Les Australiens sont appelés aux urnes samedi afin de se prononcer sur une modification constitutionnelle sans précédent, proposée par le gouvernement travailliste d’Anthony Albanese. L’issue du référendum pourrait permettre aux peuples autochtones d’être reconnus dans la Constitution du pays et de se voir accorder une « voix » au Parlement.

Une collaboration spéciale de Charlotte Groulx

Contrairement au Canada, l’Australie ne reconnaît pas ses peuples autochtones dans sa Constitution. Une victoire du oui permettrait une telle reconnaissance et la création d’une entité consultative appelée la voix .

Composée de membres autochtones, cette voix permettrait aux Aborigènes et aux Autochtones du détroit de Torrès (situé entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord) de faire des représentations au Parlement sur les questions qui les concernent. Elle agirait comme organe consultatif pour les élus, offrirait des conseils non contraignants et fonctionnerait essentiellement comme un lobby.

Publicité

Cette idée est le fruit de plusieurs décennies de travail d’activistes autochtones et découle de la déclaration d’Uluru de 2017. Selon Madelaine Chiam, professeure associée à la Faculté de droit à l’Université La Trobe, ce référendum donne l’occasion aux Australiens de corriger la fiction de la "terra nullius", selon laquelle le territoire était inhabité lorsque les colons anglais sont arrivés .

Il est aussi l’occasion de combler l’écart qui existe entre les Autochtones et le reste de la population australienne. Par exemple, les Aborigènes et les Autochtones du détroit de Torrès ne constituent que 3 % de la population australienne, mais forment 27 % de la population nationale incarcérée.

Pour passer, ce référendum doit obtenir une double majorité, c’est-à-dire la majorité de la population nationale ainsi que la majorité des électeurs d’au moins quatre des six États australiens.

Le vote en Australie est obligatoire. Cet élément joue en défaveur du camp du oui, selon Matt Qvortrup, expert en matière de référendums et professeur invité de droit constitutionnel à l’Université nationale australienne.

Pour plusieurs Australiens, la ''voix'' est un nouvel élément qu’ils ne comprennent pas nécessairement bien. Étant sceptiques et contraints de voter, ils ont alors plus de chances de pencher vers le non. Cela, combiné à une absence de soutien du parti de l’opposition, pourrait expliquer la victoire du non que prédisent les sondages.

George Williams, professeur de droit constitutionnel et des droits de la personne à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, abonde dans le même sens : Les référendums sont extrêmement difficiles à gagner en Australie. Depuis 1901, des 44 référendums soumis à la population, seulement 8 ont reçu des appuis suffisants – le dernier datant de 1977.

Optimistes malgré tout

Ouvrir en mode plein écran Dean Parkin est le directeur de la campagne du oui en Australie. Photo : Radio-Canada / Charlotte Groulx

À Sydney, les militants du oui ne manquent pas d’entrain. Les bénévoles sont nombreux, tout comme les pancartes, omniprésentes dans la ville. Les référendums sont très difficiles à gagner en Australie. Ils n’ont pas lieu très souvent, c’est donc un moment critique, mais nous sommes enthousiastes en raison de ce que nous voyons sur le terrain , affirme Dean Parkin, du peuple Quandamooka de Minjerribah et directeur de l’Alliance pour la campagne du oui.

Pour Penny Gerstle, présidente de la campagne du oui dans la région du nord de Sydney, même si le non l’emporte, tout le processus n’aura pas été vain pour faire avancer la cause des premiers peuples australiens. Ç’a permis à tant d’Australiens de se pencher sur l’histoire, le statut et les connaissances des Autochtones , fait-elle valoir.

Ouvrir en mode plein écran L’activiste Penny Gerstle (en jaune, à droite) rassemble les manifestants du camp du oui. Photo : Radio-Canada / Charlotte Groulx

Si la campagne du oui affiche ses couleurs haut et fort à Sydney, c’est moins le cas du camp du non, qui s’y fait généralement plus discret. Le mouvement d’opposition n’en est pas moins populaire, surtout en ligne, où la désinformation a contribué à sa viralité.

Publicité

Division du camp du non

Il est important de savoir que la position du non est divisée en deux camps : le non dit conservateur et le non dit progressiste.

Encouragée par le chef de l’opposition, Peter Dutton, la campagne du non conservateur s’appuie principalement sur l’incertitude entourant la voix . L’entité autochtone serait risquée, inconnue, permanente et clivante, croient ses détracteurs.

Ouvrir en mode plein écran Ray Devnie, partisan du camp du non et habitant de Padstow, en banlieue de Sydney Photo : Radio-Canada / Charlotte Groulx

Ray Devnie est l’un d’eux. Il croit que la voix créerait des avantages non mérités. Pourquoi une race de personnes aurait-elle plus à dire que l'autre sur ce qui lui arrive ou sur ceux qui l’entourent? Nous sommes tous égaux ici en Australie, nous sommes tous traités selon la loi, et la Constitution est égale pour tous. M. Devnie habite Padstow, en banlieue de Sydney, et est issu d’une famille originaire du Royaume-Uni établie en Australie depuis cinq générations. Il croit fermement que cette terre d’accueil est un pays multiculturel où tout le monde mérite un traitement équitable : tous ceux qui viennent vivre ici et pas seulement ceux qui étaient là avant .

Ouvrir en mode plein écran La sénatrice indépendante Lidia Thorpe rejette le référendum du 14 octobre prochain. Photo : Getty Images / Asanka Ratnayake

Quant à la campagne du non progressiste, elle réunit plusieurs Autochtones qui jugent que d’autres solutions seraient plus adéquates que la voix . C’est le cas de Lidia Thorpe, sénatrice indépendante et descendante des peuples Gunnai, Gunditkamara et Djab Wurrung, qui s’oppose à la reconnaissance constitutionnelle des Autochtones d’Australie.

Jointe par téléphone, elle est catégorique : Nous avons rejeté cette proposition chaque fois que ce pays l’a introduite, car il n’y a pas eu de consentement à propos de cette Constitution. C’est la position adoptée par le mouvement black sovereignty , dont elle fait partie et qui fait passer l’exposition de la vérité et la signature de traités avant l’adoption d’une voix .

Le chemin à parcourir est long et nous devons offrir à cette nation un leadership afin de guérir. Mais ce leadership doit venir de la base et non d'une approche descendante – ce n'est pas notre façon de fonctionner et de travailler.

La manière d’aborder ces questions postcoloniales est d'importance primordiale si on veut croire à la possibilité d’une réconciliation, selon la sénatrice.