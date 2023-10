L’ombre des corbeaux et le poids du récit

Raconter l’histoire des pensionnats pour Autochtones venait avec une double responsabilité pour Marie Clements, auteure et réalisatrice de la nouvelle minisérie L’ombre des corbeaux. Non seulement voulait-elle relater ces douloureux événements le plus fidèlement possible, mais elle devait aussi s’assurer que les artisans de la production tenaient le coup.

Une production autochtone qui est menée par des Autochtones est différente, car elle est responsable de l'œuvre, mais aussi de la façon de raconter l’histoire et des personnes qui livrent cette histoire , a expliqué Mme Clements en entrevue à CBC Indigenous.

La réalisatrice aux origines métisses et dénées a grandi à Vancouver. Avec L’ombre des corbeaux, elle a voulu montrer aux Canadiens que les traumatismes liés aux pensionnats pour Autochtones durent toute la vie.

Ça a eu un effet domino à l’intérieur de nous familles pendant des décennies.

La série raconte l’histoire d’Aline Spears, une jeune femme crie qui a été arrachée à sa famille au Manitoba pour être envoyée dans un pensionnat pour Autochtones. Tout au long de sa vie, elle luttera contre les effets du système de pensionnat et de la colonisation.

Les cinq épisodes se déroulent sur une période de 100 ans, au cours desquels le téléspectateur suit Aline et ses descendants dans leur cheminement vers un avenir meilleur. Une version cinématographique est sortie en salles en juin dernier et a été présentée au Festival international du film de Toronto.

La réalisatrice de L'ombre des corbeaux, Marie Clements

Sur le plateau de tournage, un endroit a été aménagé pour des cérémonies de purification et de prière. Des gardiens des savoirs autochtones étaient également sur place pour soutenir les artisans.

Certains jours, les membres de l’équipe de production s’asseyaient ensemble pour parler des histoires difficiles que les acteurs devaient porter à l'écran, explique Marie Clements.

Nous devons reconnaître que les traumatismes peuvent se produire, dit-elle. Ça fait partie de l’expérience humaine et ça fait définitivement partie d’un génocide.

Un rôle transformateur

L’actrice Grace Dove, qui tient le rôle d’Aline Spears, a apprécié l’attention portée aux artisans pendant le tournage. Elle a également beaucoup aimé travailler aux côtés des acteurs Glen Gould et Michelle Thrush.

C'était comme des oncles et des tantes pour moi. Ils me soutenaient. C’était comme une famille , raconte cette membre de la Nation Secwe̓pemc issue de la communauté Tsq'escen, qui est située à plus de 300 km au nord de Vancouver.

Elle se dit chanceuse d’avoir pu personnifier une femme avec autant de force et de résilience. Interpréter ce personnage l’a changée.

C’est difficile de la laisser aller, dit-elle. Les gens vont regarder [la série] et nous passerons à autre chose, mais pour l’instant, je vis encore avec elle.

L'actrice Grace Dove (à gauche) incarne Aline Spears dans L'ombre des corbeaux.

Grace Dove s’est fait connaître dans le film The Revenant, dans lequel elle incarnait la femme de Leornardo DiCaprio. Elle a également tenu des rôles importants dans les films How It Ends et Monkey Beach.

Dans les autres projets auxquels elle a participé, l’actrice devait retravailler les dialogues de ses personnages autochtones pour qu’ils soient plus authentiques, explique-t-elle. Les choses se sont produites différemment avec L’ombre des corbeaux, puisque l’auteur et réalisatrice était autochtone.

Son expérience sur ce plateau confirme pour elle l’importance que les Autochtones fassent leurs propres productions et qu’ils continuent de cheminer dans l’industrie.

Les acteurs Phillip Forest Lewitski (Mohawk), Gail Maurice (Métisse) et Summer Testawich (Crie) font également partie de la distribution.

La minisérie L’ombre des corbeaux (Bones of Crows, en version anglophone) est diffusée sur CBC et CBC Gem.

D'après les informations d'Oscar Baker, de CBC Indigenous