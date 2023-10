Échec du référendum en Australie : de nouvelles voies pour les Autochtones?

En Australie, une lettre ouverte adressée au premier ministre et aux membres du Parlement a circulé une semaine après le référendum portant sur la « voix ». Écrite par des militants autochtones et partisans du camp du « oui », elle a ainsi mis fin à la semaine de silence décrétée après la victoire du « non » à plus de 60 % des votes exprimés.

Une collaboration spéciale de Charlotte Groulx, en Australie

La proposition du référendum, qui a été refusée, était de reconnaître constitutionnellement un groupe consultatif pour les premiers peuples au sein du Parlement.

La lettre souligne notamment un état de choc et un deuil en réaction à cet échec, en plus du tsunami de racisme que le référendum a déclenché envers des Autochtones d’Australie.

Malgré le résultat négatif du 14 octobre, il ressort de cette missive la volonté de poursuivre l’établissement d’une voix pour les Aborigènes et insulaires du détroit de Torrès, mais cette fois-ci sans emprunter la voie constitutionnelle ni législative.

La poursuite de la voix

Dani Linder, avocate et chargée de cours en droit à l'Université du Queensland. Photo : Dani Linder

Cette opinion n’est pas partagée par l’ensemble des partisans du camp du oui , mais elle résonne chez Dani Linder, femme bundjalung et kungarakany, avocate et chargée de cours en droit à l’Université du Queensland, qui considère que la question de la voix est toujours en suspens .

Elle croit encore en son institution au-delà de l'enchâssement dans la Constitution, sous la forme d’une entité indépendante qui agirait comme groupe de pression, qu’elle compare aux exemples canadiens de l’Assemblée des Premières Nations et du Congrès des Peuples autochtones.

Selon elle, une voix pourrait aussi être créée par une loi ordinaire, comme il a été fait par le passé. Mais en ne se retrouvant pas dans la Constitution australienne, cette voix n’aurait pas la même protection ni le même rôle que celle qui était soumise au vote le 14 octobre dernier.

Mais sans reconnaissance au sein de la Constitution, ce type de comité a toujours été retiré par des gouvernements plutôt conservateurs qui finissaient par abroger la législation qui l'avait établi , précise-t-elle.

La voix qui a fait l’objet du référendum n’est effectivement pas la première tentative des peuples fondateurs d’Australie de créer une entité consultative politique. Depuis 1973, plusieurs voix nationales ont existé pour ensuite être abolies par le gouvernement en place.

Le gouvernement d’Anthony Albanese, qui est à l’origine de la concrétisation du plus récent référendum, semble vouloir laisser la poussière retomber avant d’annoncer les options qu'il préconise comme suite à l’échec du 14 octobre.

Il semblerait toutefois qu’à l’avenir, l’accent sera mis davantage sur des initiatives instaurées par les États et territoires australiens plutôt que par un nouveau processus national.

Le droit à l’autodétermination

Sana Nakata, professeure au Centre d'éducation et de recherche autochtone de l'Université James Cook. Photo : Sana Nakata

Ce qui demeure central dans les revendications des premiers peuples australiens, c’est leur droit à l’autodétermination, indique Sana Nakata, insulaire du détroit de Torrès et professeure au Centre d’éducation et de recherche indigène de l’Université James Cook.

Ce droit inhérent aux Autochtones d’Australie est mentionné dans la lettre ouverte de dimanche et est au cœur des démarches qui ont mené au référendum et celles qui sont toujours en cours, que ce soit à travers le prisme de traités, de l’exposition de la vérité ou de la création d’une autre voix .

Justement, l’autodétermination a été cernée comme facteur clé permettant l’amélioration des conditions socio-économiques des premiers peuples, affirme Harry Hobbs, professeur associé à la Faculté de droit de l’Université de technologie de Sydney.

Selon lui, la négociation de traités entre l’État australien et les Aborigènes et insulaires du détroit de Torrès s’inscrit dans cette orientation, puisqu’elle permettrait de les reconnaître comme communauté politique et de s’entendre sur une série d’obligations et de responsabilités mutuelles.

Les traités, une panacée?

L’Australie, contrairement au Canada et à la Nouvelle-Zélande, n’a pas d’historique de traités avec ses premiers peuples. Le professeur Hobbs explique que cette situation a créé un cadre juridique qui part du principe que les Autochtones [d’Australie] n’ont pas de droits .

Harry Hobbs, professeur associé la Faculté de droit de l'Université de technologie de Sydney Photo : Anna Kucera

L’État de Victoria agit présentement comme meneur quant aux démarches menant à la négociation de traités. Les premières négociations officielles de traités du pays devraient commencer l'année prochaine.

C’est aussi cet État australien qui a créé la première commission de vérité du pays, soit la commission de justice Yoorrook, en plus d’avoir un comité représentatif d’Aborigènes, appelé l’Assemblée des premiers peuples de Victoria.

Dans l’État du Queensland et le Territoire du Nord, le résultat du référendum a plutôt eu comme effet de freiner les élans menant à la négociation de traités. En effet, les partis d’opposition de ces subdivisions territoriales australiennes ont depuis retiré leur appui à de telles initiatives.

Si la négociation de traités peut permettre de reconnaître la souveraineté des Aborigènes et insulaires du détroit de Torrès, il s’agit aussi d’un processus long, coûteux et risqué, affirme Dani Linder.

Risqué, parce que plusieurs décennies de travail peuvent être balayées du revers de la main si le gouvernement en place décide d’instaurer une loi qui aurait alors préséance sur un traité, observe-t-elle.

Un contexte international favorable

Martin Papillon, professeur au département de science politique de l'Université de Montréal. Photo : Université de Montréal

Une autre avenue qui peut alors être considérée, en plus des traités, est l’appui à l’étranger qu'ont actuellement les revendications des peuples autochtones.

Le référendum du 14 octobre doit être vu comme le produit des transformations internationales des dernières années , explique Martin Papillon, professeur au département de science politique de l’Université de Montréal.

Cet événement est survenu dans un contexte mondial où les revendications et les droits des peuples autochtones sont de plus en plus reconnus , mentionne-t-il. Et donc, malgré le récent rejet de la voix , le professeur Papillon croit que l’Australie va continuer à subir des pressions extérieures pour changer ses politiques internes.

L’Australie soutient notamment la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones depuis 2009, après son refus initial de s’y rallier en 2007, aux côtés du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Elle a donc des obligations internationales en matière de droits de la personne.

Ce point a également été relevé par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui s’est prononcé mardi sur le résultat du référendum. Il s’en est dit profondément déçu , mais a appelé tous les Australiens à poursuivre la démarche entamée par la déclaration d'Uluru de 2017.

Cette dernière prévoyait d’abord l’établissement constitutionnel d’une voix au Parlement, suivi de la formation d’une commission nationale Makaratta pour superviser les processus de négociations de traités et d’exposition de la vérité.

Dans la langue yolngu, le mot Makaratta signifie la rencontre de deux rivières au sens propre et se réunir après une lutte , au sens figuré. La professeure Sana Nakata le préfère d’ailleurs à l’expression réconciliation , qu’elle associe à une vision davantage occidentale.