Les wampums, symboles d’alliances du 17e siècle à aujourd’hui

Objets aujourd'hui rares, les wampums ont été, aux 17e et 18e siècles, au cœur de la création d'alliances entre Européens et nations autochtones. Cette fonction est une fois de plus remplie à l'occasion d'une collaboration inédite entre le Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, à Paris, et le Musée McCord, à Montréal.

Plus de 40 wampums sont rassemblés ici, ce qui est probablement le plus grand nombre au même endroit depuis des siècles! explique Jonathan Lainey, conservateur de collections autochtones au Musée McCord Stewart et spécialiste des wampums.

Selon cet expert, les wampums – aussi appelés colliers de wampums – étaient tellement importants aux 17e et 18e siècles qu'il ne serait pas surprenant que plus d'une centaine d'entre eux ait été présents lors d'événements marquants, notamment la Grande Paix de Montréal de 1701.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Lainey lors d'une visite de l'exposition animée pour les médias. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Pour parvenir à une telle offre en vue de l'exposition Wampum : perles de diplomatie, qui s'ouvre vendredi à Montréal, les musées McCord Stewart et du Quai Branly – Jacques Chirac ont dû faire appel à diverses institutions au sein desquelles les wampums étaient dispersés.

Retour au bercail

Amasser et former des partenariats pour une exposition d'une telle envergure aura pris environ cinq ans, selon les organisateurs. L'idée tire son origine du projet de recherche engagé sur les collections royales d'Amérique du Nord, porté par diverses institutions françaises.

Le travail entourant cette exposition comporte une part importante de recherche archivistique et d'analyse physique, qui permet d'en savoir plus non seulement sur l'origine des objets mais aussi sur les matériaux utilisés. Bien connaître ces objets uniques au monde nous permettra de savoir comment les restaurer, notamment , explique la responsable de l'Unité patrimoniale Amériques au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paz Núñez-Regueiro.

Le fruit de cette collaboration permet à des communautés autochtones de retrouver des objets offerts par leurs ancêtres il y a des siècles.

C'est le cas d'un collier de wampum exceptionnel, fabriqué en 1699 par la nation abénaquise et offert à la cathédrale Notre-Dame de Chartres, en France.

Ouvrir en mode plein écran Le wampum du bas a été réalisé par les Abénaquis en offrande à la Vierge Marie. Il est conservé à la cathédrale de Chartres, dédiée à la Vierge, depuis 1699. En retour, la cathédrale avait offert aux Abénaquis la cloche d'argent qui est visible au dessus. Ces deux objets sont réunis pour la première fois alors qu'ils sont liés depuis plus de trois siècles. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Ce wampum est composé d'environ 10 000 perles de wampum particulièrement bien taillées et est bordé de piquants de porc-épic teints. C'est un des exemples les plus raffinés qui existent, et c'est la première fois qu'il revient en Amérique du Nord depuis qu'il a été conçu, il y a plus de trois siècles.

Il en va de même pour un wampum réalisé très tardivement, en 1831, par des représentants des trois nations qui se côtoyaient dans la région d'Oka à l'époque, soit les Mohawks, les Nipissing et les Anishinaabeg.

Ils l'ont fabriqué pour l'offrir au pape Grégoire V et c'est la première fois qu'il sort du Vatican depuis l'époque. Les gens de Kanesatake sont au courant et il sera beaucoup plus facile pour eux de venir le voir ici qu'en Europe , explique Jonathan Lainey.

Objets de paix, de guerre, de prestige

Bien que les wampums existent depuis des temps immémoriaux, surtout au sein des nations iroquoiennes, ils ont grandement gagné en popularité après l'arrivée d'outils en métal, échangés lors des premiers contacts avec les Européens.

Ouvrir en mode plein écran Avant l'arrivée des outils en métal, les perles taillées étaient généralement plus grosses, comme celles que l'on peut observer sur cet objet. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Les outils de métal ont complètement changé la manière dont étaient produites les perles de wampum. Ils ont rendu la taille des coquillages beaucoup plus aisée et plus précise. Ça restait un travail difficile, mais dès le début du 17e siècle, de véritables industries de confection de perles sont apparues sur la côte atlantique. On les fabriquait par milliers.

Les colliers de wampum se sont alors répandus, inclus comme objets de grande valeur dans les échanges diplomatiques, jusqu'à devenir indispensables à toute alliance.

Tous devaient s'en procurer [des perles] pour fabriquer des wampums à présenter lors de rencontres. Autant les Français que les Anglais en ont fabriqué. Dans les archives de l'époque, on a même vu la mention d'une commande de 31 "colliers de guerre" à fabriquer à Québec. Imaginez le travail et à quel point ça devait coûter cher! [...] Mais les Français n'avaient pas le choix, parce que sans leur réseau d'alliances, ils n'avaient aucun pouvoir en Amérique , explique Jonathan Lainey.

Le grand bouleversement

Il en a été ainsi dans l'est de l'Amérique du Nord durant tout l'âge d'or des wampums, soit les 17e et 18e siècles. Les choses ont changé après la guerre de 1812, moment de la dernière grande alliance militaire impliquant les Premières Nations.

Graduellement, les wampums sont ensuite tombés dans l'oubli, bien que certains continuent d'être transmis de génération en génération.

Le 19e siècle, c'est le grand bouleversement en matière de rapports de pouvoir. C'est la création du Canada, la mise en réserve, la Loi sur les Indiens, les pensionnats [pour Autochtones] qui commencent. Tous ces facteurs contribuent à ce que l'on accorde de moins en moins d'importance aux wampums , explique Jonathan Lainey.

Un jour, des collectionneurs ont commencé à s'intéresser à ces objets et à en amasser. Plusieurs Autochtones qui avaient des objets historiques de leur famille ont été contraints de les vendre à des fins de subsistance.

Les ethnologues de l'époque considéraient les wampums comme étant des reliques d'une race vouée à disparaître.

Aujourd'hui, la plupart des wampums détenus par les musées en Amérique du Nord proviennent de ces collections et leur origine est, dans la plupart des cas, perdue. Cependant, le travail afin de les identifier se poursuit en partenariat avec différentes nations autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Un exemple de plusieurs wampums présentant des symboles de paix ou d'alliance : mains liées, lignes reliant diverses formes géométriques, etc. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

C'est sûr qu'une exposition comme celle-ci suscite un intérêt chez les Premières Nations. Il n'est pas impossible que certaines personnes qui viendront la voir aient de l'information sur des objets. Ce serait génial , indique le conservateur montrélais.

L'exposition Wampum : perles de diplomatie est présentée au Musée McCord jusqu'au 3 mars 2024. L'entrée est gratuite pour les membres des communautés autochtones.