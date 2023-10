Testament de Denys Arcand : Alex Rice incarne la parole autochtone

Dans le nouveau film de Denys Arcand, Testament, l’actrice mohawk Alex Rice interprète un rôle poignant qui met le vécu autochtone au premier plan.

L’offrande de Denys Arcand est une comédie satirique décapante mettant en vedette une flopée de comédiens québécois, dont l’actrice Alex Rice, Mohawk de Kahnawake.

J’ai ressenti tellement de joie quand la production m’a annoncé que j’avais décroché le rôle , raconte-t-elle en entrevue téléphonique. J’ai adoré ce scénario qui n’épargne personne, mais qui fait preuve d’un grand respect envers la parole des premiers peuples.

Elle n’a d’ailleurs que de bons mots pour Denys Arcand, le qualifiant de cinéaste respectueux de l’histoire des Autochtones. Elle rappelle aussi que le réalisateur avait déjà fait référence aux Premières Nations dans Les invasions barbares.

C’est un intellectuel qui sait de quoi il parle. Il a toujours été honnête dans ses démarches artistiques et j’ai vite réalisé durant le tournage que je pouvais lui faire confiance , dit-elle.

J’ai rencontré un cinéaste généreux qui ne me voyait pas comme un faire-valoir, mais comme une interprète à part entière. Il voulait savoir qui je suis et d’où je venais. Il m’a donné l’occasion de personnifier une figure autochtone issue de ma communauté.

L’actrice de 51 ans, qui connaît bien la filmographie d’Arcand souligne que les opportunités pour les comédiens autochtones ne sont pas légion dans les productions canadiennes, notamment au Québec. Il n’y a pas tant de portes ouvertes pour nous, et quand cela arrive, on est parfois devant des propositions blessantes qui nous stéréotypent à nouveau.

Ce qui n’est pas le cas de Testament, ajoute-t-elle. Alex Rice y joue une experte autochtone appelée à commenter une controversée fresque historique peinte dans une résidence pour aînés. Cette fresque annonce un génocide , lance-t-elle dans une séquence touchante du film.

On y voit, mis en scène, Jacques Cartier et ses soldats armés rencontrant pour la première fois des Autochtones à moitié dénudés. À l’extérieur, des militants blancs déguisés en Autochtones manifestent pour qu’on retire la fresque qu'ils jugent raciste et offensante.

Ouvrir en mode plein écran Denys Arcand dénonce dans son film les militants qui portent des habits des Premières Nations alors qu'ils ne sont pas des Autochtones. Photo : TVA Films

Mme Rice raconte que les Premières Nations du Canada connaissent très bien ce phénomène où des groupes de personnes qui ne sont pas des Autochtones ou même des organisations qui ne sont pas dirigées par des Autochtones parlent à leur place. Ils se disent nos alliés, mais ils n'hésitent pas à prendre notre voix et nous font disparaître de la place publique.

Elle s’inquiète aussi du nombre toujours grandissant, selon elle, de personnes qui se font passer pour des Autochtones afin d’accéder à des bourses ou des postes réservés aux Inuit, aux membres des Premières Nations ou aux Métis. C’est très dommageable pour nos communautés et notre identité , souffle-t-elle.

La culture du bannissement

Le réalisateur du Déclin de l’empire américain et de Réjeanne Padovani tire à boulets rouges sur les travers et les contradictions de la société québécoise mettant aux piloris à la fois les jeunes militants de gauches que les vieux indépendantistes. Il parle également de l’épineuse question de la culture du bannissement (cancel culture).

C’est un phénomène complexe qu’aborde Arcand dans son film, admet l’actrice. En ce qui concerne les Autochtones, elle croit d’un côté qu’il y a des cas qui méritent d’être bannis parce qu’ils perpétuent une révision historique qui n’a rien à voir avec la réalité.

Mais d’un autre côté, c’est important de ne pas tout effacer afin que les tragédies qui ont touché les Premières Nations ne se reproduisent plus , confie-t-elle.

Notons que le long-métrage, qui prend l’affiche le 5 octobre, présente plusieurs scènes tournées à Kahnawake, notamment une séquence où l’on voit des jeunes mohawks jouer une partie de crosse.