auteurs évoquent une communauté distincte, que Steve Blanchette dit n’avoir jamais vue mourir.

Il y a toujours eu une barrière invisible autour de notre communauté. On est différents ethniquement. Notre système, c’est des familles immenses. Je disais que j’avais 200 cousins, parce que c’est vrai, mais les autres à l’école ne comprenaient pas, nous jugeaient.

Il évoque aussi les moqueries, la discrimination. Dans l’autobus, on devait s’asseoir à l’arrière, c’était la règle. On n’avait pas le droit d’être à l’avant. Et on leur faisait des jambettes! , se souvient Murielle Noël.

L’article académique signé par Denys Delâge fait le récit d’une anecdote : celles d’enfants magouas exclus d’une fête, parce qu’ils sont des Sauvages du Petit Village . Il raconte aussi deux communautés qui grandissent en parallèle.

Le village magoua de la Petite Mission et le grand village blanc de Yamachiche s’opposaient comme pauvres et riches. Le second fut électrifié en 1915, le premier en 1966. On voyait encore des tentes à la Petite Mission à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle [...] Les maisonnettes de bois, basses et sans fenêtres – à vrai dire des cabanes –, y étaient petites, 12 pieds sur 12 pieds (4 m x 4 m), mal isolées et avec planchers de terre.

Une existence très contestée

Une communauté magoua semble bien exister à la Petite Mission de Yamachiche. Mais est-elle vraiment autochtone?

Lorsque l’on parle des Magouas à plusieurs voix influentes parmi les Premières Nations, peu s’épanchent.

Questionné sur leur existence, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, renvoie la balle : L’ APNQL reconnaît 10 nations plus la nation inuit au Québec. Toute appartenance à une de ces nations relève de la compétence de ces nations .

Le Conseil de la nation abénakise – dont les communautés d’Odanak et de Wôlinak sont proches des terres revendiquées par les Magouas – lance une piste : Nous croyons que les Magouas font référence aux Algonquins de Petite Mission. Ces derniers ont quitté la région pour s’installer à Oka, puis à Kitigan Zibi.

Jacques T. Watso, membre du conseil d’Odanak, ajoute : Il y avait une communauté autochtone à la Petite-Mission, puis une famille s’est installée à Wôlinak, le reste est allé à Kanesatake, puis à Kitigan Zibi. Maintenant, ceux qui sont encore à Yamachiche, ce sont des Blancs.

Ouvrir en mode plein écran Jacques T. Watso ne croit pas que les Magouas devraient être reconnus comme une communauté autochtone en bonne et due forme. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Émile L'Italien-Marcotte

À Kitigan Zibi, personne ne nous a répondu, malgré les multiples tentatives, et l’hypothèse n’est pas retenue par des historiens contactés.

Serge Goudreau, lui, ne croit pas en l’histoire des Magouas.

Ex-conseiller en histoire autochtone (2006-2020) au ministère des Ressources naturelles du Québec, il démonte point par point les arguments des Magouas et de leurs défenseurs.

Pour cela, il s’appuie sur son vécu au ministère. Quand il y avait des revendications territoriales, des recherches généalogiques, quand des Premières Nations autoproclamées commettaient des délits en lien avec la chasse, c’est moi qu’on appelait.

La première fois qu’il a entendu parler des Magouas, c’est parce que l’un d’entre eux était parti à la chasse à l’orignal sans permis, soutient-il. Au ministère, ça déclenche une enquête, pour savoir si la personne est inscrite au Registre des Indiens. Ce n’est pas allé bien loin.

Pour lui, dans leur appui aux Magouas, Rémi Savard et Denys Delâge ont outrepassé leur champ de compétence et multiplié les erreurs. Il a remonté neuf lignées de Magouas sans trouver d’Algonquins de Trois-Rivières. Denys [Delâge] n’a jamais touché à la généalogie. […] Moi, lorsque j’ai fait l’analyse, il n’y a rien qui pourrait associer les Magouas aux Algonquins de Trois-Rivières.

Ils existaient au 19e siècle, personne ne nie ça! Mais les Magouas, ce sont des Canadiens français, rien d’autre.

Selon lui, les Algonquins de Trois-Rivières se sont éteints. Au recensement de 1871, ils ne sont plus qu’une vingtaine d’individus et ils finissent par s’intégrer au sein de la population canadienne , écrit-il à Espaces Autochtones, en résumant un texte baptisé La disparition des Algonquins de Trois-Rivières au 19e siècle, paru dans la revue Empreintes en décembre 2020.

Se pourrait-il que les habitants de cette région aient simplement attribué l’ethnonyme Magua à des individus vivant en marge de la société traditionnelle à l’instar de la famille Maguawhando? [... ] , écrivait-il dans un autre texte paru en 2009, intitulé Qui sont les Magouas de la Mauricie?.

Il paraît illusoire de croire que les gens qui se qualifient aujourd’hui de "Magouas" puissent se définir comme des descendants des Algonquins de Trois-Rivières, car cette bande autochtone s’est éteinte dans la seconde moitié de 19e siècle.

Pour lui, les Magouas sont donc des imposteurs parmi d’autres. Vous savez combien de procès il y a eu contre ces communautés de type métis par le gouvernement du Québec? Cette dynamique-là, c’est la même chose que vous retrouvez chez les Magouas de la Mauricie, le même discours de gens qui se disent proches de la nature, et qui réclament des choses ensuite , insiste-t-il.

La généalogie ne peut pas tout

Ouvrir en mode plein écran Denys Delâge et Gilbert Guérin, qui se dit Magoua, devant une cabane qu'ils estiment être typique de l'habitat magoua. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

Denys Delâge n’est pas surpris par les mots du démographe.

Mais devant une maison, qu’il estime typique de l’habitat magoua, il balaie les arguments basés uniquement sur la généalogie.

Ce qu’il dit, c’est que c’est l’argument du sang qui prime toujours. [Pourtant], il y a des Hurons blonds aux yeux bleus. Les Hurons, au 17e, 18e [siècle] ont adopté des captifs anglais. Il y a eu de l’adoption dans les communautés , fait-il valoir.

L’argument du sang, seul, n’a aucun sens. On sait aussi que les autorités ont rompu le fil de la généalogie autochtone, pour donner des noms d’origine canadienne-française. Il y a des baptêmes, des mariages supprimés. La généalogie ne peut pas tout.

Plus tard, par courriel, il ajoute : Sont-ils métissés? Très certainement. D’autant que les Autochtones qui ont survécu aux épidémies en provenance d’Europe sont précisément et principalement ceux qui étaient métissés.

On s’étonne du combat qu’il mène. Lui qui a déjà témoigné contre les réclamations fantaisistes , selon ses mots, des autoproclamés Métis-du-Domaine-du-Roy, qui réclamaient des terres. Eux, c’était des Canadiens français catholiques qui aimaient la chasse, la pêche et qui revendiquaient des droits d’Indiens [sic], c’est tout. Là, ça n’a rien à voir.

Denys Delâge dit avoir travaillé quatre ans pour retisser le fil de leur histoire, après que Claude Hubert, mémoire des Magouas, l’ait approché. Tout était bénévole , affirme-t-il.

Pourquoi a-t-il embrassé cette cause? Au début, j’étais très sceptique […] J’ai vu défiler des communautés demander des droits sans que ce soit justifié, mais là, tous les arguments sont là. C’est une communauté autochtone distincte. […] Ils ont une histoire d’exclusion, de pauvreté. C’est la fierté qu’ils réclament.

Ottawa ne veut pas des Magouas

À partir de 1990, plusieurs Magouas ont écrit à Services aux Autochtones Canada pour y être inscrits au sens de la Loi sur les Indiens. Leur demande n’a jamais abouti, Ottawa répondant que la simple preuve que les requérants étaient des descendants d’Autochtones n’était pas suffisante pour qu’ils soient inscrits.

Par courriel, Service aux Autochtones Canada nous informe que la Nation Makwanini-Algonquins de Trois-Rivières a déposé un litige en 2016 (retiré en 2021) pour faire reconnaître, entre autres, qu’elle est titulaire d’un titre ancestral. Il n’y a encore eu aucune demande de reconnaissance formelle de bande par la Nation Makwanini , ajoute le ministère.

L’avocat des Magouas, Philippe Larochelle, évoque une mauvaise foi totale du ministère et une tactique de l’épuisement . L’argument du ministère, c’est que le génocide a réussi, qu’ils n’étaient plus des Indiens. Ils ont eu une attitude répugnante avec les requérants, dit-il au téléphone, avant d’évoquer une possible future action collective.

Épuisé par les maladies, Claude Hubert, lui, s’est mis en retrait de cette lutte pour davantage de reconnaissance. Je trouve ça dur, je n’ai plus la force.