Mobilisations et commémorations pour la Journée de la vérité et de la réconciliation

D’un bout à l’autre du pays, les Canadiens se sont rassemblés samedi pour reconnaître l’oppression systémique des peuples autochtones et célébrer la troisième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Ce jour férié fédéral sert à reconnaître les abus qui ont été subis par les Inuit, les membres des Premières Nations et les Métis dans les centaines de pensionnats gérés par l’État et l’Église.

Lors d’une cérémonie à Ottawa, le chef de la nation algonquine Kitigan Zibi Anishinaabeg, Dylan Whiteduck, a rappelé que les conséquences du système des pensionnats se font encore sentir aujourd’hui, notamment la perte des langues autochtones.

Aujourd’hui, les communautés des Premières Nations ont des objectifs , a-t-il lancé. Nous recherchons la prospérité. Nous voulons un avenir durable. Et nous voulons retrouver nos langues autochtones. Mais malheureusement, nous sommes en mode survie, et c’est inacceptable. Nous vous demandons de nous aider à atteindre ces objectifs. Travaillons tous à la réconciliation économique et à remodeler ce grand pays. Pas pour aujourd’hui, mais pour les sept prochaines générations

Des survivants des pensionnats et des dirigeants autochtones faisaient partie de la foule de centaines de personnes qui ont convergé vers la colline du Parlement pour l’événement commémoratif.

Une banderole rouge avec les noms des enfants qui ne sont pas rentrés chez eux après avoir fréquenté les pensionnats a été brandie à travers la foule, incitant les gens à se lever en signe de respect alors qu’elle se dirigeait vers la scène.

Les participants ont aussi été invités à placer des chaussures sur la scène en guise de symbole pour se souvenir de ces enfants. Il n’a fallu que quelques minutes avant que le devant de la scène soit recouvert de mocassins et d’autres souliers.

Plus de gestes réclamés

La nouvelle cheffe nationale intérimaire de l'Assemblée des Premières Nations lors de l'assemblée générale de l'organisation se déroulant à Halifax, en juillet 2023. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Ce jour férié fédéral a été créé en réponse à l’un des 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, après qu’un radar pénétrant dans le sol a permis de découvrir des tombes anonymes près du site d’un ancien pensionnat dans la banlieue de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Il s’agit d’une nouvelle version de la Journée du chandail orange, une initiative populaire lancée en 2013 qui était inspirée de l’histoire de Phyllis Webstad, qui s’est fait retirer le chandail orange que sa grand-mère lui avait offert à son arrivée au pensionnat.

La cheffe nationale par intérim de l’Assemblée des Premières Nations, Joanna Bernard, a profité de cette journée pour exhorter le gouvernement à mettre en œuvre le reste des appels à l’action de la commission.

La réconciliation est un processus continu d’établissement et de maintien de relations respectueuses. Une partie de ce processus consiste à prendre des mesures concrètes pour faire progresser la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation , a souligné Mme Bernard dans un communiqué.

L’assemblée a dénoncé que seuls 13 appels à l’action ont été lancés jusqu’à présent, dont trois l’année dernière.

En plus de la cérémonie nationale à Ottawa, des événements étaient aussi prévus à Montréal, Victoria, Winnipeg et Toronto, entre autres.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui est en Saskatchewan pour observer cette journée, a noté que le 30 septembre devrait être l’occasion d’écouter les survivants. La réconciliation n’est pas la responsabilité des peuples autochtones, mais celle de chacun d’entre nous. Il nous incombe de donner une voix aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, d’écouter leurs récits et d’en tirer des leçons, a-t-il mentionné dans une déclaration officielle. Si nous voulons bâtir un Canada plus juste, plus équitable et plus inclusif pour les générations à venir, nous devons faire face à la vérité de notre passé

Importante mobilisation à Montréal

Des milliers de personnes ont participé à une marche à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Une marée orange circule dans les rues de Montréal, samedi après-midi, à l’occasion d’une marche pour la Journée internationale de la vérité et de la réconciliation.

Des centaines de personnes se sont réunies en début d’après-midi au pied du Mont-Royal, pour ensuite marcher jusqu’à la place du Canada, au centre-ville de la métropole.

Les marcheurs, pour la plupart vêtus d’un chandail orange, se sont rassemblés pour faire valoir les luttes et les droits des personnes autochtones, mais aussi pour honorer la mémoire des victimes des pensionnats autochtones.

Le son des tambours pouvait être entendu lors de la marche, et on pouvait lire Every child matters [chaque enfant compte] sur des pancartes brandies au-dessus de la foule.