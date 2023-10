Martin Scorsese dévoile le drame silencieux du massacre de la Première Nation Osage

Dakota du Sud. 1974. Martin Scorsese découvre le sort réservé aux Autochtones des États-Unis alors qu’il visite la communauté oglalas de Pine Ridge, considérée comme la plus pauvre du pays.

2017. Le livre du journaliste David Grann La note américaine est publié aux États-Unis. Il raconte l’histoire du peuple osage. Martin Scorsese le lit.

La vraie histoire commence en fait en 1920, lorsque les Osages découvrent que de l’or noir se trouve sous leurs pieds.

Déplacés de force des vallées de l’Ohio et du Mississippi vers l’Oklahoma à cause des politiques assimilationnistes des Blancs, les Osages deviennent, comme un pied de nez au pouvoir politique, une communauté extrêmement riche. Ils attisent alors les convoitises.

Lily Gladstone, elle-même autochtone, est l'une des vedettes du film « Killers of the Flower Moon », de Martin Scorsese. Son interprétation est déjà pressentie comme l'une des plus réussies de l'année.

C’est à ce moment que commence le règne de la terreur . Environ 150 Osages sont assassinés dans des circonstances mystérieuses par des Blancs qui voulaient récupérer les droits pétroliers des Autochtones. Cette série de meurtres entraîne d’ailleurs la création du FBI .

Il s'agissait d'une histoire de pure cupidité et d'exploitation , affirme Scorsese. Lors d’une entrevue accordée à une trentaine de journalistes, Martin Scorsese ajoute aussi : Le but de tout ça, c’était surtout d’avoir le plus d’argent possible. Je me suis demandé si moi aussi, je pouvais rester silencieux par rapport à cela .

L'histoire se déroule au début du 20e siècle, dans l'État de l'Oklahoma.

Le réalisateur décide donc d’en faire un film. Mais pas n’importe comment. Comme il s'agissait d'une histoire qui n'avait jamais été racontée, il était essentiel pour moi d'en respecter les moindres détails. Je n'aurais jamais pu ni voulu réaliser ce projet sans le soutien de la communauté osage. C'était la seule option pour moi, professionnellement, artistiquement, éthiquement et personnellement , confie-t-il.

Ainsi, plusieurs Osages ont participé au tournage. Il y avait aussi un consultant culturel osage (John Williams) et le film a d’ailleurs été tourné en territoire osage, à Pawhuska, à 2 h 30 au nord-est d’Oklahoma City.

Tout au long du processus, de nombreux membres de la communauté nous ont rendu visite et nous ont fait part de leurs expériences et des différents aspects de leur culture , indique encore le réalisateur.

J'aimerais croire que nous avons créé quelque chose que les Osages peuvent voir, absorber et accepter comme une offrande.

Dans le film, Leonardo DiCaprio incarne Ernest Buckhart, un homme qui ne cache pas son amour pour les femmes et l'argent dès qu'il débarque sur le territoire osage. Son oncle, joué par Robert De Niro, se proclame grand ami des Osages, alors qu’en coulisse, il commandite leurs assassinats pour récupérer leurs droits sur les revenus pétroliers. La loi impose aux Osages, déclarés incompétents par le gouvernement fédéral, de vivre sous la coupe d’un tuteur blanc qui gère ces revenus.

Dante Biss Grayson est lui-même osage. Son arrière-arrière-grand-père s’est fait assassiner durant cette période du règne de la terreur . Il s’appelait Henry Roan et il est d’ailleurs incarné par William Belleau, un acteur secwépemc (Colombie-Britannique).

Henry Roan est l'arrière-arrière-grand-père de Dante. Il a été assassiné durant la période du « règne de la terreur » et il est incarné dans le film de Martin Scorsese.

Lorsque la communauté osage a commencé à comprendre qu’un film allait se faire sur leur histoire, tout le monde en a parlé, et quand Martin Scorsese est arrivé, on a réalisé que c’était réel , raconte Dante Biss Grayson en entrevue.

Les sentiments étaient mélangés, dit-il. Il y avait l’aspect hollywoodien, mais après, tu commences à te demander comment ils vont raconter l’histoire. Est-ce que ça va être encore une histoire du type "les Blancs sauveurs des Autochtones"? En plus, je suis vétéran et je souffre d’un syndrome post-traumatique, j’ai affronté beaucoup de traumatismes. Je me demandais si cela allait être un film sensationnaliste , se souvient-il.

Car la plaie, plus de 100 ans plus tard, est encore béante dans la mémoire collective osage.

Le sujet est encore parfois tabou dans certaines familles. La grand-mère de Dante, par exemple, ne parlait pas de ces événements. À l’époque, si tu en parlais, c’était comme avoir une cible dans le dos , ajoute Dante Biss Grayson.

Dante Biss Greyson pense que le film peut permettre au peuple osage d'entamer un travail de guérison.

Avec le temps, il comprend que les Osages sont impliqués dans le processus. L’équipe de production a écouté ce qu’a dit la communauté, les aînés… Sans avoir leur contribution, ils ont compris que cela ne fonctionnerait pas , rapporte-t-il. D’ailleurs, il souligne que l’équipe de production a fourni un soutien psychologique aux Osages durant le tournage.

Selon moi, Killers of the Flower Moon est un projet osage.

Dante Biss Grayson se permet cette affirmation, car il a vu le film en avant-première, invité comme tous les descendants d'osages assassinés à New York.

C’est un film puissant. Et ça ouvre la conversation sur ces événements. Ça nous inspire la guérison , poursuit Dante.

Henry Roan, à gauche, pose avec un homme non identifié.

Si beaucoup de magazines spécialisés ont encensé le film et le jeu des acteurs – notamment la prestation de Lily Gladstone dans le rôle de Mollie Buckhart –, des voix autochtones sont plus sceptiques.

Christopher Cote, le consultant linguistique du film, a indiqué qu’il aurait aimé que le point de vue de Mollie, l’un des personnages principaux du film et membre de la communauté des Osages, soit plus mis en avant.

En tant qu’Osage, j’aurais aimé avoir plus la perspective de Mollie et de ce que sa famille a vécu. Mais je crois que ça aurait pris un Osage pour faire cela. Martin Scorsese a fait un beau travail pour nous représenter, mais l’histoire est principalement tournée autour de la perspective d’Ernest , a indiqué M. Cote.

Devery Jacobs a longuement critiqué le film de Martin Scorsese.

Plus proche de chez nous, l’actrice mohawk Devery Jacobs, qui a notamment joué l'un des rôles principaux dans la série Reservation Dogs, a publié un long message sur X (anciennement Twitter), dévoilant ce qu’elle a ressenti en visionnant le film.

Douloureux, épuisant, implacable et inutilement graphique. Je n'ai pas l'impression que l'on a fait preuve d'honneur ou de dignité à l'égard de ces personnes bien réelles, dans la représentation horrible de leur mort.

À l'inverse, je pense qu'en montrant à l'écran davantage de femmes autochtones assassinées, on normalise la violence commise à notre encontre et on déshumanise encore plus notre peuple , croit-elle, ajoutant que c'est là que se trouve le risque quand des non-Autochtones tentent de raconter l’histoire des Autochtones.

Dante Biss Grayson respecte ces différentes opinions. Il respecte aussi le fait que certains Osages ne sont pas encore prêts à affronter les démons du passé.

Il y aura toujours des mécontents , dit-il, en soulignant que Devery Jacobs n’est pas osage. Même si elle est dans l’industrie, est-ce que cela lui donne le droit de parler de cette histoire, de ce que les familles ont traversé? , questionne-t-il.

Selon lui, l’actrice mohawk a manqué le point essentiel : le début d’un chemin vers la guérison que ce film peut apporter à la communauté osage.