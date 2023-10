Le Panama ferme la porte à une minière canadienne

Après une série de manifestations parfois violentes, le Panama a plié face à l’opposition, notamment autochtone. Le 3 octobre dernier, le gouvernement a retiré à la minière First Quantum Minerals Canada un contrat qui prolongeait pendant encore 20 ans ses droits d'exploitation de la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale.

Le contrat proposé à la minière entérinait aussi les redevances dont le pays aurait bénéficié. Le Panama renonce donc à un possible revenu annuel de 375 millions de dollars. En revanche, il donnait également à First Quantum Minerals le pouvoir d’acquérir de futurs droits fonciers.

Que ce soit de la part des Autochtones, des populations allochtones, des syndicats, d’anciens chefs du gouvernement et même de l’Église catholique, le projet était fortement critiqué.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestations auxquels les Autochtones ont participé se sont déroulées le mois dernier au pays. Photo : afp via getty images / ROBERTO CISNEROS

La négociation a été longue et avait même entraîné la fermeture du site existant pendant trois mois de ce qui est présenté comme la plus grande mine de cuivre d’Amérique centrale. Ses activités représentent environ 4 % du PIB du Panama.

Le gouvernement de Laurentino Cortizo et la minière canadienne, dont le siège se trouve à Vancouver, s'étaient mis d'accord sur le contrat d'exploitation de la mine de cuivre de Cobre Panama en mars, mais il attendait l'approbation de l'Assemblée législative.

Selon Reuters, le projet de contrat garantissait au Panama environ dix fois plus que ce qu'il recevait auparavant.

Un article du Globe and Mail indique aussi que des clauses du contrat permettaient à Cobre Panama de demander la fermeture de l'espace aérien jusqu'à 3000 mètres au-dessus de la mine, de contrôler l'accès à ses routes et de collaborer avec les autorités gouvernementales pour exproprier des terres supplémentaires.

Ouvrir en mode plein écran Les activités de la minière canadienne représentent environ 4 % du PIB du Panama. Photo : afp via getty images / LUIS ACOSTA

Mais ces dernières semaines, des centaines de manifestants s’étaient rassemblés dans les rues de la capitale pour exiger plus de protection environnementale et pour mettre un frein à la délivrance de permis d’exploitation.

Les Autochtones, notamment les membres des communautés Ngäbé et Buglé, considéraient le projet de contrat comme inconstitutionnel bien qu'il ait été débattu à l'Assemblée législative.

Les peuples Ngäbé et Buglé sont principalement installés dans les montagnes de l’ouest du Panama. La mine à ciel ouvert de Cobre Panama est justement située sur la côte caraïbe du pays.

Les opposants autochtones ont dénoncé le licenciement de 150 travailleurs de l'entreprise, contrairement aux promesses de la minière, qui assurait pouvoir générer des milliers d'emplois. Ils ont aussi attiré l’attention sur le risque de pollution des rivières et la déforestation.

Ouvrir en mode plein écran Les syndicats étaient aussi fortement opposés à cet accord entre la minière et le gouvernement, d'autant qu'ils accusent l'entreprise de ne pas respecter les droits des travailleurs. Photo : afp via getty images / LUIS ACOSTA

Comme ailleurs où des projets se font sur des territoires autochtones, les peuples Ngäbé et Buglé critiquent l'absence de consultation et de participation des communautés aux processus décisionnels.

Ces impératifs figurent dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 qu’a d’ailleurs ratifiée le Panama.

Ils critiquent également l'attribution de titres de propriété sur les terres communautaires à des étrangers et des spéculateurs immobiliers. Une équipe composée de représentants des communautés Ngäbé et Buglé et de chercheurs de l'Université McGill est d’ailleurs en train de produire un atlas thématique pour documenter ces faits.

Ouvrir en mode plein écran Selon Reuters, le projet de contrat garantissait un revenu annuel de 375 millions de dollars au pays d'Amérique centrale, soit environ dix fois plus que ce qu'il recevait auparavant. Photo : afp via getty images / LUIS ACOSTA

Selon le Centre pour la conservation des populations autochtones et les alternatives de développement, les projets miniers – mais aussi hydroélectriques – ont des impacts sur leur territoire et leur système de gouvernance.

Le syndicat panaméen IndustriALL Global Union dénonçait de son côté les façons de faire de First Quantum Minerals. Il accusait la minière de discriminer certains dirigeants du Syndicat des mines STM, de violer le droit de se syndiquer et de négocier collectivement.

Contactée par Espaces autochtones, First Quantum Minerals Canada n’a pas répondu à nos sollicitations.

Avec les informations de Reuters et du Globe and Mail