Onze personnalités autochtones finalistes au Prix du Gouverneur général

Ils sont 11 Autochtones à être sur la liste des finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général de 2023. Parmi eux, trois Innues du Québec, mais aussi de nombreux et nombreuses autres de l’ouest du pays.

Ces prix célèbrent les œuvres publiées au Canada dans les deux langues officielles, dans sept catégories destinées à des lectorats de tous les âges, comme romans et nouvelles , poésie ou théâtre .

Au terme d’un processus de sélection, ce sont 70 œuvres qui sont finalistes cette année.

Rita Mestokosho, poétesse et militante innue d’Ekuanitshit, avec son dernier recueil de poèmes, Atikᵁ utei. Le cœur du caribou, qui met la lumière sur le caribou, l’un des animaux essentiels de la culture innue compte parmi eux.

Le territoire est une source d'inspiration pour l'artiste Soleil Launière.

On retrouve aussi Soleil Launière, de la communauté de Mashteuiatsh, avec sa pièce de théâtre Akuteu qui raconte le vertige d’être en perpétuelle suspension, entre la fierté et la honte, entre les mondes du visible et de l’invisible.

Enfin, côté québécois, Carole Labarre, de Pessamit, est finaliste dans la catégorie romans et nouvelles pour son livre L’or des mélèzes, l’histoire d’une aînée qui raconte ses amitiés, ses amours, et toute une série de tableaux de vie dans la forêt.

Émilie Monnet est une artiste multidisciplinaire.

Côté anglophone, on retrouve Buffy Sainte Marie (crie), Cliff Cardinal (cri et lakota), Conor Kerr (métis), Darla Contois (crie), Angela Sterritt (gitxsan), Kim Spencer (ts'msyen), Émilie Monnet (anishnabeg) et Julie Flett (métis).

Fondés en 1936, les Prix littéraires du Gouverneur général comptent parmi les plus anciennes et prestigieuses distinctions décernées au Canada, avec des prix annuels totalisant 450 000 $.

Le Conseil des arts du Canada finance, administre et promeut ces prix depuis 1959.