Qimmik, dans les plaies du Grand Nord québécois

Avec Qimmik, le journaliste et romancier innu Michel Jean expose au grand jour la tragédie des tueries de chiens de traîneaux chez les Inuit du Grand Nord québécois dans les années 1960. Un récit crève-cœur qui parle de traumatisme, mais qui met aussi de l’avant la résilience des peuples de cette région.

Entre 1960 et 1970, des policiers québécois ont décimé un à un plus d'un millier de chiens d'attelage au Nunavik. À l’époque, le gouvernement obligeait les communautés inuit à se sédentariser dans des villages. Pour y parvenir, on éliminait les canidés nordiques (ou « qimmiq » en langue inuktitut) que les Autochtones de l’Arctique considèrent comme leurs égaux.

La tuerie a profondément bouleversé le mode de vie des Inuit et a créé un fort sentiment de colère qui perdure encore aujourd’hui , souffle en entrevue Michel Jean, ajoutant que cette politique d'acculturation a été menée il y a seulement une soixantaine d’années.

Le drame historique est la toile de fond de Qimmik, roman contemplatif au réalisme minimaliste que l’écrivain aura mis plusieurs années à construire. Les époques se chevauchent. Elles mettent en scène, d’un côté, une jeune avocate prénommée Ève ayant à cœur la défense d’un Inuk accusé du meurtre de deux policiers de la Sûreté du Québec, et de l’autre, Saullu et Ulaajuk, un couple d’un autre temps épris de liberté .

Dans mon livre, je ne prends pas parti et je ne blâme personne. Je ne cherche pas de coupable. Je montre une situation tout simplement basée sur des faits. C’est au lecteur de faire son propre cheminement.

Des Inuit sur un traîneau tiré par des chiens. (Photo d'archives) Photo : Bibliothèque et Archives Canada

L’écrivain, membre de la communauté de Mashteuiatsh, aime partager à sa manière des histoires issues de différentes nations. Il cite Joséphine Bacon : Si on ne raconte pas nos histoires, qui va le faire à notre place?

Les nationalistes identitaires disent toujours que c’est Ottawa le grand responsable des problèmes concernant les Autochtones. Pourtant, le massacre des chiens et les politiques coloniales au Nunavik ont été menés par le Québec , lance-t-il.

La révélation Kukum

Michel Jean a toujours voulu écrire des livres, mais le déclic est arrivé un peu sur le tard, avoue-t-il. Il avait 40 ans et travaillait au Point, une émission diffusée à Radio-Canada. Un soir, alors que j’étais seul au bureau, je me suis dit : "coudonc, je n’ai jamais écrit", ça m’a fait l’effet d’un détonateur. J’ai donc commencé à écrire pendant mes temps libres.

C’est en 2019 que le journaliste né à Alma va véritablement s'imposer comme un écrivain avec la publication de Kukum, récit intimiste sur le parcours atypique de son arrière-grand-mère Almanda Siméon, traumatisée par la sédentarisation forcée, au même titre d’ailleurs que les Inuit de Qimmik.

Il a fallu que je gagne un prix en France pour que les médias québécois commencent à parler du livre, dont la sortie plusieurs mois plus tôt était restée pratiquement inaperçue , se souvient le romancier, sans amertume.

Kukum connaîtra un franc succès au Québec, les lecteurs étant intrigués par cette nouvelle plume encensée dans l'Hexagone. C’est ce qui prouve la grande ouverture du public québécois , précise Michel Jean. Quand les gens réalisent que les histoires des Autochtones font aussi partie de leur histoire, alors on sent une grande curiosité et un grand désir d’en savoir plus.

Michel Jean est chef d’antenne à TVA, seul Autochtone dans ce poste au Québec. Durant sa carrière de journaliste qui l’a mené à travailler pour plusieurs réseaux d’information de la province, il se souvient d’une époque pas si lointaine où révéler son identité n’était pas bien accepté par des collègues ou la hiérarchie.

Tous mes amis et mes proches savaient que j’étais Innu, mais je n’en parlais pas au travail , confirme-t-il. Parce que ce n’est pas quelque chose qui valait une tape dans le dos.

"Michel, les histoires d’Indiens, ça n’intéresse personne" : j’ai entendu cette phrase au moins une fois dans toutes les salles de rédaction où j’ai travaillé.

Les mauvaises blagues , parfois ouvertement racistes, les préjugés ou simplement l’impossibilité de trouver une job s’il révélait qu’il était Autochtone auront longtemps freiné les revendications identitaires de Michel Jean. L’homme préfère vivre en paix.

J’ai commencé à le dire ouvertement à la mort de ma grand-mère, en 2010. Elle était comme mon lien avec la famille, moi qui ai été élevé à l’extérieur de la communauté.

Michel Jean demeure le seul chef d'antenne autochtone en poste au Québec. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Le romancier s’est alors interrogé. C’est quoi la part autochtone qui a survécu en lui? Ce retour aux sources, il l'a narré dans son magnifique livre Atuk. Il souligne en entrevue un épisode en particulier, quand il rencontre pour la première fois une de ses tantes, quelques heures après les funérailles de sa grand-mère.

Elle voulait me parler. Elle me dit : "L’indien, tu l’as en toi. Je t’ai déjà vu dans des situations où les gens autour de toi s’énervent, mais toi tu es toujours calme, ça, c’est l’Indien!"

En dix ans, la situation des Autochtones au Québec a sensiblement évolué, mentionne-t-il. Il y a eu, depuis, le dépôt du rapport de la Commission de vérité et réconciliation, la mise en lumière du système des pensionnats et la mort de Joyce Echaquan, une mère de famille atikamekw qui a perdu la vie en 2020 à l’hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes. La tragédie de Joyce Echaquan a permis d'ouvrir les cœurs et les yeux , observe-t-il.

L’auteur de 63 ans, qui ne souhaite pas s’identifier comme un militant, dit qu’il reste toutefois beaucoup de chemin à faire, notamment dans les médias québécois, en ce qui concerne l'embauche des Autochtones. Je vois des ouvertures, notamment à Radio-Canada. Mais une ouverture, ce n’est pas une porte ouverte , tempère-t-il.

Pour Michel Jean, la reconnaissance des peuples autochtones implique une présence accrue dans la vie économique du Québec, et ce, à tous les échelons. Quand j’ai commencé dans le métier, il n’y avait pas beaucoup de femmes dans les médias. Les institutions ont mis des mesures favorisant les femmes. Cela a corrigé une injustice profonde. Les Autochtones aussi ont droit à leur place.

Qimmik est en vente en libraire depuis le 18 octobre.