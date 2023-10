Les communautés autochtones forcées de s’adapter aux bouleversements climatiques

Pour le scientifique David Pearson, plusieurs communautés autochtones isolées du Canada pourraient voir leur avenir hypothéqué par le changement climatique si elles ne s’adaptaient pas aux nouvelles réalités.

Il n’y a plus de temps à perdre , lâche tout de go en entrevue David Pearson, scientifique canadien d'origine britannique et professeur à l’Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario.

Présent à la conférence Adaptation Futures 2023 – la plus grande conférence mondiale sur l’adaptation aux changements climatiques – qui se tient à Montréal cette semaine, l’expert en climatologie œuvre depuis 2009 auprès des Premières Nations vulnérables du Nord de l’Ontario sur des plans d'adaptation au changement climatique.

À travers l’organisme universitaire Up North on Climate, qui regroupe des experts universitaires et une soixantaine de communautés autochtones de l’Ontario, nous établissons des relations de dialogues avec les Premières Nations , explique-t-il.

Les communautés autochtones situées entre la région des Grands Lacs et la baie d’Hudson qui collaborent avec les experts ont accès aux observations et projections scientifiques.

De leur côté, les aînés, les gardiens du savoir, nous expliquent comment les conditions météorologiques ont profondément modifié l’environnement naturel. On tente de voir ensemble les solutions afin qu’elles s’adaptent le plus rapidement possible.

Le scientifique David Pearson travaille depuis plusieurs années auprès des Premières Nations du Nord de l'Ontario.

Les récentes prévisions du climat dans le Nord de l'Ontario indiquent que la région continuera à se réchauffer à l'approche de 2050 et au-delà. Les hivers devraient se réchauffer de 2 °C à 4,5 °C.

Rien que ces 15 dernières années, les communautés autochtones isolées ont vu que les saisons ne sont plus les mêmes et c’est d’autant plus marquant qu’elles en ressentent aujourd’hui les effets dans leur vie de tous les jours , observe l'expert.

Afin de faciliter le partage et le dialogue entre les scientifiques et les représentants autochtones, David Pearson a imaginé une documentation visuelle accessible qui combine informations factuelles et dessins en couleur.

Chacune de ces documentations aborde une problématique spécifique comme les incendies de forêt, les inondations ou les périodes de sécheresse, le tout incluant des pistes de solution , mentionne-t-il.

La documentation élaborée par le scientifique David Pearson permet d'avoir une approche visuelle quant aux défis d'adaptation pour les communautés autochtones concernant le changement climatique.

Les pratiques culturelles sur la sellette

Les menaces demeurent énormes, admet le scientifique, ajoutant que les communautés autochtones isolées telles que Peawanuck, Attawapiskat, Keewaywin, pour n’en citer que quelques-unes, doivent faire face à des problématiques multifactorielles ayant des conséquences aussi bien sur la santé que sur le mode de vie traditionnel.

Par exemple, les hivers plus doux mettent en péril la chasse et donc l’accès à la nourriture. C’est devenu très dangereux de traverser les rivières et les lacs gelés puisque l’épaisseur de la glace est devenue trop fine pour supporter le poids des motoneiges.

Les épisodes de pluies extrêmes sont également de plus en plus fréquents dans les régions boréales, apportant des précipitations trois fois plus importantes que la moyenne, assure M. Pearson.

Les Premières Nations isolées du Nord de l’Ontario dépassent rarement les 1000 habitants par communauté. Elles ne possèdent pas les infrastructures ni les moyens humains pour faire face aux catastrophes naturelles. Elles sont souvent livrées à elles-mêmes.

L’adaptation est devenue une nécessité, car pour le scientifique, la situation climatique est devenue terrifiante. Ce n’est pas seulement le Nord de l’Ontario qui est touché, mais l’ensemble du pays. Du Québec à la Colombie-Britannique, en passant par l’Arctique et les Maritimes, de gros défis attendent la population canadienne.

Garder espoir

Joseph Flett peut lui-même en témoigner. Membre de la Première Nation St. Theresa Point située à plus de 450 kilomètres au nord de Winnipeg, dans la province du Manitoba, l’homme de 70 ans s’inquiète pour les pratiques traditionnelles comme la pêche ou la récolte d’herbe médicinale. On tente de préserver notre savoir ancestral, mais la température a des effets sur la croissance des plantes.

À la diminution des poissons dans les rivières ou les fruits, moins nombreux sur les arbres, s’ajoute la saison des feux de forêt dont l’intensité a été exceptionnelle cette année. Plus de 18 millions d'hectares de forêt ont été dévorés par les flammes au Canada cet été, du jamais vu.

Ma communauté a été cette fois chanceuse, car les incendies ne sont pas arrivés jusqu’à nous, mais la fumée nocive a des conséquences graves sur notre santé, en particulier les personnes âgées et les enfants.

Joseph Flett est membre de la Première Nation St. Theresa Point située au nord de la province du Manitoba.

M. Flett est un cueilleur de jonc odorant (ou muskrat root), une plante herbacée aquatique qui pousse dans les zones marécageuses de son territoire ancestral. Chaque printemps, il accompagne des jeunes de la communauté pour leur apprendre à récolter le rhizome qu’il nomme weegas dans sa langue autochtone, apprécié pour ses effets stimulants et thérapeutiques.

Les tiges poussent directement de l’intérieur du sol. C’est bon, elle protège de plusieurs infections comme la grippe ou les maux de tête. On peut l’infuser en tisane ou mâcher un petit morceau directement dans la bouche.

Il s’inquiète de voir un jour la tradition s’effacer à mesure que le changement climatique perturbe l’écosystème.

Nos rites et nos pratiques que les anciens nous ont légués depuis des siècles sont profondément liés à la nature. Je ne peux pas envisager une seule seconde de vivre dans un monde qui ne ressemble plus à celui de nos ancêtres.