Dans le nord du Nevada, tout près de la frontière avec l’Oregon, des étendues de plaines enclavées entre des montagnes sont encore vierges.

Pour l’instant.

En effet, sous ce sol argileux se trouve la plus grande réserve de lithium des États-Unis. Classé comme étant essentielles à la transition écologique, les terres rares comme celles-ci sont ainsi devenues l’objet de bien des convoitises.

L’entreprise canadienne Lithium Americas prévoit exploiter ce gisement dont la valeur nette serait de 5,7 milliards de dollars américains après impôt. General Motors a d'ailleurs investi 660 millions de dollars américains dans ce projet.

Allochtones, éleveurs et Autochtones de la région se sont alliés pour s’opposer à ce projet qu'ils qualifient d'aberration. À proximité du site, ils ont établi des camps dont le dernier a été démantelé en juin à la suite d'une descente policière.

Cette opposition a réussi à faire repousser le début de la construction de la mine et de son usine, qui aurait dû débuter en 2021. Finalement, les travaux de terrassement ont commencé cet été.

Depuis cet événement, sept opposants sont poursuivi par la compagnie minière.

Un éleveur, quatre groupes environnementaux et deux autres communautés autochtones ont pour leur part engagé des poursuites judiciaires. Ils ont gagné leur cause.

Ouvrir en mode plein écran Thacker Pass, dans le nord du Nevada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émilio Avalos

Les Autochtones et les groupes environnementaux souhaitent l’annulation pure et simple du permis délivré à Lithium Americas pour son projet.

Les communautés autochtones de Reno-Sparks, Burns Paiute et Summit Lake Paiute ont intenté leur propre action en justice.

Michon Eben, responsable du programme culture et ressources et du Bureau tribal de préservation historique (Tribal Historic Preservation Office), fait partie de la communauté de Reno-Sparks (Reno-Sparks Indian Colony).

Ouvrir en mode plein écran Le lithium se présente sous des formes variées. Photo : Americas Lithium

Les gens ne comprenaient pas qu’on s’implique dans ce dossier, car ils estiment qu’on est loin du projet , explique-t-elle en entrevue, puisque l'emplacement de la mine se trouve à environ 500 kilomètres au nord de Reno. Ce n’est pas parce que c’est loin de l'endroit où nous vivons maintenant que cet endroit ne représente pas qui nous sommes.

C’est oublier le vaste territoire qu’occupaient les nations autochtones du Nevada et des États limitrophes avant l’arrivée des colons, selon elle. C’est oublier les liens que les communautés ont également tissés entre elles au fil des siècles.

Mme Eben fait état du boum minier qui frappe le Nevada : 22 000 claims miniers spécifiquement consacrés au lithium , indique-t-elle.

Selon la Nevada Division of Minerals, en date du 8 septembre, l'État comptait exactement 21 425 claims miniers de lithium.

Le problème, c’est que les Autochtones estiment ne pas avoir été consultés comme ils auraient voulu l’être par le bureau responsable de délivrer les permis, le Bureau d’aménagement du territoire. Michon Eben assure qu'aucun représentant de Lithium Americas n’est venu les rencontrer puisqu'il s'agit d'une responsabilité du Bureau d’aménagement du territoire.

Ouvrir en mode plein écran Le site de la future mine se situe tout près de la frontière avec l'Oregon. Photo : Americas Lithium

Ces consultations, selon Mme Eben, se sont résumées à trois lettres envoyées en pleine pandémie.

Contactée par Espaces autochtones, Lithium Americas s'est défendue. En octobre 2022, nous avons signé un accord sur les avantages pour la communauté avec la tribu [le mot tribe est utilisé aux États-Unis, NDLR ] des Paiutes et des Shoshones de Fort McDermitt, la tribu la plus proche de Thacker Pass , indique Virginia Morgan, chargée des relations avec les investisseurs.

Cet accord a été dénoncé notamment par Shelley Harjo, membre de la communauté de Fort McDermitt.

Ce n'est pas parce que la tribu [sic] de Fort McDermitt cherche à tirer des avantages économiques de [la minière] que la plupart des Autochtones soutiennent la profanation de Thacker Pass. Cela ne signifie même pas que la plupart des membres de la tribu de Fort McDermitt la soutiennent , écrit-elle dans une lettre ouverte publiée dans un média du Nevada.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux de construction ont débuté sur le site de la mine. Lithium Nevada Corporate est la filiale de cette compagnie minière canadienne. Photo : Getty Images / gchapel

Elle estime que sa communauté est difficile à blâmer dans cet accord puisqu'elle est pauvre. Mais quand on y réfléchit, sacrifier la terre pour un peu d'argent est exactement la façon dont nous nous sommes retrouvés dans la situation environnementale difficile où nous vivons actuellement , dit-elle encore.

Sa position a été dénoncée par le conseil de bande, qui indique que Mme Harjo ne vit pas dans la communauté et qu'elle ne sait donc pas de quoi elle parle.

Un massacre en 1865

Si Mme Harjo parle de profanation, ce n'est pas sans raison.

En 1865, un massacre a été perpétré sur ces terres. Plus de 30 personnes (hommes, femmes et enfants) de la Nation paiute ont été tués par des soldats fédéraux américains.

Cet événement historique semble avoir été ignoré par les défenseurs du projet, alors que c’est ici que reposent plusieurs ancêtres de ces Autochtones.

Les communautés de Reno-Sparks et de Summer Lake Paiute souhaitent quant à eux que Thacker Pass soit reconnu comme un site culturel.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux massacres ont été perpétrés dans le nord-ouest des États-Unis au milieu du 19e siècle. Photo : Document remis par Reno-Sparks Indian Colony and Summit Lake Paiute Tribe.

Par ailleurs, le processus de délivrance du permis a duré neuf mois, ce qui est trop court, selon Mme Eben, qui estime qu’il faut du temps pour mener à bien toutes les études nécessaires à l’approbation d’un tel projet.

Nous sommes ceux qui payons le prix de ces projets dangereux pour l’environnement et nous n’avons rien en échange , lance-t-elle.

Ce projet présente un risque pour tout l’écosystème du secteur, selon Mme Eben. Les mines de lithium nécessitent énormément d’eau, alors que le Nevada est un des États les plus secs des États-Unis , dit-elle.

Selon un article du Guardian, le projet de Thacker Pass devrait utiliser 5,6 milliards de litres d'eau par année pour produire 60 000 tonnes de carbonate de lithium.

La minière assure de son côté qu'elle s'est engagée à développer Thacker Pass de la manière la plus durable possible, en minimisant [ses] impacts sur l'environnement et en travaillant en étroite collaboration avec les communautés locales .

Cependant, les opposants critiquent les mensonges autour de la voiture électrique, présentée comme la panacée contre la catastrophe climatique.

On ne peut pas annihiler une culture, un écosystème, ni tarir nos sources d’eau simplement pour que quelques riches aient une voiture électrique.

Elle estime que ce territoire sera littéralement sacrifié dans ce but-là.

Ouvrir en mode plein écran Michon Eben n'est pas contre les mines, mais elle aimerait que les choses soient faites de manière plus respectueuse envers les Autochtones. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté Michon Eben

Les écologistes, eux, sont du même avis.

Le mensonge, c'est de dire qu’on peut sauver la planète et la détruire en même temps. Si ce n’est pas vert de détruire des montagnes pour en extraire du charbon, ce n’est pas plus vert de détruire des montagnes pour extraire du lithium , avait expliqué l’un d’eux dans un reportage de Radio-Canada diffusé en mars 2022.

Je veux que ces compagnies minières étudient de meilleures manières de gagner de l’argent. Il faut expliquer aux gens que les voitures électriques ne vont pas sauver la planète de la crise climatique.

Michon Eben insiste toutefois sur le fait qu’elle ne se présente pas comme une militante opposée aux mines .

Ouvrir en mode plein écran Une source d'eau à proximité de l'endroit où va se trouver la mine de lithium. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Émilio Avalos

Je conduis une voiture, j’ai un téléphone. Je ne suis pas contre les mines, je suis contre le fait qu’on n’écoute pas les Autochtones , explique-t-elle.

Quelle solution, alors? La question lui a été posée plusieurs fois. Elle la fatigue.

Pourquoi me posez-vous cette question? Vous avez Elon Musk qui va sur Mars, vous avez toutes ces connaissances scientifiques et vous me demandez à moi, une responsable des ressources naturelles, de trouver la solution à la crise climatique? lance-t-elle.

Son travail à elle consiste à protéger le territoire, la culture et l'avenir des siens.