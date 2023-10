L’insécurité alimentaire chez les enfants autochtones, une « crise de santé publique »

Alors que le pays est confronté à une inflation galopante faisant monter les prix des aliments, une étude révèle que l'insécurité alimentaire s’aggrave chez les enfants et les jeunes autochtones qui sont déjà touchés par le phénomène de façon disproportionnée par rapport au reste de la population canadienne.

On est présentement face à une crise urgente de santé publique , déclare en entrevue la docteure Véronique Anne Pelletier, pédiatre au CHU Sainte-Justine de Montréal et co-auteure de l'étude récemment publiée (Nouvelle fenêtre)(en anglais) dans la revue PLOS Global Public Health.

Afin de déterminer l'ampleur de l'insécurité alimentaire chez les enfants canadiens issus des Premières Nations, des Métis et des Inuit, la Dre Pelletier et ses coauteurs ont examiné des dizaines d'études médicales ainsi que des rapports d'organisations autochtones. Et les conclusions sont sans équivoque.

Aucune autre population canadienne n'a autant été touchée par la gravité du phénomène que les communautés autochtones du pays , souligne la Dre Pelletier, qui agit également en tant que professeure en pédiatrie à l’Université de Montréal.

Publicité

Rappelons que Statistique Canada qualifie la situation d’insécurité alimentaire de modérée lorsque la qualité ou la quantité d’aliments consommés est inadéquate. Quand la situation d’insécurité alimentaire est considérée comme grave , c’est que les personnes ont décidé de réduire leur consommation d’aliments ou que leurs habitudes alimentaires ont été perturbées.

Les données compilées par l’étude démontrent un taux disproportionné d'insécurité alimentaire de modérée à grave chez les Autochtones vivant à la fois dans les réserves et hors des réserves. Les personnes vivant dans les communautés rurales et isolées du Nord sont particulièrement à risque, en partie à cause du coût élevé des produits alimentaires, indique le document.

L'insécurité alimentaire a atteint un niveau critique dans certaines communautés touchant un grand nombre du demi-million d'enfants autochtones au Canada, en particulier dans les communautés nordiques isolées , note la pédiatre.

Les causes sont multifactorielles, ajoute-t-elle. Cela peut aller du déséquilibre entre le prix élevé des aliments et le revenu des ménages. Mais la pauvreté demeure un facteur déterminant. Le coût et le manque de disponibilité des aliments sains ont entraîné une transition vers les aliments malsains du marché.

La taille diminue chez les enfants

Selon Anna Banerji, professeure de pédiatrie à l'Université de Toronto et auteure principale de l'étude, la situation est très précaire pour plusieurs communautés autochtones. Il y a des enfants et des jeunes qui n’ont pas de quoi manger pendant toute la journée , confirme-t-elle au bout du fil.

Présentement en déplacement à Iqaluit, au Nunavut, Mme Banerji raconte que l’insécurité alimentaire a même des conséquences néfastes sur le développement physique, intellectuel, émotionnel et social des enfants inuit dans l’Arctique canadien.

La malnutrition et la faim ont des effets sur la taille des plus jeunes , assure-t-elle. Les enfants issus de foyers en situation d'insécurité alimentaire mesurent en moyenne deux centimètres de moins que ceux issus de foyers en situation de sécurité alimentaire.

Ce n’est pas normal que dans un pays riche comme le Canada, des enfants souffrent d'un retard de croissance ou souffrent de faim.

La malnutrition peut être causée non seulement par un manque de nourriture, mais aussi par un manque d'aliments nutritifs et de qualité, précise de son côté la Dre Véronique Anne Pelletier.

Publicité

Un certain nombre de familles autochtones qui vivent dans des régions isolées ne peuvent pas se procurer des aliments sains de base comme de la viande, du poisson, des fruits et des légumes , dit-elle. Ces produits sont périssables. Ils ne se conservent pas longtemps après avoir été transportés sur de longues distances.

La docteure indique également que beaucoup d'aliments de qualité sont trop chers pour de nombreuses familles autochtones, qui n'ont tout simplement pas les moyens de les acheter. On voit de plus en plus d’enfants atteints d’obésité parce qu’ils consomment des aliments moins chers et plus nocifs pour la santé, car ils sont plus riches en graisses et en sucre.

Retour aux pratiques culturelles

L’étude explique que les modes de vie traditionnels qui incluent la chasse, la cueillette et la pêche ont été bouleversés par la colonisation, aggravant l'insécurité alimentaire qui touche les communautés autochtones du Canada.

L’interdiction par les autorités des pratiques culturelles, notamment celle du partage, a contribué à la perte des connaissances intergénérationnelles en matière d'approvisionnement et de préparation des aliments traditionnels.

À ce titre, Mme Banerji rappelle que les initiatives qui renouent avec les aliments traditionnels au sein des communautés autochtones sont des outils efficaces afin de lutter durablement contre l'insécurité alimentaire.