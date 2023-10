Reconnaissance des Métis ontariens, la colère des Premières Nations

Le dépôt en juin du projet de loi fédérale C-53 qui enchâsserait dans la Constitution canadienne les droits de la Nation métisse de l’Ontario (MNO) a créé une profonde commotion auprès des Premières Nations de la province qui demandent son annulation pure et simple. Elles reprochent notamment à Ottawa de ne pas les consulter sur les revendications d’une organisation dont elles nient toute légitimité.

Ottawa a créé un conflit dont l'intensité s'intensifie depuis que le controversé projet de loi C-53 a été adopté en deuxième lecture à l’unanimité en juin.

Ce projet de loi, fruit de plusieurs accords, fournit un cadre légal permettant au MNO de représenter les communautés métisses se trouvant sur le territoire ontarien, ce qui soulève une vive opposition des Premières Nations ontariennes.

Parce que ces soi-disant Métis n’ont aucune assise identitaire sérieuse , clame au bout du fil Jason Batise, directeur général du Conseil tribal Wabun, composé de six Premières Nations situées dans le Nord de l’Ontario. Nous n’acceptons pas leurs revendications sur nos territoires ancestraux.

Pour Jason Batise, le projet de loi porte atteinte aux droits fonciers et aux titres ancestraux des Premières Nations. Le gouvernement fédéral n'est pas l'arbitre des droits et titres sur nos territoires et n'a pas le pouvoir de créer de nouvelles entités détentrices ayant compétence sur nos territoires sans nous consulter.

Les dirigeants des Premières Nations de l’Ontario considèrent l'accord d'autonomie gouvernementale de la MNO avec le Canada comme une véritable menace existentielle . Le Conseil tribal Wabun a donc décidé de prendre les devants en se tournant du côté des tribunaux pour demander un contrôle judiciaire remettant en question l'existence des Métis dans l'Est ontarien.

Le Canada ne peut pas sans notre accord reconnaître comme Autochtones des personnes aux origines douteuses. Leurs revendications n’ont aucun lien historique et on ne comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral ne nous consulte pas , souligne M. Batise.

Le conseil est composé des Premières Nations de Matachewan, Brunswick House, Chapleau Ojibwe, Flying Post, Mattagami et Beaverhouse, qui sont réparties sur une partie du territoire du Traité 9 dans l'Est de l'Ontario.

Plusieurs communautés représentées par la NMO n’ont jamais existé sur le territoire , assure le directeur général. Elles veulent accaparer nos terres puisqu’elles n’en ont aucune. Nous allons combattre cette loi injuste jusqu'au bout.

Nos propres recherches et nos experts démontrent qu’elles n’ont pas de présence continue sur le territoire. Elles ne sont donc pas titulaires de droits en vertu de l’article 35 de la Constitution qui reconnaît les droits ancestraux ou issus de traités aux peuples autochtones du Canada.

L’Assemblée des Premières Nations (APN) soutient sans réserve les communautés autochtones de l’Ontario. Réunie à Halifax en juillet durant son assemblée générale annuelle, l’organisation – qui représente plus de 630 Premières Nations d'un bout à l'autre du pays – a soumis une résolution exigeant qu'Ottawa cesse toute négociation avec la Nation métisse de l’Ontario dont elle juge les droits infondés .

Margaret Froh, présidente de la MNO , souligne en entrevue que la lo C-53 est le fruit d’efforts qui remonte à plus de 200 ans. La réalité, c’est que des communautés métisses ont existé et nous en sommes les fiers descendants , affirme-t-elle en entrevue.

Elle tient à préciser que l’entente avec le fédéral ne s’applique que sur la gestion des affaires internes et l’autodétermination. L’accord ne concerne pas le territoire, mais uniquement notre droit à nous de gouverner selon nos coutumes et les services à l’enfance , dit-elle.

Margaret Froh espère que le documentaire aidera à faire comprendre la lutte des Métis de l'Ontario pour faire reconnaître leurs droits. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Mme Froh se dit consternée par ce négationnisme touchant les communautés métisses de l’Ontario. Pour la présidente, toutes les communautés autochtones du pays devraient accueillir cette législation comme un événement positif. Il n’y a pas de hiérarchie à faire entre les peuples autochtones du Canada qui incluent les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a pourtant déclaré vendredi que le gouvernement fédéral pourrait conclure des traités avec les Nations métisses après l’adoption du projet de loi C-53.

À l’heure actuelle, aucun traité n’est en vigueur. Mais nous pourrons à un moment donné conclure des traités , a-t-il déclaré dans une récente entrevue avec La Presse canadienne.

De plus en plus de Canadiens qui se définissent Métis

Depuis sa création en 1993, la MNO suscite pourtant de grandes inquiétudes aussi bien auprès des Premières Nations qu'auprès de plusieurs communautés métisses de l’Ouest canadien, comme la Nation métisse de la Colombie-Britannique. Même le président de la Fédération métisse du Manitoba, David Chartrand, s’est séparé du Ralliement national des Métis en raison de la question des groupes métis ontariens.

Ce dernier qualifie les membres de la MNO de supposés Métis historiques n’ayant pas la culture, la langue, ni le vécu. Nous ne reconnaissons certainement pas que les droits des Métis de la rivière Rouge [située au Manitoba] prévus à l'article 35 existent dans tout l'Ontario , a-t-il déclaré.

Or, depuis la décision de la Cour suprême en 2003, un grand nombre de Canadiens se sont définis comme Métis grâce au test de Powley qui établit une liste de 10 critères, comme les liens ancestraux ou l’appartenance à une communauté, afin de déterminer si une personne peut bénéficier des droits accordés aux Métis.

Notons que la Nation métisse de l'Ontario a voté en mars l'exclusion de 18 % de ses membres qui avaient menti sur leurs ascendances pour obtenir notamment des droits de pêche et de chasse.

Ces soi-disant Métis veulent les ressources alors qu’ils ne partagent pas la réalité et les traumas des Nations métisses historiques , déclare le chef Wilfred King de la Première Nation Gull Bay en Ontario. Les Autochtones du pays doivent s’organiser avec du sous-financement chronique, et voilà qu’il va falloir partager les enveloppes avec de faux Métis.

Le chef Wilfred King qui s’exprime au nom des Chiefs of Ontario, une organisation qui représente 133 Premières Nations de la province, réitère que l’objectif est d'éliminer la loi. Au fond, cette législation est une boîte de pandore qui va ouvrir sur des revendications territoriales et l'usurpation des droits des Premières Nations.