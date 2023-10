Des Innus au cœur d’un documentaire sur les monts Uapishka

Ovni dans la catégorie des films d’aventure, Uapishka met de l'avant le témoignage émouvant des jeunes aventuriers innus qui ont parcouru les monts du même nom, sur la Côte-Nord. Mais c'est justement leur territoire ancestral, aussi silencieux puisse-t-il être, qui agit comme personnage principal du documentaire.

C’est magnifique de redécouvrir quelque chose qui était déjà dans nos gènes , c’est une réappropriation d’un mode de vie qui n’existe plus , j’ai réappris à vivre là-bas. Je ne me suis jamais autant senti vivant dans l’adversité.

Voici le genre de témoignages poignants et émouvants qui ponctuent le documentaire de Marie-France L’Ecuyer et David Beland, diffusé pour la première fois à Baie-Comeau puis Pessamit, la semaine dernière.

L’expédition rassemblait des binômes composés de jeunes de la communauté innue de Pessamit et des allochtones de Baie-Comeau avec une triple idée : partir sur les traces des ancêtres innus dans le Nitassinan, leur territoire traditionnel, et partager cette expérience avec des allochtones, afin de créer des ponts.

Ouvrir en mode plein écran Les aventuriers passaient chaque nuit dans une grande tente montée et démontée à plusieurs reprises. (Photo d'archives) Photo : David Béland

Marie-France L’Ecuyer, la réalisatrice, s’est retrouvée avec 16 heures d’entrevues et 12 heures d’images de ladite expédition qui s’est déroulée au début du mois d’avril.

Publicité

Il y avait plein de façons de le faire. Finalement, en étant confrontée au caractère intime des témoignages, j’ai voulu leur donner plus de place , explique-t-elle en entrevue.

La réalisatrice a donc décidé de sortir des codes du film d’aventure traditionnel qui met généralement l’accent sur l’expédition avec une approche de type "journal de bord" et faire plutôt en sorte que l’aventure devienne le cadre esthétique .

L’aventure en trame de fond donc, avec comme personnage principal et silencieux, le territoire, détaille-t-elle. C’est lui le fil conducteur qui nous a fait vivre beaucoup d’émotions. Les témoignages sont au cœur du documentaire, car l’expédition, c’était une aventure humaine , poursuit la réalisatrice.

Ouvrir en mode plein écran Anthonia Paul et Geneviève Ashini sont deux Innues qui ont participé à ce projet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Pendant une trentaine de minutes, les spectateurs peuvent ainsi observer les paysages enneigés et somptueux des monts Uapishka qui ponctuent les témoignages face caméra des participants.

Publicité

On se rend compte que l’expédition était finalement un prétexte pour aborder des sujets bien plus larges : la relation entre Autochtones et Allochtones, le rapport que les Innus entretiennent avec le territoire, sa dimension spirituelle, l’idée d’honorer leurs ancêtres… , énumère Marie-France L’Ecuyer.

L’équipe a mis les bouchées doubles pour produire ce documentaire : trois mois.

Mme L’Ecuyer indique qu’il n’y aura pas de deuxième édition, mais que l’équipe travaille à le faire vivre dans la durée autrement.

Une piste étudiée est de proposer un autre projet dans le cadre du programme Intervention par l’aventure et le plein air offert par le cégep de Baie-Comeau.

Ouvrir en mode plein écran L'itinéraire initial de l'expédition dû être modifié en cours de route. (Photo d'archives) Photo : Marie France L'Ecuyer

La réalisatrice a également soumis le documentaire à plusieurs festivals au Québec, au Canada, et à l’international. Elle espère qu’il pourra ainsi être diffusé dans d’autres villes. C’est un peu champ gauche pour les festivals de films d’aventure, mais je pense qu’il peut y trouver sa place si le jury est ouvert , croit-elle.

À Baie-Comeau et Pessamit, elle assure que l’accueil a été très positif. La diffusion a permis d’ouvrir plusieurs discussions. Les gens ont également été très mus de voir ses jeunes parler avec une authenticité, montrer leur vulnérabilité. Tout ça nous connecte à notre humanité , termine-t-elle.

Le documentaire Uapishka sera diffusé le 2 décembre, à 18 h 15, au cinéma du Musée, à Montréal, dans le cadre du Festival objectif aventure, ainsi que le 14 décembre, à 19 h, au cinéma Impérial, à Montréal, dans le cadre du Arc’teryx Winter Film Tour.