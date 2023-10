Soleils Atikamekw : la mise en lumière d’un fait divers à l’ombre des non-dits

Avec son nouveau film Soleils Atikamekw, la cinéaste Chloé Leriche remonte le fil d’un drame non élucidé : en 1977, cinq corps sont retrouvés dans une camionnette au milieu d’une rivière, au nord de Saint-Michel-des-Saints et de Manawan.

La communauté autochtone reconnaît les siens, cherche des réponses auprès des policiers, en vain. Quarante ans plus tard, Soleils Atikamekw jette une nouvelle lumière sensible sur cet événement . Le film est présenté en compétition nationale du Festival du nouveau cinéma, les 5 et 8 octobre.

Événement plutôt qu’ accident , précise d’emblée Chloé Leriche, parce qu'on ne sait pas ce qui s’est passé . Jusqu’à aujourd’hui, l’enquête demeure inachevée. La Sûreté du Québec (SQ) a rejeté la seule preuve qui aurait permis de porter des accusations : la déclaration de témoins, soutient la réalisatrice.

Dans ce deuxième long métrage, qu’elle a produit, écrit et réalisé elle-même, Chloé Leriche a choisi de montrer l’invisible et l’indicible : l’inertie policière, la douloureuse recherche de vérité malgré tout, le sentiment d’injustice et le deuil des familles, impossible.

Je voulais montrer la violence de l'indifférence.

Si cette histoire fait partie de la mémoire atikamekw, personne n’en parle, a constaté la réalisatrice en racontant la fois où elle a été conviée à un repas chez la famille de l'une des victimes.

Je me tourne vers la petite fille pour lui demander de me décrire sa grand-mère, et tout le monde se tait. On ne prononçait plus son nom depuis plus de 20 ans.

Pour la cinéaste trifluvienne, ce tabou agit comme un révélateur. Avec Soleils Atikamekw, elle se propose de faire témoigner, parler, de bousculer les non-dits, de rompre les silences.

Ouvrir en mode plein écran La cinéaste Chloé Leriche et l'actrice Lise-Yolande Awashish Photo : Radio-Canada / Maud Cucchi

De la conception cinématographique à la présentation finale, le défi était de taille : reconstituer un pan délicat du passé atikamekw à la bonne distance. Allochtone, Chloé Leriche assure avoir souvent demandé leur approbation aux familles concernées, afin notamment qu’elles valident chacun des acteurs pour les rôles .

Publicité

Racisme systémique

La réalisatrice passée par le Wapikoni Mobile avait déjà tourné à Manawan avec son précédent long métrage Avant les rues (2016), sélectionné à la Berlinale. C’était l’époque de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Plusieurs membres de la communauté l’ont interpellée alors sur ce fait divers remontant à 1977, dont plus personne ne parlait. Ils me disaient qu’il fallait faire quelque chose là-dessus, se souvient la cinéaste. C’était un exemple fort de racisme systémique.

L’actrice Lise-Yolande Awashish acquiesce : originaire d’Obedjiwan, au nord de Manawan, elle n’avait jamais entendu parler de ce drame avant de se joindre au tournage. C’est seulement quand j’ai dit que j’allais jouer dans le film que ma famille a commencé à en parler , partage-t-elle.

Lise-Yolande Awashish interprète Lucie, une Atikamekw ayant perdu un fils dans la tragédie du 25 juin 1977. La comédienne a pu la rencontrer dans le cadre du tournage. Elle m’a dit qu’elle avait eu un choc, qu’elle était ailleurs pendant les événements , confie la comédienne. Plusieurs membres de la communauté atikamekw mentionnent eux aussi ce trou de mémoire après la tragédie, évoque Chloé Leriche.

Accompagnement

La réalisatrice dit s’être assurée de prendre toutes les précautions nécessaires pour accompagner les acteurs pendant leur travail, et les spectateurs à l'issue des projections qui ont déjà eu lieu au sein de la communauté. Après le film, il y avait un cercle de partage sur leur vécu. Comme pour les tentes de sudation, il suffisait de prononcer le mot porte pour arrêter le visionnement.

Une grande partie de la communauté impliquée dans le tournage fera le déplacement à Montréal pour la première du film, jeudi soir, accompagnée d’une cérémonie de purification. Une quinzaine d’ aidants seront également présents en soutien aux spectateurs, annonce la réalisatrice.