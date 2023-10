Des Innus face au choc linguistique postsecondaire

Étudier non loin de sa communauté, mais être incapable de comprendre les cours proposés. Se retrouver au milieu de nouveaux arrivants qui découvrent le pays alors que l’on est né ici. Bien des Innus vivent un réel choc linguistique lorsqu’ils quittent leur communauté après le secondaire et rejoignent un cégep. Le besoin en services spécifiques se fait sentir, et depuis peu, plusieurs se développent.

En quittant Pessamit pour le cégep de Limoilou, Hugo Picard-Copeau, qui se voit devenir enseignant, pensait se débrouiller plutôt bien en français, son autre langue, après l’Innu-aimun.

Ouvrir en mode plein écran Le jeune Innu a longtemps rêvé de devenir ingénieur mécanicien, puis a migré vers la science politique, et souhaite désormais devenir enseignant. Photo : Hugo Picard-Copeau

Mais les premières semaines sont vertigineuses. À l’écrit, la syntaxe du français lui cause des maux de tête. J’essayais, mais je ne comprenais pas, je coulais.

En innu, la structure de la phrase est plus simple. Si on dit uapush uapameu ou uapameu uapush, ça veut dire la même chose : on voit un lapin. En français, chaque mot à une place stricte , explique une camarade de classe, Frédérique Picard, de Pessamit aussi.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Pessamit se situe près de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Résultat : les phrases d’Hugo ne tiennent pas debout, et comme la structure est imparfaite, ses notes tombent à 30, alors que la note pour réussir sa session est à 50 dans son cours de renforcement en français. Je suis triste, mécontent, je dois mettre les bouchées doubles. Je demande des exercices supplémentaires, plus de grammaire, je parle à la professeure en dehors des cours. C’est très exigeant.

Petit à petit, ses notes remontent, mais il n’est pas rassuré. Le renforcement, c’est pour nous aider à atteindre la marche du cours de littérature. Je trébuche à la moitié de la marche. Ça veut dire qu’il y a un gros problème.

Pour Frédérique Picard, les difficultés qu'elle rencontre en français l’ont carrément amenée à marquer une pause dans son parcours scolaire . C’était compliqué de parler en classe. Je bafouillais, je n’étais pas assez confiante. J’ai abandonné mes cours. [...] Mon prof de philo nous a parlé du concept de choc culturel. Je me suis rendu compte que c’est ce que je vivais.

Un an plus tard, elle retourne aux études, cette fois-ci au cégep de Limoilou, après avoir amélioré son français. J’ai travaillé un an dans un IGA, à Baie-Comeau, et j’ai peaufiné mon accent québécois , sourit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Frédérique Picard continue de s'adapter à la vie au cégep de Limoilou. Photo : Frédérique Picard

Mais à son retour, à nouveau, les premiers jours sont pénibles. Je me rends compte qu’on me comprend mal, que je fais de grosses fautes. La première semaine, je suis en panique, je ne sais pas à qui parler, vers qui me tourner. En renforcement, je suis avec des allophones… Ils ne vivent pas ma réalité. J’avais besoin d’une intervenante pour m’aider à m’intégrer.

Ce choc linguistique, plusieurs générations d’Innus l’ont vécu. Nadine Rousselot, directrice des affaires des Premiers Peuples à l’Université Laval, se souvient. J’étais première de classe dans l’école de ma communauté. Les deux premières sessions au collège, j’ai échoué à tous mes cours. Ça a vraiment joué sur mon estime. Je me suis dit : ''est-ce que je suis intelligente, finalement?'' J’ai fait un cours d’appoint en français pendant deux ans avec des immigrants, pour passer au travers de mon cégep.

Des tuteurs pour faire le pont entre les cultures

Ouvrir en mode plein écran Maud Pellerin, conseillère en adaptation scolaire et personne-ressource pour les étudiants autochtones au cégep de Limoilou. Photo : Cégep de Limoilou

Ces histoires de passages délicats entre le secondaire dans une communauté et la suite, en ville, Maud Pellerin les entend souvent. Abénakise d’Odanak, elle est la personne-ressource pour les élèves autochtones du Cégep de Limoilou et les soutient pendant cette phase difficile.

En arrivant, beaucoup vivent des échecs. Ils parlent et comprennent le français, mais ont plus de difficulté à l’écrit. Et ils n’osent pas demander de l’aide. C’est une grande différence avec la population immigrante, qui va oser demander, qui va prendre sa place. Eux sont dans le flou, ils ont l’impression de maîtriser le français et en arrivant, c’est un choc. Parfois, ils vivent l’échec et ensuite, viennent demander du tutorat.

Le cégep de Limoilou, comme d’autres, permet aux étudiants qui ont fait au moins un an d’études primaires en communauté d’avoir 25 % de temps en plus pour réaliser leurs examens, un soutien offert également aux étudiants étrangers.

Mais les actions dans les collèges, c’est très récent , dit Maud Pellerin. Avant, on ne considérait pas que le français était leur seconde langue. Ils étaient considérés comme des Québécois, comme les autres.

Le projet d’accueil et d’intégration des étudiants autochtones a débuté en 2018, avec l’appui de Québec, précise-t-elle. Et depuis l’automne 2022, plusieurs cégeps (Limoilou, Garneau, Sainte-Foy et St-Lawrence) bénéficient de personnes-ressources dédiées aux étudiants autochtones.

Le cégep Garneau, une longueur d’avance

Ouvrir en mode plein écran Le cégep Garneau a embauché il y a plusieurs années une personne-ressource dédiée aux étudiants autochtones. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le cégep Garneau va plus loin pour adoucir le choc linguistique, en offrant notamment le programme Tremplin DEC-Premières Nations. Un parcours qui mise sur la valorisation culturelle et identitaire, l’appropriation du mode de fonctionnement du cégep et le partage de la fierté d’être membres des Premières Nations , nous explique Catherine Rioux, conseillère en communications.

Contrairement aux autres étudiants du cégep, l’établissement, en partenariat avec le centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre huronne-wendat (CDFM) de Wendake, offre un cours de français 4 à ceux qui suivent le programme. Le but est de les mettre à l’aise dans leur communication en français et de briser la glace.

Le cégep Garneau a aussi mis sur pied un local Mamu, un espace dédié spécifiquement aux personnes autochtones et y offre depuis cette année un service d’aide en français 11 heures par semaine avec une professeure qui a une grande sensibilité aux réalités autochtones.

Celui de Limoilou dit s’inspirer des initiatives de son voisin, qui démontrent des résultats prometteurs , dit Maud Pellerin.

Ouvrir en mode plein écran Voici à quoi ressemble le local dédié aux étudiants autochtones du Cégep de Limoilou. Photo : Cégep de Limoilou

Leur projet d’aide en français a d’ailleurs inspiré son établissement à recruter une tutrice innue, Maude Kanapé-Benjamin, de Pessamit également, titulaire d’un bac en traduction.

Les Autochtones sont souvent mis de côté. C’est toujours à nous de nous intégrer. On le ressent particulièrement lors de la transition entre le secondaire et le cégep. Je sens que je peux aider du monde ici, je suis passée par là, je les comprends.