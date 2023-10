Les Autochtones sursollicités dans leur milieu de travail

Danielle Morrison, membre des Anishnabeg de Naongashiing, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, raconte ce qu’elle a vécu lorsqu'elle était dans l'enseignement supérieur.

Lors des discussions en classe sur la colonisation ou sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, elle était isolée, étant la seule étudiante autochtone.

Aujourd’hui, elle explique qu'il lui est devenu difficile d'éduquer son entourage, surtout sur son lieu de travail, où elle doit déjà jongler avec ses tâches quotidiennes.

Elle estime qu'il n'est pas juste que d'autres profitent de ses connaissances et de son expérience sans contrepartie.

Je pense que lorsqu'on arrive sur le marché du travail, on est encore plus vulnérable parce qu'on a l'impression qu'on doit être performant et qu'on doit se plier aux exigences d'une personne d'autorité ou d'un supérieur , raconte Mme Morrison.

Personne ne pense vraiment au travail émotionnel et mental que cela implique , ajoute-t-elle.

Pour de nombreux Autochtones, il s'agit d'une expérience familière : assumer des responsabilités supplémentaires sur le lieu de travail, qu'il s'agisse de répondre à des questions sur des sujets autochtones ou d'être chargé de planifier et de coordonner des programmes autochtones.

Vern Dano, qui est anishnabe et qui vit sur le territoire du traité n° 2, situé au nord-ouest du lac Érié, a déclaré qu'il avait ressenti de la frustration quand il avait assumé des tâches supplémentaires, mais qu'il souhaitait également partager ce qu'il savait avec les autres.

Nous devons penser aux enfants et aux générations futures, mais comment promouvoir cela sans nous épuiser et perdre notre propre spiritualité? , se questionne-t-il.

M. Dano estime qu'il faut recruter davantage d'Autochtones au sein des organisations ou pour celles-ci, afin qu'ils puissent partager leurs connaissances en cas de besoin.

Chaque organisation devrait avoir des personnes saines et équilibrées qui n'ont pas peur des conflits et qui peuvent s'asseoir avec les gens et leur donner des conseils , détaille-t-il.

Rhonda Forgues, qui est métisse et directrice générale de la Chambre de commerce autochtone de Winnipeg, a fourni des services de conseil axés sur les Autochtones avant d'occuper son poste à la Chambre. Elle a travaillé directement avec des entreprises désireuses d'alléger le fardeau des employés autochtones.

Je pense que, parfois, les gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent, alors je pense qu'ils s'adressent à ce personnel autochtone en espérant qu'il puisse être la solution à tout , a déclaré Mme Forgues.

Ce n'est pas viable, ce n'est pas faisable , ajoute-t-elle.

Mme Forgues a déclaré qu'elle voyait une réussite lorsqu'une personne autochtone se voyait confier un poste à un niveau élevé. Cette personne doit être intégrée à l'ensemble de l'entreprise.

Il n'est pas souhaitable d'engager une personne autochtone dans une entreprise ou une organisation et de l’affecter à des tâches connexes qui n’ont pas d’influence réelle sur la mission originale de l’entreprise , a-t-elle déclaré.

Cela n'aide pas au changement , ajoute-t-elle.

Dans le cas où les postes de conseillers individuels ne sont pas envisageables sur un lieu de travail, Mme Forgues suggère que les personnes s'affirment dans les tâches pour lesquelles elles ont été recrutées. Selon elle, c'est le meilleur moyen d'éviter d'assumer des tâches supplémentaires en dehors de son rôle.

Je pense que le fait d'avoir confiance en ses compétences et ses capacités [...] permet de se sentir à l'aise de dire non , termine-t-elle.

Avec les informations de Sara Kae, de CBC