Grande révélation des prix Polaris en 2018, Jeremy Dutcher revient avec un deuxième album, Motewolonuwok, à prononcer « Muh-del-wool-en-oo-wug ». Sa signification en wolastoqey? « Tout ce qui peut être entendu, mais pas vu », explique l’auteur-compositeur de la Première Nation Tobique (Neqotkuk), au Nouveau-Brunswick.

C'est aussi la définition qu'il donne à la musique, mi- mystique, mi- mystérieuse .

Les anciens disent que ce mystère vit à l'intérieur du tambour, entre le bord de l'instrument et la peau. Et quand on frappe le tambour, c'est son esprit qui s'éveille et s'exprime , illustre le ténor joint à Vancouver, où il débute sa tournée de concerts en mettant le cap vers l'est. L'artiste s'arrêtera d'ailleurs à Montréal le 9 novembre et à Québec le surlendemain.

Un renversement de direction, donc, pour celui qui a plutôt l'habitude de commencer ses tournées par les Maritimes, l'endroit où les gens parlent et connaissent la langue dans laquelle je chante .

Ce changement résulte d'une nouvelle pratique pour Jeremy Dutcher, qui écrit et chante en anglais pour la première fois sur la moitié du disque.

Sur son précédent album, Wolastoqiyik Lintuwakonawa, (Prix Polaris et Prix Juno), il faisait dialoguer les voix de ses ancêtres et la sienne, le dialecte wolastoqey, à partir d'archives retrouvées. Cette fois, il alterne les compositions dans sa langue maternelle et celles en anglais, plus périlleuses et risquées , dit-il, mais qui lui permettaient d'atteindre un nouveau public de manière plus directe .

Pour l'accompagner dans cette transition à l'écriture, Jeremy Dutcher a puisé son inspiration chez un poète cherokee du sud des États-Unis – nos luttes sont liées même si nous sommes des peuples très différents et que nous parlons des langues différentes –, mais aussi chez Maggie Paul, une aînée-mentore de la Première Nation St. Mary's, gardienne du savoir autochtone à Fredericton et qui a eu une influence déterminante sur son parcours.

Le ténor bispirituel a également fait appel à l'auteure-interprète montréalaise Basia Bulat pour Take My Hand, fruit de l'écriture collaborative entre une aînée et une amie.

Prends ma main et essaie de voir / Traverse les rivières que tu as redoutées / Les histoires que tu as peur d'entendre (traduction libre de l'anglais), chante l'artiste qui traversait alors une rupture amoureuse et qui a changé de destinataire en cours d'écriture.

Quand je la chante maintenant, je pense à tous nos guerriers de la langue et aux gens qui font ce travail pour que notre langue reste forte , indique Jeremy Dutcher, en rappelant que sa propre mère a fondé une école d'immersion autochtone près de Fredericton.

Les ancêtres, ces linguistes de génie

Dans Motewolonuwok, il est question de souveraineté territoriale, d'amour et de gratitude, mais aussi d'humilité et d'entraide. À l'auditeur allochtone de se laisser porter par la partition pop lyrique, Jeremy Dutcher étant un fervent défenseur du précepte traduire, c'est trahir .

Lorsque vous traduisez quelque chose dans une langue européenne comme l'anglais ou le français, cela a pour effet de réduire le sens ou de l'aplatir , soutient-il, préférant expliquer le sens de ses chansons sur scène, en concert.

Nos ancêtres étaient d'incroyables linguistes de génie , ajoute-t-il. Ils assemblaient ces mots et décrivaient le monde d'une manière si belle qu'elle ne l'aplatissait pas.

Skicinuwihkuk, traduisible par territoire autochtone , par exemple, devient un chant incantatoire à la texture planante et mélancolique.

Je voulais redonner un peu de vie à la véritable signification de nos mots.

L'album comprend des cordes arrangées par Owen Pallett, violoniste hors pair et arrangeur si prisé (Arcade Fire, Mika...) que Jeremy Dutcher ne pensait pas qu'il accepterait sa proposition. Il avait conçu les arrangements pour Buffy St. Marie il y a quelques années pour une tournée d'orchestres où je travaillais , se souvient l'artiste alors conquis par ses arrangements. Le nouveau défi séduit l'arrangeur, lui aussi lauréat d'un prix Polaris : à lui de créer un espace sonore vraiment très beau pour des poèmes et des paroles très durs, très difficiles , résume Jeremy Dutcher.