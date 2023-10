Le SCRS a alerté les Inuit contre des investissements étrangers dans l’Arctique

Le Service canadien du renseignement de sécurité ( SCRS ) a averti les dirigeants inuits que des adversaires étrangers pourraient tenter de s’implanter au Canada en proposant de combler les lacunes d’infrastructures qui persistent dans le Grand Nord.

Natan Obed, président de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) - une organisation qui représente plus de 65 000 Inuit - estime que l’incapacité de l’agence d’espionnage à partager des renseignements classifiés avec les décideurs de la région les laisse dans le flou face aux risques.

Il demande au SCRS de partager davantage d’informations pour mieux faire face aux menaces.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Nathan Obed. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Chaque jour, nous prenons des décisions qui ne sont pas aussi éclairées qu’elles pourraient l’être face aux menaces et aux questionnements [...] Les partenaires que nous choisissons ne sont parfois pas ceux que nous espérons avoir.

Des documents internes du SCRS obtenus par CBC montrent que l’agence tente d’accroître sa présence dans le Nord et de consolider ses relations avec les communautés inuites en réponse aux intérêts économiques, stratégiques et militaires des États étrangers dans le Nord .

L’ingérence étrangère est une menace importante, principalement de la part de la Chine, et de la Russie. Toutes deux souhaitent avoir accès aux ressources naturelles de l’Arctique, comme les minéraux , indique l’un des documents du SCRS, rendu public après une demande d’accès à l’information. Jusqu’à présent, cependant, la présence [du SCRS] dans le nord et l’Arctique canadiens a été limitée.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, David Vigneault Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les documents montrent que le directeur du SCRS, David Vigneault, a visité la région en 2022 et a eu des réunions avec Natan Obed et Duane Smith, de la société régionale Inuvialuit.

Publicité

L’ordre du jour de ces réunions, que CBC a pu consulter, comprenait des questions à Natan Obed et Duane Smith quant au partenariat avec des fournisseurs de télécommunications étrangers.

Les intérêts du SCRS dans le Nord canadien et l’Arctique découlent des responsabilités qui lui ont été confiées pour faire face aux menaces à la sécurité, y compris l’ingérence étrangère et l’espionnage , peut-on lire dans les documents. Ces menaces prennent la forme d’activités telles que des investissements étrangers clandestins ou des accords de partenariat, des tentatives d’ingérence dans la prise de décision à tous les niveaux du gouvernement, le vol de recherches ou de données et l’ingérence dans les programmes ou le financement de la recherche.

Le SCRS n’a pas répondu à la demande d'entrevue de CBC.

Des alertes détaillées du SCRS souhaitées

Le Nord souffre depuis longtemps d’un déficit criant d’infrastructures, notamment d’une pénurie de logements et d’un manque de fiabilité des routes de glace. Il y a encore d’incroyables déficits d’infrastructure dans l’Arctique canadien, qu’il s’agisse d’aéroports, d’installations maritimes ou simplement d’un réseau d’acheminement de biens , soutient Natan Obed.

Il ajoute que le SCRS avait pris contact avec lui pour discuter de ses préoccupations en matière d’investissements étrangers, mais qu’il n’avait pas été en mesure de lui donner des avertissements détaillés. Il s’agissait simplement d’une déclaration très générale au sujet d’autres États souhaitant faire des investissements étrangers dans ce pays afin de leur permettre de faire des affaires, ou de collecter des renseignements au Canada.

Publicité

Natan Obed a affirmé au SCRS que l’ITK s’efforçait de trouver des fonds pour des projets d’infrastructure et qu’il devait être averti à l’avance si ses partenaires financiers potentiels représentaient une menace.

Si le gouvernement canadien n’investit pas dans le développement d’infrastructures dans l’Arctique, cela nous pousse à rechercher des partenaires d’investissement dans d’autres endroits , a-t-il déclaré. Si nous entrons, à notre insu, dans des espaces où le gouvernement fédéral pourrait envisager une ingérence étrangère, nous ne voulons pas être pris au piège de cette situation.

Des fonctionnaires du SCRS proposent leur aide à l'ITK

Les préoccupations du SCRS au sujet des investissements étrangers ont même incité ses responsables à proposer leur aide pour rédiger une proposition de budget visant à inciter Ottawa à dépenser davantage dans le Nord, selon un rapport du SCRS communiqué à CBC.

Le document résume une réunion téléphonique de l’année dernière entre des représentants de l’ITK et des fonctionnaires du SCRS. Ils ont discuté du déficit d’infrastructures du Nord et de la façon dont la Chine aide à développer rapidement celles-ci.

D’après le rapport, un représentant de l’ITK a affirmé qu’il était en train d’élaborer une proposition de budget.

Bien que les employés du SCRS (dont les noms ont été censurés) aient reconnu que l’agence ne pouvait pas financer l’infrastructure, ils ont proposé de participer à l’élaboration de la proposition afin d’aider à identifier les complémentarités entre nos intérêts mutuels , d'après le rapport.

Le document indique que les responsables du SCRS ont ajouté que l’intensification des relations et le partage d’informations sur les menaces à la sécurité pouvaient être mis à profit par l’ITK afin de soutenir ses demandes d’infrastructure et la nécessité de celles-ci .

Ouvrir en mode plein écran L’Arctique canadien Photo : Radio-Canada / Nick Murray

Les grandes ambitions de la Chine pour l’Arctique

Casey Babb, chercheur international au centre Glazer sur la politique Israël-Chine et enseignant à l’Université Carleton d’Ottawa, estime que la Chine utilise les investissements étrangers comme un outil stratégique. Elle [la Chine] se sert d'eux comme d'une porte d’entrée pour accéder aux marchés, aux gouvernements et aux investisseurs [...] C’est un excellent moyen d’utiliser des voies licites pour mener des activités illicites, voire légales, mais préjudiciables.

Pour Casey Babb, la Chine cherche à exploiter les ressources naturelles de la région, notamment le pétrole, les minéraux critiques et le poisson.

Le président chinois Xi Jinping affirme depuis longtemps qu’il souhaite devenir une puissance dans les pôles et envisage de tirer parti du dégel du passage arctique, soutient Casey Babb.

Ils veulent comprendre comment opérer dans cette région, comment des technologies, dont certaines sont à double usage, pourraient être appliquées dans la région ou ailleurs. Il y en a qui sont utilisées dans l’Arctique et qui pourraient peut-être l’être dans d’autres endroits d’importance stratégique pour le régime [chinois].

Pour le chercheur, sur le plan militaire, la Chine pourrait également y trouver des possibilités d’accroître non seulement ses capacités dans l’Arctique, mais aussi d’utiliser la région comme une sorte de laboratoire pour mener des conflits dans d’autres parties du monde.

Inquiétudes pour la recherche en Arctique

Nathan Obed a également évoqué avec le patron du SCRS la question de la recherche dans l’Arctique. Selon lui, de plus en plus d’universités et de pays étrangers demandent des licences de recherche, souvent axées sur la flore et la faune de la région.

C’est un autre moyen pour les acteurs étrangers d’accéder au sol canadien et d’obtenir des informations , soutient-il. Nous venons de parler au SCRS de la nécessité de bien comprendre, de leur point de vue, quelles sont les menaces dont nous ne sommes peut-être pas conscients lorsqu’il s’agit d’établir des partenariats ou d’envisager des recherches potentielles.

Prenant l’exemple du ballon-espion chinois qui a survolé le Canada au début de l’année - et qui a déclenché un battage médiatique international - Nathan Obed a soutenu que le SCRS devait mettre les dirigeants de la région au courant des menaces étrangères.

Il est évident qu’il se passe quelque chose dans l’Arctique. Il se passe quelque chose sur notre territoire , dit-il. Et d'ajouter que l’incapacité du gouvernement du Canada à partager autre chose que des informations publiques sur ce qui se passe est, je pense, un vestige d’une autre époque, une approche plus paternaliste .

Il souhaite obtenir une habilitation de sécurité qui lui permettrait de comprendre ce qui se passe dans l’Arctique et de donner des conseils sur des dossiers sensibles. Mais sa demande d’habilitation de sécurité n’a pas été acceptée.

Ottawa laisse entendre que des changements sont à venir

Le président d’ITK n’est pas le seul dirigeant à trouver que les séances d’information du SCRS laissent à désirer.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré avoir reçu des informations du SCRS sur l’affirmation du premier ministre Justin Trudeau selon laquelle il existe des allégations crédibles liant le gouvernement indien à la mort de l’activiste sikh Hardeep Singh Nijjar dans sa province.

Mais ces informations de source ouverte sont frustrantes, selon lui, parce que leur contenu ne va pas plus loin que ce qui paraît dans les journaux.

Selon la loi, le Service canadien du renseignement de sécurité ne peut partager ses renseignements strictement protégés avec personne d’autre que le gouvernement fédéral.

Sécurité publique Canada a laissé entendre que des changements législatifs allaient être apportés, mais n’a pas donné de calendrier. Un projet de loi visant à renforcer la loi canadienne sur l’examen des investissements étrangers est en cours d’examen par le Parlement.

Justin Simard, porte-parole d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada ( ISDE ), soutient que les dispositions de la Loi sur Investissement Canada relatives à la sécurité nationale peuvent s’appliquer de manière générale aux nouveaux investissements réalisés au Canada par des non-Canadiens.

Cela comprend les investissements majoritaires et minoritaires, ainsi que les nouveaux investissements, dans les entreprises canadiennes et les activités au Canada , dit-il. (Un investissement de création est un type d’investissement étranger où une société mère crée une filiale dans un autre pays)

Cette application large garantit que le gouvernement dispose de la flexibilité nécessaire pour répondre aux éventuels préjudices en matière de sécurité nationale découlant de ces investissements étrangers.

Avec les informations de Catharine Tunney, de CBC