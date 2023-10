L'absence d'investissements pour les jeunes Autochtones issus du système de protection de l'enfance pourrait coûter des milliards à l'économie canadienne, selon un rapport du Conference Board du Canada.

Si l'on n'investit pas dans l'éducation, l'emploi ou le soutien en santé mentale des jeunes adultes qui ont été hébergés en familles d'accueil, cela pourrait coûter entre 2 et 5,5 milliards de dollars à l'économie canadienne, relève une étude qui s'est penchée sur les cinq prochaines années.

Les chercheurs appellent les décideurs politiques à notamment repenser l'admissibilité aux aides afin de s'assurer que les jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin pendant les transitions importantes de la vie .

Les enfants qui passent du temps dans des structures d'accueil prennent du retard dans divers domaines du bien-être et du développement , note le rapport. Ces effets continuent de limiter leurs opportunités et leurs résultats à l'âge adulte, ce qui, ensemble, a un impact sur la croissance économique et entraîne des coûts pour le gouvernement.

En 2019, par exemple, le gouvernement albertain a voulu baisser l'âge d'admissibilité de 24 à 22 ans à l'aide octroyée dans le cadre du Programme d'ententes de soutien et d'aide financière (SFAA). Cette mesure a privé des centaines de jeunes Autochtones, deux ans plus tôt que prévu, de prestations telles que le loyer, la garde d'enfants et l'épicerie pendant qu'ils terminaient leurs études.

Ouvrir en mode plein écran Originaire d'Edmonton, Cassandra St. Germain avait 22 ans quand elle a été informée qu'elle perdrait ses prestations du Programme d'ententes de soutien et d'aide financière (SFAA) deux ans plus tôt que prévu. Photo : Cassandra St. Germain

À l'instar de Cassandra St. Germain, une Edmontonienne qui venait d'avoir 22 ans lorsqu'elle a été informée qu'elle perdrait ses prestations plus tôt. Son travail lui a permis de s'en sortir, ce qui n'a pas été le cas de certaines de ses connaissances.

Je connais d'autres personnes qui sont devenues sans-abri et se sont retrouvées à la rue à cause des coupes budgétaires , a-t-elle partagé.

Alors que les jeunes bénéficient généralement du soutien de leur famille pour poursuivre des études postsecondaires, les jeunes qui sortent de foyers d'accueil perdent l'accès à ce soutien.

Penny Frazier, militante engagée pour les droits des jeunes et rédactrice en chef de Zine & Heard, une publication qui leur est dédiée, souligne aussi l'importance d'investir davantage chez les Albertains qui sortent du système de protection de l'enfance.

Car les obstacles auxquels sont confrontés les anciens enfants placés sont nombreux, rappelle-t-elle : ils ont 200 fois plus de risques de finir dans la rue et sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de toxicomanie ou d'être victimes d'exploitation sexuelle.

Un nouveau programme critiqué

Alors que des centaines de participants au SFAA ont perdu leurs prestations, la province a introduit le Programme de transition vers l'âge adulte (TAP) en 2022, le présentant comme un moyen de mieux accompagner les jeunes adultes qui sortaient du système de protection de l'enfance.

Ce nouveau programme n'octroie toutefois pas d'aide pour le loyer, l'épicerie, les vêtements, le transport collectif ou la garde d'enfants. Il manque également, selon Mme Frazier, l'accompagnement d'un travailleur social.

La province affirme avoir investi un total de 28 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour élargir le nouveau programme. Le gouvernement de l'Alberta s'est engagé à soutenir la sécurité, le bien-être et la réussite des jeunes et des jeunes adultes qui sortent du système de prise en charge , a écrit Ashli Barrett, attachée de presse du gouvernement.

Selon le rapport du groupe de réflexion, une aide accrue en éducation et en santé mentale des jeunes Autochtones issus du système de prise en charge au Canada pourrait augmenter le revenu total de leur vie à 1,1 milliard de dollars.

D'après les informations de Andrea Huncar, CBC