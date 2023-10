Les origines autochtones de l’autrice-compositrice-interprète de renom Buffy Sainte-Marie sont remises en question par des membres de sa propre famille ainsi que par des documents généalogiques mis au jour et authentifiés par une enquête de CBC, notamment un certificat de naissance.

Buffy Sainte-Marie a maintes fois déclaré qu’elle est une Crie de la Première Nation de Piapot, en Saskatchewan. La quasi-totalité des sources écrites à son sujet le soulignent aussi. L’artiste raconte qu’elle a été adoptée en bas âge par Albert et Winifred Santamaria, un couple du Massachusetts, avant d’être réunie avec sa communauté d’origine plusieurs années plus tard.

Dans une biographie de Buffy Sainte-Marie parue en 2012, l’auteur Blair Stonechild affirme qu’elle n’a pas de certificat de naissance . Pourtant, l’an dernier, CBC a reçu une copie de ce qui serait ledit certificat de naissance. Y figure le nom « Beverly Jean Santamaria », le nom complet de la musicienne avant qu’elle n'amorce sa carrière. On peut aussi y lire que les parents et l’enfant étaient blancs.

Une équipe du diffuseur public s’est donc rendue à Stoneham, la petite ville du Massachusetts où a grandi Buffy Sainte-Marie, pour retrouver le document original. Dans les archives de l’hôtel de ville, la greffière Maria Sagarino a déniché un certificat daté du 20 février 1941, écrit à la main par le Dr Herbert Land, qui atteste que Beverly Jean Santamaria a vu le jour à 3 h 15 le 20 février 1941 et que ses parents étaient bel et bien Albert et Winifred Santamaria. Le Dr Land a par ailleurs veillé à la naissance de Lainey, la sœur de Buffy, en 1948.

L’avocate de Buffy Sainte-Marie, Josephine de Whytell, estime qu’il ne s’agit pas d’une preuve définitive, car des recherches démontrent que des enfants adoptés par des parents du Massachusetts recevaient un nouveau certificat de naissance avec le nom des parents d’adoption .

Ouvrir en mode plein écran Buffy Sainte-Marie a laissé sa marque autant pour sa musique que par son engagement. Elle a reçu de nombreuses distinctions. (Photo d'archives) Photo : Postes Canada

L’identité autochtone, une question complexe Consulter le dossier complet L’identité autochtone, une question complexe Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Mme Sagarino dément ces allégations. Si elles étaient vraies, le dossier comprendrait les documents d’adoption et une preuve que l’enfant serait entré aux États-Unis. Rien n’indique qu’elle a été adoptée , souligne-t-elle.

Publicité

De plus, chaque certificat est numéroté par ordre chronologique. Si Buffy Sainte-Marie est bel et bien née le 20 février 1941 en Saskatchewan – comme l’indique une autre biographie publiée en 2018 – et qu’elle a été adoptée quelques semaines ou quelques mois plus tard, il est difficile d’expliquer pourquoi son certificat de naissance, le numéro 49, est classé entre le certificat 48, daté du 18 février, et le numéro 50, daté du 24 février.

Buffy Sainte-Marie et son avocate ont fait valoir à plusieurs reprises qu’il était très probable que le document original indiquant qu’elle est née en Saskatchewan ait été détruit à un moment donné. C’est un argument souvent invoqué par des personnes qui prétendent être autochtones, selon Kim TallBear, professeure à la Faculté d’études autochtones de l’Université de l’Alberta.

Dans bien des cas, il n’y a aucune documentation. Tout a brûlé lors de l’incendie d’un palais de justice ou d’une maison , illustre Mme TallBear, qui est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les peuples, la technoscience et la société autochtones.

Les enfants autochtones étaient, au contraire, mieux documentés que les autres, souligne-t-elle. Nous devions être bien documentés pour être gérés par les colonisateurs [et] par les Affaires indiennes [sic] pour qu’ils puissent administrer les pensionnats.

Un éventail d’autres documents CBC a retracé plusieurs autres documents officiels qui stipulent que Buffy Sainte-Marie est bel et bien née aux États-Unis : Une police d’assurance-vie pour Buffy Sainte-Marie contractée par sa mère en 1945, dans laquelle cette dernière jure que sa fille est née à Stoneham en 1941.



Le recensement américain de 1950, qui indique que Beverly, neuf ans, est une petite fille blanche née au Massachusetts du couple Santamaria.



Les documents officiels que son frère aîné, Alan, a remplis en 1956 pour se joindre aux forces armées. Dans une déclaration sur son historique familial, il atteste qu’il a une sœur née en 1941 à Stoneham. Mentir dans ce type de déclaration est passible d’une amende ou d’une peine d'emprisonnement. Un certificat de mariage obtenu du comté de Los Angeles et signé en 1982 par Buffy Sainte-Marie elle-même pour officialiser son union avec le compositeur Jack Nitzsche. Elle indique être née le 20 février 1941 d’Albert et Winifred Sainte-Marie (la famille aurait changé son nom de Santamaria à Sainte-Marie à cause de préjugés anti-italiens qui avaient cours durant la Seconde Guerre mondiale , selon la biographie rédigée par Blair Stonechild ).

Des allégations très blessantes

Au cours de son enquête, CBC a écrit à l’artiste afin d’obtenir une réaction au sujet de ces documents. Mme Sainte-Marie a droit à un degré de confidentialité en ce qui a trait à sa généalogie et à son histoire familiale , a répondu son avocate.

Publicité

Pour sa part, Buffy Sainte-Marie a publié jeudi une longue déclaration sur Facebook. Elle persiste et signe à propos de ses origines. Ce que je sais de mon identité autochtone, je l’ai appris de ma mère, qui est en partie mi’kmaw, et lors de mes propres recherches.

Ma mère m’a dit que j’étais adoptée, que j’étais autochtone mais qu’il n’y avait aucune documentation, comme c’était souvent le cas pour les enfants nés dans les années 1940 , ajoute-t-elle.

Dans la même missive, elle indique une fois de plus qu’elle ne sait pas qui sont ses véritables parents et qu’elle ne le saura jamais . Pour cette raison, c’est très difficile d’être interrogée de cette façon, tant pour moi que pour mes deux familles que j’aime profondément.

Une grande carrière La carrière de Buffy Sainte-Marie a véritablement pris son envol au début des années 1960, au même moment que celles de Bob Dylan, de Leonard Cohen et de Joni Mitchell. Ses chansons à succès ont été interprétées par Elvis Presley, Barbara Streisand et Glen Campbell, entre autres. En 1964, le magazine Billboard l’a sacrée meilleure nouvelle artiste de l’année. On considère Buffy Sainte-Marie comme la première personne autochtone à avoir remporté un Oscar, et ce, pour la pièce Up Where We Belong, en 1983. Elle a également reçu une ribambelle d’autres distinctions, dont plusieurs destinées aux artistes autochtones, pour certaines de ses créations ainsi que pour l’ensemble de son œuvre. Buffy Sainte-Marie est également compagnon de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction qu’un civil canadien puisse obtenir. Maintenant âgée de 82 ans, elle a annoncé plus tôt en 2023 qu’elle ne se produirait plus sur scène à cause de ses problèmes de santé.

Personne ne parlait du fait que Buffy était adoptée, sauf Buffy

Aux traces écrites dénichées par CBC s’ajoutent plusieurs témoignages de ses proches au fil du temps.

En 1964, l’artiste aurait affirmé dans un portrait paru dans le magazine Look qu’elle est née de parents cris , ce qu’aurait ensuite démenti publiquement son oncle paternel Arthur Santamaria dans le journal Wakefield Daily. Sa nièce n’a pas de sang indien [sic] en elle , a-t-il témoigné, pas une goutte .

Le frère aîné de Buffy, Alan, écrivait lui aussi aux médias qui rapportaient que sa sœur était autochtone. La fille d’Alan, Heidi, raconte que son père gardait des copies de beaucoup de documents importants comme les lettres qu’il envoyait aux journaux.

Ouvrir en mode plein écran Buffy Sainte-Marie et les membres de son groupe en marge d'un concert pour la reine Élisabeth à Ottawa en 1977. Photo : La Presse canadienne

Buffy Sainte-Marie n’est pas née dans une réserve […], elle est née de parents caucasiens à Stoneham, au Massachusetts , peut-on lire dans l’une d’elles, adressée au Denver Post en 1972.

L’associer aux Indiens [sic] et l’accepter comme leur porte-parole est une erreur.

Bruce Santamaria, un cousin de Buffy, se rappelle que c’était un sujet tabou. Je me souviens de ces histoires quand je grandissais […] : "N’en parle pas. On ne veut pas de problèmes… Laisse-la faire ce qu’elle veut, on ne veut pas perdre notre maison. On ne veut pas que des avocats nous poursuivent pour diffamation."

On nous a dit sans détour que c’était la fille de mon oncle Albert , précise-t-il toutefois. Selon lui, la famille croyait que les histoires d’ascendance autochtone étaient un genre de coup de publicité.

En septembre, CBC s’est entretenue avec Lainey, la sœur cadette de Buffy Sainte-Marie, pour lui demander si ses parents avaient déjà mentionné que Buffy était adoptée. Elle a dit que non en précisant qu’elle avait entendu une telle affirmation pour la première fois de la part de Buffy elle-même quand elle était dans la vingtaine.

Heidi Sainte-Marie est du même avis que son père quant aux racines de Buffy, a-t-elle relaté à CBC lors d’une entrevue plus tôt cette année.

Personne ne parlait du fait que Buffy était adoptée, sauf Buffy.

CBC n’a trouvé aucun témoignage d’Albert ou de Winifred, tous deux décédés, au sujet de la généalogie de Buffy Sainte-Marie.

Origines multiples

Ouvrir en mode plein écran Buffy Sainte-Marie en Saskatchewan lors d'un tournage en 1994. (Photo d'archives) Photo : CBC / CBC Still Image Library

Dans les nombreux articles écrits à son sujet à ses débuts, Buffy Sainte-Marie est présentée de plusieurs manières. En l’espace de 10 mois, à compter de mars 1963, divers médias affirment qu’elle est une Algonquine [sic] de souche ou encore qu’elle est née micmaque [sic] dans le Maine ou bien à moitié micmaque [sic] de naissance .

C’est le Vancouver Sun, cette même année, qui la présente pour la première fois comme une chanteuse folk crie , selon la recension effectuée par CBC.

Ces origines changeantes représentent un drapeau rouge important lorsqu’on enquête sur les origines autochtones d’une personne, explique l’avocate métisse Jean Teillet, qui se spécialise dans l’appropriation frauduleuse de l’identité autochtone. Il est difficile de croire que quelqu’un pourrait confondre le fait d'être mi’kmaw et celui d'être cri , explique-t-elle. Ces deux peuples sont tellement éloignés que c’est un peu ridicule, non?

Bien que Buffy Sainte-Marie dise être née dans la communauté crie de Piapot, CBC n’a trouvé aucun document où elle identifie nommément ses parents biologiques.

Ma vraie mère ne pouvait pas me garder avec elle, mais j’ai toujours su qui elle était et que je pouvais retourner à mon lieu de naissance quand je le voulais , aurait raconté l’artiste au Ottawa Citizen en 1966. Or, l’année suivante, elle aurait relaté à la Montreal Gazette [qu’elle] ne [savait] pas qui était [sa] vraie mère .

Au cours des dernières semaines, Mme Sainte-Marie a fait marche arrière quant à certaines affirmations qu’elle a faites durant sa carrière. De plus, dans une lettre envoyée à CBC en septembre, son avocate faisait valoir que l’artiste n’a jamais affirmé qu’elle savait exactement d’où elle venait .

Adoptée par les Cris

Ouvrir en mode plein écran La Première Nation Piapot est établie au nord-est de Regina. Photo : Google Earth

Buffy Sainte-Marie affirme qu’elle a repris contact avec la Première Nation de Piapot au début des années 1960. À l’époque, elle se produisait à Toronto et affirmait qu’elle était née dans une famille autochtone de la Saskatchewan. Ses amis lui ont dit qu’ils croyaient qu’elle pourrait avoir des liens avec Emile Piapot, le fils du célèbre chef de la communauté crie.

Emile et [sa femme] Clara se seraient fait retirer une fille au même moment où Buffy Sainte-Marie est née , peut-on lire dans une biographie de la chanteuse.

M. Piapot et Mme Sainte-Marie se sont finalement rencontrés lors d’un pow-wow en 1962. Après sa prestation, elle m’a interpellé , a témoigné Emile Piapot dans une entrevue avec le Regina Leader-Post en 1994. Elle voulait un nom indien [sic].

C’est ainsi que Buffy Sainte-Marie a été adoptée par la famille Piapot.

Par contre, nous n’avons jamais vraiment su si nous étions parents, la famille Piapot et moi , a-t-elle noté lors d’une entrevue dans un balado produit par CBC en 2022.

Buffy fait partie de notre famille

Quel que soit le lieu de naissance de Buffy Sainte-Marie, ceux et celles qui se présentent comme sa famille au sein de la communauté de Piapot se portent farouchement à sa défense.

Buffy fait partie de notre famille. Nous l’avons choisie et elle nous a choisies , écrivent dans une déclaration publiée sur X Debra et Ntawnis Piapot, des descendantes du chef Piapot.

Nous la réclamons comme une membre de notre famille et toute notre famille est membre de la Première Nation Piapot. Pour nous, tout ça a plus d’importance que n’importe quel document ou n'importe quelles archives coloniales.

L’avocate métisse Jean Teillet ne partage pas tout à fait cet avis. Une adoption traditionnelle comme celle effectuée par Emile Piapot ne fait pas de quelqu'un un Autochtone .

On devient membre de cette famille. C’est tout aussi sérieux que touchant de se faire introduire dans une famille et d’avoir des responsabilités familiales sérieuses par la suite. Mais ça n’a rien à voir avec le fait d’être autochtone ou non , souligne-t-elle.

Personne ne veut manquer de respect envers la famille et envers sa décision de l’adopter comme une de ses membres , nuance elle aussi la professeure Kim TallBear, mais les déclarations de Buffy Sainte-Marie sur ses origines vont bien au-delà de son adoption. [Son adoption par la famille Piapot] ne contredit pas et n’excuse pas cinq décennies d'affabulations sur son origine, son enfance et son désaveu de sa famille biologique.

Avec les informations de CBC