L’Assemblée des Premières Nations (APN) lançait mercredi sa Stratégie nationale sur le climat (Nouvelle fenêtre), qui propose de revoir en profondeur notre approche dans la lutte contre les changements climatiques. Implanter cette stratégie pourrait toutefois être complexe, tant auprès des gouvernements allochtones que des communautés.

Je pense que le défi numéro 1 en ce moment, c’est l’implantation , a souligné la cheffe par intérim de l’ APN , Joana Bernard, lors du dévoilement de la stratégie à Ottawa.

L’approche que préconise l’ APN , fruit de plusieurs années de consultations, s’articule autour de sept domaines d’action prioritaires . Ces derniers touchent les iniquités en matière de ressources – un sujet qui peut être tabou , concède la cheffe Bernard –, mais surtout la reconnaissance des compétences, des connaissances, des droits et de l’autodétermination des peuples autochtones.

Les domaines identifiés par la Stratégie nationale sur le climat de l' APN : Les systèmes de connaissances, la santé, les langues, les cultures et les spiritualités des Premières Nations; Compétence et droit inhérent à l’autodétermination des Premières Nations; Pallier le manque de ressources pour soutenir la gouvernance des Premières Nations et leur rôle de chefs de file dans le domaine du climat; L'autosuffisance des Premières Nations dans les domaines de l'alimentation, de l'eau et de l'énergie; Combler le manque d'infrastructures naturelles et bâties; Veiller à ce que les Premières Nations soient équipées pour l'atténuation, la prévention, l'intervention et le rétablissement dans toutes les situations d'urgence; S’appuyer sur la Lunette climatique des Premières Nations concernant le climat pour réformer la législation, la réglementation, les politiques et les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Le document qui détaille la stratégie fait valoir que les Premières Nations disposent de connaissances accrues de leurs territoires, et qu’elles sont donc les mieux placées pour savoir comment les protéger des impacts des changements climatiques.

Mais avant même de faire pression auprès des gouvernements allochtones pour l'implanter, on doit faire la promotion de la stratégie à l’interne avant tout. Il n’y a pas d’alliance plus précieuse qu’entre nous-mêmes , a insisté le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy Bois

Car la vision du développement qu’entretiennent certaines communautés ne semble pas s’aligner avec quelques volets de la stratégie.

Bien que les domaines d’action ne soient pas conçus comme un ensemble prescriptif de priorités pour chaque Première Nation , les chefs Picard et Bernard reconnaissent tous deux l’importance d’avoir des conversations avec les communautés qui se sont engagées dans des projets – miniers ou énergétiques par exemple – qui semblent en opposition avec la stratégie.

C’est une conversation difficile, mais c’est une conversation qui doit avoir lieu [...] Nous avons le devoir de créer un espace où tout le monde peut se faire entendre.

Où on se rejoint, c’est sur l’importance de l’avenir devant nous et la volonté d’assurer la prospérité des générations futures , a également noté M. Picard.

Remises en question fondamentales

L’acceptation de la stratégie de l’ APN pourrait aussi s’avérer difficile dans les divers parlements du pays, car le plan proposé par l’Assemblée remet en question de grands principes des plans environnementaux d’Ottawa, des territoires et des provinces.

Il est nécessaire d’avoir un nouveau récit ne reposant pas sur des solutions technologiques et des approches basées sur le marché, qui supposent une continuation des systèmes structurellement inéquitables et racistes qui nous ont menés à cette crise environnementale , peut-on lire dans le document d’une soixantaine de pages.

À cela s’ajoutent des relations difficiles entre les représentants des peuples autochtones et les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral sur le front de la lutte contre les changements climatiques.

Ça se résume au fait qu’on n’est pas considéré comme un ordre de gouvernement. On a toujours l’impression que les Premières Nations sont un peu secondaires , a dénoncé Ghislain Picard. C’est tout à fait inacceptable.

Il faut faire partie de la discussion dès le départ. Souvent, les gouvernements préparent quelque chose, nous le présentent et nous demandent ce qu’on en pense [...] C’est une perte de temps et d’argent.

Ghislain Picard ne baisse pas les bras pour autant, encouragé par un contexte de plus en plus favorable aux causes autochtones. Il y a une fenêtre d’opportunité sans précédent avec, entre autres, l’adoption par le Canada de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.