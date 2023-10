Le spectacle de Cliff Cardinal, William Shakespeare's As You Like It, A Radical Retelling by Cliff Cardinal, figure parmi les finalistes de l'Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) dévoilés mercredi dernier.

Établi à Toronto, cet artiste oglala lakota est originaire de la communauté de Pine Ridge, au Dakota. Il a étudié en écriture dramatique à l’École nationale de théâtre et se distingue par son humour caustique et politiquement engagé.

Sa création retenue par l' AQCT se présente comme une relecture du classique de Shakespeare, As you like it (Comme il vous plaira), avec une distribution annoncée lors de chaque représentation .

En fait, l'acteur et dramaturge propose un tout autre spectacle, avec un effet de surprise bien entretenu.

Dans ce qui s'apparente davantage à un seul en scène humoristique, Cliff Cardinal épingle aussi bien l'hypocrisie des reconnaissances territoriales que les relations complexes entre le Canada et les peuples autochtones.

Sa création a été présentée en anglais (surtitrée en français par Danielle Le Saux-Farmer) à Montréal, au Festival Transamériques, au printemps, avant d'être reprise au Théâtre La Licorne, fin septembre, dans une série de représentations qui affichaient complet.

William Shakespeare's As You Like It, A Radical Retelling by Cliff Cardinal a été sélectionné par les critiques de théâtre dans la catégorie Meilleur spectacle créé hors Québec, en lice aux côtés de Rebota rebota y en tu cara explota, d’Agnés Mateus et Quim Tarrida, et de The Making of Pinocchio, de Rosana Cade et Ivor Macaskill.

Les lauréats seront dévoilés le 4 décembre.