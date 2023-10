L'art inuit du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), qui occupe présentement une petite salle sombre du niveau 4 du pavillon Claire et Marc Bourgie, sera relocalisé l'an prochain dans un espace plus grand, plus lumineux et plus accessible, a annoncé l'institution mardi.

Selon les plans, la surface d'exposition sera doublée pour permettre au public d'apprécier une plus grande sélection d'œuvres, en plus de mieux mettre en valeur la collection , fait valoir le MBAM .

Le chantier a déjà démarré au rez-de-chaussée du pavillon Michal et Renata Hornstein pour accueillir l'art inuit dans la nouvelle salle dès l'automne 2024.

Six fenêtres datant de 1912, et jusqu'alors condamnées, ont été rouvertes sur l'extérieur.

Ouvrir en mode plein écran La collection d'art inuit du MBAM sera redéployée dans cette salle, doublant l'espace d'exposition. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

La conservatrice en chef, Mary-Dailey Desmarais, a évoqué un nouvel espace noble pour ces arts quand Stéphane Aquin, directeur général du MBAM , a associé ce redéploiement à une transformation plus générale du musée, plus transparent à lui-même .

Avec ses cinq pavillons construits à des époques différentes, ses couloirs labyrinthiques et ses sorties pas toujours bien indiquées, ce musée peut facilement perdre son visiteur qui ne se rend pas toujours au dernier étage pour y découvrir l'art inuit.

Ouvrir en mode plein écran La salle actuelle de l'art inuit contemporain, de 1948 à nos jours, au Musée des beaux-arts de Montréal. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

La salle actuelle sera transformée en espace exploratoire avec des projets plus expérimentaux, un lieu évolutif voué à la relecture et à la recontextualisation de l'histoire de l'art québécois et canadien, selon la présentation.

Revalorisation

La relocalisation vise donc à améliorer la visibilité de la collection inuit en la déplaçant à un étage plus fréquenté, mais aussi en assurant une meilleure rotation des œuvres présentées au public. Sur les quelque 900 pièces de la collection, seule une centaine sont exposées.

On double l'espace en donnant plus de visibilité et plus d'emphase à la collection [d'art inuit]. On pourra aussi exposer plus d'œuvres.

En outre, le musée dit souhaiter combler les lacunes liées à l'interprétation des œuvres de la collection grâce à des recherches approfondies .

Ce changement de salle s'inscrit aussi dans une redéfinition de la vision muséologique du MBAM . Dévoilé mardi lors d'un événement qui annonçait le renouvellement pour trois ans du mandat de Stéphane Aquin, ce projet est présenté comme une revalorisation de l'art inuit et plus largement de l'art autochtone au musée.

En donnant plus de visibilité, j'espère que ça inspirera de l'enthousiasme pour cette collection et son enrichissement , a souligné Mme Desmarais sans toutefois s'avancer sur de futures acquisitions. L'an dernier, le MBAM a ajouté une vingtaine d'œuvres inuit à son fonds permanent.

Les réflexions actuelles portent plutôt sur un décloisonnement progressif de l'art autochtone parmi les expositions du musée, a-t-elle ajouté. La nouvelle stratégie défendrait une intégration de ces œuvres dans tous les pavillons du musée .