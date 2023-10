À quoi ressemble une formation en sécurisation culturelle?

L’Université de Montréal (UdeM), en concertation avec des Autochtones, a mis sur pied une formation pour les professionnels de la santé, les intervenants sociaux et les gestionnaires, principalement axée sur la sécurisation culturelle.

Le concept, sur toutes les lèvres depuis la mort de Joyce Echaquan il y a trois ans, vise à reconnaître les discriminations vécues par les Autochtones dans les institutions, leur culture propre, et à changer les pratiques dans le milieu de la santé, entre autres. La formation sera offerte en novembre. En quoi consiste-t-elle, concrètement?

Pour nous la faire découvrir, l’équipe de la Faculté de l’éducation permanente de l’UdeM nous a transmis un balado d’une quinzaine de minutes qui sera diffusé à ceux qui suivront la formation. Nous n’avons pu avoir accès aux autres modules. La formation complète durera sept heures, en ligne.

Elle compte quatre modules. Le premier est consacré à la décolonisation, le second à la réconciliation des pratiques. Les deux autres traitent de l’autochtonisation des pratiques et des disciplines.

La portion consultée commence ainsi : Les traumatismes subis par les générations autochtones sont les résultats de multiples facteurs, et les pensionnats ne sont qu’une des multiples facettes des stratégies coloniales mises en place.

En 2020, Joyce Echaquan avait filmé et diffusé en direct ses appels à l'aide, tandis que des infirmières tenaient des propos racistes à son endroit. Sa mort à l'hôpital de Joliette a déclenché l'indignation et attiré l'attention publique sur les discriminations vécues par les Premières Nations dans les institutions.

On peut ensuite y entendre les témoignages de deux Innus au sujet de leur chemin de vie cabossé et de leur rapport à leurs racines.

Le premier témoin évoque les pensionnats pour Autochtones. Il y a passé quatre ans, mais ne se souvient pas de grand-chose, sinon d'un seul repas, comme s’il avait tout évacué. Il se rappelle aussi les prêtres, avec leur crucifix qui ressemblait à un poignard .

Il parle ensuite de sa consommation de drogue, de la prostitution, puis de sa lente prise de conscience de ce qu’a causé son passage dans les pensionnats : une rupture avec sa culture, qu’il tente encore de panser.

La seconde témoin évoque son père alcoolique, violent, qui menaçait sa mère avec des couteaux. Elle relate aussi sa propre consommation d'alcool, qui a commencé à 15 ans. Puis le sentiment de rejet, d’abandon et, enfin, son parcours de guérison, au cours duquel elle a tendu la main à d’autres qui avaient vécu des traumatismes, jusqu’à devenir intervenante.

Si la formation traite des pensionnats et des traumatismes intergénérationnels, c’est pour proposer des façons d’intervenir en fonction de ces enjeux , explique l'université dans le communiqué.

Il a fallu près de deux ans pour mettre la formation sur pied. Une centaine de personnes y ont contribué, dont la moitié sont autochtones, d'après l'UdeM.

Elle vise à respecter le principe du double regard Etuaptmumk, défini par Murdena et Albert Marshall, deux aînés mi’kmaw, pour concilier la vision de la santé dite conventionnelle allochtone avec celle de la santé traditionnelle autochtone [...] , détaille le communiqué de l’université.

Au cours de l’élaboration de la formation, seules les nations cries et naskapies n’ont pas été représentées.

Trois personnes qui ont contribué à façonner la formation nous ont expliqué leur approche.

Chantal Levesque, responsable de programmes à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, développe ainsi sa vision de la sécurisation culturelle dans le milieu de la santé : pour elle, il est important, dès l’accueil du patient, de créer des espaces culturellement bienveillants .

Christine Jean, Innue de Mashteuiatsh et directrice du centre de réadaptation Wapan, qui accompagne des personnes souffrant de dépendance, préfère parler de bienveillance culturelle . Elle en donne un exemple.

La semaine passée, quelqu’un est venu chez nous pour un suivi. Je lui ai proposé de faire la rencontre à l’arrière, dans le shaputuan [une tente conique traditionnelle], ça sent le sapin, le feu. J’ai conscience que ce n’est pas possible dans certains contextes, mais quand ça l’est, c’est bien de le faire.

Par ailleurs, se sentir culturellement sûr, entendu et reconnu diffère grandement selon la relation qu’un Autochtone entretient avec sa culture. Tout le monde ne veut pas de sauge! tonne Christine Jean.

Pour Chantal Levesque, l'idée n'est pas d’enseigner comment intervenir selon les pratiques traditionnelles, puisqu’il appartient aux Autochtones de le faire, mais d’exposer les non-Autochtones au fait qu’il existe des médecines traditionnelles autochtones, afin qu'ils les respectent.

Samuel Blain, professeur de clinique à la Faculté de médecine de l’UdeM et membre du comité responsable de la formation, reconnaît qu'il peut y avoir un certain choc culturel pour ceux qui ne seraient pas sensibilisés aux pratiques autochtones.

Pour lui, il faut reconnaître et accompagner l’existence de ces deux perspectives.

La posture professionnelle à adopter est celle du conseiller. On ne pratique pas la médecine autochtone à l'hôpital, mais on doit savoir recevoir les Autochtones. On peut, par exemple, se prononcer sur le niveau de sécurité des soins traditionnels dont ils nous parlent.