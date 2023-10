Au Labrador, des nouveau-nés innus sont retirés des bras de leur mère sans préavis

Deux femmes de la communauté innue de Sheshatshiu, au Labrador, ont affirmé lors d’une commission d’enquête sur le traitement des enfants innus par la province que des représentants de la protection de la jeunesse leur ont retiré sans avertissement leur bébé naissant à l’hôpital.

La première mère éprouvée, dont nous ne pouvons pas révéler l’identité afin de protéger celle de son enfant, a relaté mardi qu’elle avait grandi dans un milieu où elle côtoyait les dépendances, qu’elle avait elle-même été sous la tutelle des services de protection de la jeunesse et qu'elle avait subi tout un lot de traumatismes en grandissant.

Elle était aux prises avec des problèmes de consommation de drogues et d’alcool quand elle a donné naissance à son fils. Personne ne l’a prévenue qu’on pourrait lui retirer la garde de son bébé, a-t-elle témoigné.

Une infirmière qui nourrissait l’enfant lui a dit qu’elle pouvait sortir fumer une cigarette quelques minutes. À son retour, l’infirmière lui a dit que des gens voulaient lui parler.

C’est là que j’ai su qu’ils allaient me prendre mon fils : ils avaient des papiers en main , a raconté la femme aux commissaires de l’Enquête sur le respect du traitement, des expériences et des conséquences pour les enfants innus du système de protection de la jeunesse (traduction libre d’Inquiry Respecting the Treatment, Experiences and Outcomes of Innu Children in the Child Protection System, NDLR ).

J’aurais mieux accepté qu’ils prennent mon fils si je leur avais remis mon enfant moi-même. Je comprends pourquoi ils ont dû le prendre, mais le faire comme ça? J’étais toute seule, je n’avais personne.

J’étais complètement assommée. Je me souviens d’avoir pleuré de Goose Bay [où se trouve l’hôpital, NDLR ] jusqu’à Sheshatshiu.

La femme a souligné qu’elle comprenait que c’était pour assurer la sécurité de son fils qu’on lui en retirait la garde, mais elle aurait aimé le voir une dernière fois.

C’était il y a plusieurs années. Aujourd’hui, la femme est sobre. Elle concède que la protection de la jeunesse a un rôle à jouer pour veiller au bien-être des enfants, mais leurs façons de faire lui ont causé énormément de détresse, a-t-elle souligné.

Une autre témoin a dit qu’elle vient elle aussi d’un milieu où les dépendances étaient courantes. Elle a également raconté qu'elle a été victime d’agression sexuelle dans sa jeunesse en dehors de son foyer et qu’elle s’est longtemps battue contre les dépendances.

Cette seconde femme a raconté à la Commission qu’elle a suivi plusieurs programmes de traitement pendant 10 ans et que c’est à l'âge de 17 ans qu’elle a eu son premier enfant. Celui-ci n’avait que trois ans quand son père s’est enlevé la vie. La femme a donc décidé de donner son enfant en adoption à ses grands-parents.

Des années plus tard, elle a eu une fille d’une autre union. Toutefois, dès son accouchement au Centre de santé du Labrador, la protection de la jeunesse a voulu lui retirer l’enfant.

Ils m’ont dit que je devais trouver quelqu'un pour m’occuper d’elle et que je devais suivre un traitement de 90 jours , a-t-elle relaté.

La mère a plaidé pour suivre le programme de 28 jours offert dans un centre de la communauté de Sheshatshiu qui permet aux patients d’être avec leur enfant, mais on lui a refusé cette demande parce qu’elle n’avait pas suivi le programme de 90 jours. La protection de la jeunesse est donc partie de l’hôpital avec sa fille.

Quand ils l’ont prise, je n’avais envie que de prendre de l’alcool et de la drogue, mais j’ai décidé de ne pas emprunter ce chemin-là , a-t-elle indiqué. Je suis allée toute seule au programme de 28 jours. La protection de la jeunesse n’a même pas daigné me demander si je pouvais y aller avec mes enfants ou ma famille.

Son partenaire a ensuite milité pour elle et son enfant, tant et si bien que la protection de la jeunesse a finalement accepté de la réunir avec sa fille au centre de traitement. Elles ont terminé le programme ensemble et n’ont pas été séparées depuis.

Ça m’a fait énormément de bien d’être en famille. C’est elle, avec moi, qui m’a aidée à changer ma vie, et c’est pour ça que je suis devant vous aujourd’hui , a-t-elle lancé.

La commission d’enquête tient des rencontres avec les membres de la communauté de Sheshatshiu cette semaine. Les commissaires iront ensuite à Natuashish pour deux semaines d’audiences en novembre.

Ressources Si vous éprouvez de la détresse psychologique, vous pouvez contacter la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être au 1 855 242-3310 ou par clavardage (Nouvelle fenêtre). Ce service est réservé aux personnes autochtones. Pour de l'aide 24 heures sur 24, vous pouvez clavarder à suicide.ca (Nouvelle fenêtre) ou par texto au 535353. Vous pouvez également téléphoner au 1 866-APPELLE (277-3553)

Avec les informations de CBC