L'ex-premier ministre de droite, Tony Abbott, a appelé vendredi l'Australie à moins déployer le drapeau aborigène, après l'échec d'un référendum sur les droits des populations autochtones la semaine dernière.

Il a félicité les Australiens pour avoir résisté à la vertu ostentatoire et rejeté à 61 % une réforme qu'il estimait politiquement correcte, contre 39 % de vote pour le oui .

Si le vote du peuple doit être respecté, cela signifie abandonner, ou au moins réduire, les récentes concessions au séparatisme , a écrit Tony Abbott dans le quotidien The Australian, faisant allusion aux symboles aborigènes.

Il a contesté notamment le fait de faire flotter le drapeau aborigène à égalité avec le drapeau national [comme si l'Australie était un pays composé de deux nations] .

Le drapeau aborigène – une bande supérieure noire et une bande inférieure rouge, avec un disque jaune au centre – est l'un des drapeaux officiels de l'Australie depuis 1995.

Ouvrir en mode plein écran Contrairement au drapeau australien, dont les droits d'auteur sont détenus par le gouvernement fédéral, ceux du drapeau aborigène appartenaient à son concepteur, Harold Thomas. Photo : Getty Images / Ian Waldie

Au cours d'un référendum le 14 octobre, les Australiens ont voté en majorité non à la question de savoir si la Constitution de 1901 devait être modifiée pour reconnaître les premiers habitants du pays.

Ils ont aussi rejeté la création d'un conseil consultatif – surnommé La Voix – auprès du Parlement et du gouvernement pour émettre des avis sur les lois et les politiques publiques qui touchent les populations autochtones.

M. Abbott, qui a été premier ministre du Parti libéral de 2013 à 2015, a également critiqué les cérémonies qui reconnaissent le lien des peuples autochtones avec la terre qu'ils occupaient plusieurs milliers d'années avant le début de la colonisation britannique en 1788.

Les partisans du référendum le considéraient comme un moyen d'unir le pays tout en réparant les injustices historiques infligées aux peuples des Premières Nations, qui ont une espérance de vie moindre et sont statistiquement plus pauvres, moins éduqués et plus susceptibles d'être incarcérés.