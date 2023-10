Scouts Canada présente ses excuses aux Autochtones

Dans un acte rare et solennel, Scouts Canada a officiellement présenté ses excuses aux Autochtones du pays concernant sa collaboration au système de pensionnats. Dans une lettre rendue publique, l’organisme reconnaît n’avoir « pas toujours été un endroit sûr et inclusif » pour tous les jeunes, notamment les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuit.

Le dirigeant de cette organisation fondée en 1914 indique d’ailleurs que la lettre publiée le 3 octobre s’inscrit dans cette volonté des deux dernières années de réévaluer l’histoire du scoutisme au Canada, en particulier la période des 19e et 20e siècles, pendant laquelle des activités étaient organisées par le mouvement au sein des pensionnats et des écoles de jour pour Autochtones.

Nous avons découvert que nos principes ont été détournés, parfois de manière explicite, dans les pensionnats et les écoles de jour pour Autochtones afin de déposséder les premiers peuples de leur identité culturelle , a déclaré lors d'un entretien téléphonique Liam Burns, PDG de Scouts Canada.

Il se dit aujourd’hui profondément désolé pour les dommages et les injustices historiques que cette institution aurait infligés pendant des décennies aux enfants et aux familles. Dans les prochaines semaines, nous allons partir à la rencontre des communautés autochtones dans tout le Canada pour présenter nos excuses , a assuré M. Burns.

Nous reconnaissons que notre mouvement a joué ce que nous croyons être un rôle direct dans l'éradication des cultures autochtones à l'intérieur des limites géographiques de ce que nous appelons aujourd'hui le Canada.

L’homme de 37 ans, qui est à la tête de l'organisme depuis six mois, a ajouté que pour une organisation comme Scouts Canada, dont les principes reposent sur des valeurs de respect et de bienveillance , le temps était venu de regarder son histoire en face, aussi douloureuse soit-elle.

On ne peut pas avancer si on ne reconnaît pas nos erreurs. Aux côtés de l’Église, nous avons malheureusement fait partie d’un plan d’acculturation des Autochtones qui a des conséquences encore aujourd’hui.

Ouvrir en mode plein écran Liam Burns est PDG de Scouts Canada. Photo : Scouts Canada

M. Burns veut également aller plus loin que de simples excuses et tend la main aux communautés autochtones, mais il ne parle pas pour le moment d'indemnisations financières pour les victimes et leurs proches.

Nous sommes encore au tout début d’un processus , a-t-il affirmé. Nous souhaitons la participation des Autochtones pour voir ensemble quelle forme pourraient prendre des indemnisations quant aux dommages que nous leur avons causés.

Des engagements sur la table

Il a indiqué que son organisme basé à Ottawa mettra bientôt en œuvre des programmes qui permettront aux jeunes issus des Premières Nations, des Métis et des Inuit de se sentir en sécurité chez Scouts Canada.

Le scoutisme a contribué aux nombreux abus perpétrés contre les peuples autochtones au nom du colonialisme et de l'impérialisme. Nous voulons nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais.

Des programmes de scoutisme revus incluront en premier lieu la célébration des identités autochtones, tandis que d’autres seront centrés sur l'apprentissage, a assuré le dirigeant.

Les excuses ne sont qu’une première étape pour des collaborations authentiques et sincères entre les populations. Nous allons par exemple ouvrir des postes pour qu’il y ait davantage d’Autochtones au sein de nos équipes et parmi nos bénévoles , a-t-il dit.