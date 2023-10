L’art délicat de restituer l’expérience des pensionnats en réalité virtuelle

Faire découvrir la vie dans les pensionnats pour Autochtones au moyen de la réalité virtuelle, c’est le pari « pédagogique » de la cinéaste et scénariste mohawk Sonia Bonspille Boileau. Sous son casque, le spectateur suit le parcours de William, un jeune Autochtone arraché à sa famille et expédié dans une de ces écoles religieuses où les abus furent nombreux. Glaçant.

J'ai toujours voulu raconter des histoires qui me touchent personnellement, qui viennent du vécu de ma famille ou de ma communauté , explique cette réalisatrice établie à Gatineau. Ce n’est pas la première fois que Sonia Bonspille Boileau plonge dans le matériau ultrasensible des pensionnats. Elle s’en était déjà saisie avec Pour toi Flora, une série plusieurs fois récompensée.

Avec ce nouveau projet produit par Nish Média, la cinéaste se propose de faire tomber le quatrième mur en invitant le public à vivre à la première personne ce chapitre de l’histoire canadienne. Une poignée de spectateurs ont pu visionner trois des six épisodes de William lors d’un dévoilement organisé vendredi dernier au Musée McCord Stewart, à Montréal. L’équipe espère pouvoir diffuser ce projet à grande échelle et convoite notamment les musées et les écoles.

Sensations fortes

La vie paisible en forêt, entre le tannage des peaux et les jeux d’enfants, se trouve soudainement bouleversée par l’arrivée des autorités venues arracher le garçon à sa famille. Le regard du spectateur est placé à la hauteur de celui de l’enfant qui tente de se cacher derrière un escalier, en vain.

La mise en scène fait ressentir l’horreur d’un enlèvement comme si on y était.

Dans l’épisode suivant, le spectateur se retrouve dans la peau du nouveau pensionnaire à son admission, mesuré, pesé, examiné sous toutes les coutures… et débarrassé de ses cheveux sous le regard inquisiteur des religieuses et d’un prêtre que l’on devine mal intentionnés dans les épisodes suivants.

Ouvrir en mode plein écran Image extraite d'une présentation sur le tournage lors du dévoilement de la série «William», à Montréal. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Outre les avertissements d’usage avant chaque chapitre et un rappel des ressources disponibles pour ceux qui en éprouveraient le besoin, une aînée de Kanesatake était présente auprès des spectateurs le soir de la projection, en cas d’inconfort ou de détresse émotionnelle.

Discrètement, Thelma Nelson s’assurait que tout aille bien en posant sa main sur l’épaule d’une spectatrice visiblement ébranlée, en offrant un verre d’eau à son voisin ou en conversant à l’écart, tout simplement.

Dans ce monde que l’on peut explorer à 360 degrés avec un casque et où l’immersion garantit des sensations fortes, quoi montrer ou ne pas montrer des pensionnats et de leurs récits abjects?

Ouvrir en mode plein écran Cofondatrice avec son conjoint de la maison de production Nish Media, à Gatineau, Sonia Bonspille Boileau a aussi signé la première série autochtone francophone de l’histoire de Radio-Canada : «Pour toi Flora». Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Mes objectifs, ce n’est jamais de montrer l'horreur de sa pire façon, parce que je sais qu'il y a des Autochtones qui regardent, répond Mme Bonspille Boileau. Loin de moi l'idée de vouloir retraumatiser.

J'essaie de toujours trouver une façon de suggérer l'horreur sans la montrer, pour que les gens soient capables de comprendre ce qui se passe sans qu'on soit obligés de le montrer.

Bâtir des ponts

La série mise sur une approche démonstrative, quasi scolaire. En préambule, chaque épisode s’ouvre comme une leçon d’histoire : pendant plus d’un siècle, 150 000 enfants des Premières Nations, des Inuit et des Métis ont été retirés de leurs familles et placés de force dans ces pensionnats pour Autochtones où on leur inculquait la langue, la religion et le mode de vie des colonisateurs, peut-on lire en introduction.

En entrevue, Sonia Bonspille Boileau raconte que son propre grand-père a vécu dans un pensionnat pour Autochtones. Ça a eu un gros impact sur la famille , ajoute-t-elle sans en dire davantage. Toutefois, en considérant la génération de ses enfants, elle remarque que l’école ne sait pas leur enseigner ce chapitre de leur histoire.

Soit les enseignants et les écoles décident de ne pas en parler, soit ils ne savent pas en parler, fait-elle observer. Ils ne transmettent pas la bonne information, ou sinon de façon un peu insensible, et il manque de perspective culturelle de la part des Autochtones.

Avec son conjoint, le producteur Jason Brennan, la réalisatrice a alors imaginé un petit outil pédagogique qui exposerait l’histoire des pensionnats dans un film où la réalité virtuelle, technologie immersive par excellence, permettrait de placer le spectateur au cœur de l’action. Une façon de bâtir des ponts , dit-elle, en invitant le public à se mettre à la place des personnages.