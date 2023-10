Meneath : un film d’animation en illusion d’optique sur l’identité métisse

Un cubicule de la Cinémathèque québécoise accueille jusqu'au 15 octobre une installation vidéo insolite. Entre le film d'animation, le théâtre de marionnettes et l'illusion d'optique, Meneath : les miroirs de l'éthique explore les tiraillements intérieurs d'une fillette métisse en quête de repères identitaires.

L'expérience, d'abord : d'une vingtaine de minutes, la représentation fait se côtoyer deux ou trois spectateurs à la fois, assis devant un double écran en forme de castelet. Loin d'un dispositif de cinéma classique, le déploiement technique aiguise d'emblée la curiosité.

Il s'inspire d'une astuce d'illusionniste connue depuis le XVIe siècle : le fantôme de Pepper. Grâce à des jeux de lumière, ce trompe-l'œil en deux dimensions permet de faire apparaître des objets ou des images en leur donnant un aspect fantomatique.

Dans le film de Terril Calder, cette technique sert à superposer deux images sur un même écran; un habile alignement entre le propos et la forme, puisque le scénario explore le dilemme d'une petite fille métisse tiraillée entre deux perspectives : celle des injonctions chrétiennes et celle des enseignements autochtones bienveillants.

Meneath s'inscrit d'ailleurs dans la programmation FNC Explore du Festival du nouveau cinéma à Montréal, une catégorie d' expériences interactives qui proposent de plonger dans une série de mondes virtuels .

Ouvrir en mode plein écran Inspiré du théâtre de marionnettes, l'installation utilise des écrans interférents pour superposer les images. Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

Deux visions antagonistes

Le personnage de la fillette prend les traits d'une poupée de film d'horreur écartelée par les préceptes de deux marionnettes de papier articulé : celle de Jésus et celle d'une mère autochtone. Du premier, par exemple, elle apprend qu'il existe le Bien ou le Mal , le Ciel ou l'Enfer , le Noir et le Blanc . De la seconde, le jaune et le rouge, comme l'enseigne la roue de la médecine .

Le scénario confronte aussi les sept péchés capitaux (luxure, gourmandise, avarice, paresse, colère, orgueil et envie) et les sept enseignements sacrés anishnaabeg (amour, respect, sagesse, courage, vérité, honnêteté et humilité).

La scénariste, réalisatrice et animatrice Terril Calder se présente comme une Crie-Métisse descendante de la colonie de la rivière Rouge . Elle explique avoir voulu révéler les valeurs autochtones cachées et dénoncer les angles morts du système colonial.

Quand le personnage de Jésus prévient la fillette que personne ne viendra la sauver , par exemple, instillant en elle un sentiment de culpabilité, celui de la conteuse autochtone lui rappelle plutôt qu'elle cheminera dans la vie avec ses ancêtres et que son séjour sur l'île de la Tortue est important.

En anglais uniquement

Les films expérimentaux de Terril Calder ont déjà reçu plusieurs récompenses et nominations, notamment à imagineNATIVE, à Sundance, aux prix Génie et à la Berlinale.

Son dernier film d'animation, Meneath : les miroirs de l'éthique, a remporté le prix New Voices au Festival de Tribeca, à New York. L’installation immersive en est l'adaptation; elle est proposée en anglais uniquement (et gratuitement) à la Cinémathèque québécoise.

Lors de la projection de presse jeudi, aucun fascicule n'était offert en français, sur place, pour expliquer le récit ni même la démarche de la réalisatrice.

Selon sa productrice Jelena Popovic, des sous-titres en français auraient nui à la technique de réalité augmentée. Elle conseille donc aux spectateurs francophones de visionner d'abord le film sur le site de l'ONF, (Nouvelle fenêtre) qui le diffuse gratuitement avec des sous-titres français.