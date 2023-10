Coup de projecteur sur les Autochtones au Centre des mémoires montréalaises

Le nouveau Centre des mémoires montréalaises (MEM) a récemment ouvert ses portes au public en offrant une fenêtre sur les habitants de la métropole. Les 11 nations autochtones du Québec tiennent d’ailleurs une place particulière dans cette institution ancrée dans le présent.

Quid du connaisseur. Comment dit-on Montréal en innu-aimun? La réponse est Muńiań . Dès l’entrée du MEM , le visiteur découvre comment la cité québécoise se nomme dans les différentes langues autochtones de la province comme l’abénakis (Molian), le mohawk (Tiohtià :ke) ou bien l’atikamekw (Moriak, prononcé moo-rri-aak ).

Disposés en cercle, les panneaux explicatifs donnent un aperçu sur les premiers peuples qui habitent le territoire depuis des millénaires. Aujourd'hui, la région métropolitaine de Montréal compte 34 000 Autochtones.

Le concept du banc en forme circulaire reprend l'idée du cercle de parole et du lieu de rencontre , indique dans un échange de courriels Kim Nantais, relationniste à la Ville de Montréal.

Elle explique que l’œuvre, ainsi que le choix du matériau (le frêne) et l'identification du mot Montréal en différents idiomes, a été conçue en collaboration avec les membres du comité autochtone. Le MEM a collaboré avec plusieurs nations et acteurs du milieu de la communauté autochtone qui ont fait partie du comité précise Mme Nantais.

Le MEM n'a pas pris le parti de parler des Autochtones de manière chronologique comme le fait la grande majorité des musées d'histoire. Au MEM , les voix autochtones sont plutôt placées et entendues dans l'ensemble du discours proposé.

Le Centre des mémoires montréalaises – situé au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine – se veut interactif, mais aussi immersif. Ainsi, les concepteurs ont reconstitué certaines imageries iconiques de la culture populaire de la métropole comme un dépanneur, une place publique et la signalisation où l’on peut reconnaître la plaque de la rue Atateken qui a remplacé en 2019 celle de la rue Amherst.

Ouvrir en mode plein écran La plaque de la rue Atateken a remplacé en 2019 celle de la rue Amherst. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Après des années de controverse, la rue qui fait référence au général britannique Jeffery Amherst, surnommé le père de la guerre bactériologique pour avoir offert des couvertures infestées par la variole aux Autochtones, avait été rebaptisée par un mot mohawk signifiant fraternité ou encore groupe de personnes ou des nations avec qui l’on partage des valeurs .

Le MEM a pour mission de parler aux noms des voix citoyennes qui habitent le territoire , rappelle la relationniste. C’est pourquoi l’institution, à travers ses expositions, parle des communautés autochtones qui habitent et fréquentent Montréal.

Témoignages et récits

Mme Nantais ajoute qu’une fois le musée ouvert, le MEM a mis en place un second comité consultatif pour aider à développer une programmation culturelle et éducative qui laisse place aux voix autochtones du territoire.

Afin de bien faire entendre ces voix, le MEM a formé un comité consultatif pour aider dans la conception de l'expérience inaugurale et pour le développement de l'exposition permanente , précise-t-elle.

L’exposition temporaire intitulée Détours, rencontres urbaines dévoile sous forme de capsules vidéo les témoignages et histoires personnelles de 18 Montréalais, notamment Melissa Mollen Dupuis, d’origine innue. La militante autochtone, animatrice et réalisatrice, raconte en quelques minutes sa relation avec la forêt, lieu de relâchement et de retour aux sources.

Ouvrir en mode plein écran Melissa Mollen Dupuis livre un témoignage dans une des capsules vidéo presentée par le musée. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Mais l’institution, ancrée au cœur du Quartier des spectacles dans un local de 2000 mètres carrés, promet de ne pas s’en arrêter là. Pour l’exposition permanente Montréal qui sera ouverte au public en 2024, le musée compte mettre l’histoire des communautés autochtones à l’avant-plan.

Le MEM a déjà réalisé des entrevues avec quelques membres de communautés autochtones. Ces entrevues seront visibles en audiovisuel, en audio, en textes et en images , souligne Kim Nantais.

Les sujets abordés seront multiples, nous dit-on. Seront abordées, entre autres, l'occupation du territoire, la colonisation, la vie en milieu urbain, la résistance de Kanesatake ou la crosse, sport officiellement inclus au programme des Jeux olympiques de 2028 qui se tiendront à Los Angeles.