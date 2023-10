Lorsque le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a dévoilé en 2019 son registre des élèves décédés dans les pensionnats pour Autochtones, ses auteurs ont reconnu que celui-ci était loin d'être complet.

Parmi les 2800 noms qui apparaissent dans le registre d’époque, au moins un a fait froncer les sourcils, car il ne s'agit même pas d'un vrai nom : Indian girl 237 (fille indienne 237).

Après avoir passé au peigne fin des centaines de rapports annuels, de la correspondance et de nombreux actes de décès provenant des pensionnats pour Autochtones ainsi que des documents fournis par la Première Nation de White Bear, en Saskatchewan, nous savons désormais qu'elle s'appelait Letitia John.

Nous venons d'un endroit qui a beaucoup d'histoire et, pour pouvoir aller de l'avant, nous devons nous pencher sur certaines d'entre elles , a déclaré Annette Lonechild, ancienne chef de la Première Nation de White Bear. Il est tout à fait normal que nous ayons ce droit, grâce aux recherches d'autres personnes, de permettre à quelqu'un de tourner la page.

Ouvrir en mode plein écran Letitia John se trouve probablement quelque part sur cette photo de classe prise en 1907 au pensionnat pour Autochtones de Qu'Appelle, en Saskatchewan. Letitia a été emmenée à cette école en 1903 et y est décédée en 1912 de la tuberculose, selon des documents. Photo : Centre national pour la vérité et la réconciliation

Raymond Frogner, responsable des archives au CNVR , a déclaré que le registre commémoratif en ligne et la bannière en tissu rouge sur laquelle figurent les noms des enfants décédés dans les pensionnats pour Autochtones sont de véritables documents vivants .

Nous nous sommes toujours attendus à ce que cela se produise; s'il y a des erreurs, nous sommes très clairs sur le fait que nous les supprimerons et que nous les rendrons aussi exacts que possible , a dit M. Frogner.

En ce qui concerne la bannière elle-même, elle devra être refaite et remaniée au fil du temps, mais, encore une fois, il s'agit de documents vivants. Au fur et à mesure que nos connaissances s'étoffent, que les enquêtes se poursuivent, que nous apprenons qui a disparu et que nous comprenons les circonstances de ces disparitions, nous continuons à y apporter des ajouts.

Ouvrir en mode plein écran Raymond Frogner, responsable des archives au Centre national pour la vérité et la réconciliation, passe en revue quelques-unes des photos du début du 20e siècle envoyées aux Oblats par des prêtres de divers pensionnats. (Photo d'archives) Photo : Raymond Frogner

Le responsable des archives a également affirmé que fille indienne et n° 237 de la bande de White Bear étaient les seuls éléments d'information trouvés dans la correspondance entre les responsables de l'école et du gouvernement concernant la mort de Letitia, ce qui expliquerait pourquoi cette jeune fille a été répertoriée comme un numéro sur le registre.

Il a indiqué que le CNVR continue à analyser des documents afin de réviser la liste des enfants décédés dans les pensionnats.

Les archivistes du centre national ont utilisé des algorithmes pour trouver les noms des personnes associées aux pensionnats pour Autochtones dans les documents conservés dans les archives.

La liste a été épurée pour supprimer les doublons et les noms de personnes considérées comme faisant partie du personnel. Il reste cependant une longue liste de noms dont le nombre est inférieur à un million mais quand même équivalent à six chiffres , selon M. Frogner, qui doivent faire l'objet de recherches approfondies.

Letitia John est née en 1897 ou en 1898 et devait avoir cinq ou six ans lorsqu'elle a été enlevée à ses parents et inscrite au pensionnat de Qu'Appelle à Lebret, en Saskatchewan, à environ 70 kilomètres à l'est de Regina, en 1903.

Sa famille n'aurait pas eu son mot à dire quant à l'admission de sa fille dans ce pensionnat en raison des clauses de la Loi sur les Indiens qui rendaient cette fréquentation obligatoire.

Ouvrir en mode plein écran Cet avis de décès désigne Letitia John comme « élève numéro 0235 de la bande de White Bear ». Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Neuf ans plus tard, Letitia, adolescente, est morte de la tuberculose à l'école où elle avait passé la plus grande partie de sa courte vie, à un peu plus de 150 kilomètres de sa maison de White Bear.

Dans son rapport de 2015 intitulé Ce que nous avons retenu, la Commission de vérité et réconciliation a qualifié la tuberculose de véritable crise, responsable de près de la moitié des décès enregistrés dans les pensionnats du Canada.

La mauvaise construction et la ventilation extrêmement inadéquate des pensionnats pour Autochtones ont été signalées par divers fonctionnaires fédéraux au début des années 1900 et ont été parmi les facteurs qui ont contribué aux taux élevés de cette maladie infectieuse mortelle, selon le rapport.

Dans le rapport de 1912 du directeur du pensionnat de Qu'Appelle, le révérend J. Hugonard, au ministère des Affaires indiennes (aujourd’hui scindé en deux ministères, celui des Services aux Autochtones et celui des Relations Couronne-Autochtones), le décès de Letitia – ainsi que d'autres décès qui auraient pu survenir cette année-là – a été omis.

La santé des élèves, pour l'année, a été bonne. Les précautions sanitaires sont toujours prises, les locaux maintenus propres, les malades contagieux isolés et la ventilation assurée , peut-on lire dans le rapport de synthèse de l'école.

Ouvrir en mode plein écran Une photo non datée du pensionnat pour Autochtones de Qu'Appelle à Lebret, en Saskatchewan. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

La famille de Letitia

La Première Nation de White Bear a examiné les registres d'annuités des traités, conservés par les agents fédéraux pour retracer les familles dans les communautés, afin de confirmer le nom de Letitia. Les dossiers de la communauté montrent que le numéro de traité 237 appartenait à un homme nommé John, inscrit dans ce qui s'appelait alors la bande de White Bear.

Au début de la tenue des dossiers par les agents, les documents faisaient référence à des hommes en particulier, même s'ils documentaient également d'autres membres de leur famille.

La correspondance et les dossiers conservés par les agents montrent que John et un homme nommé Shewak ont été transférés en même temps de la nation Nakota de Pheasant Rump et sont devenus membres de la communauté de White Bear en 1894.

John a élevé cinq têtes de bétail et a construit une maison à White Bear avant que son transfert ne soit officialisé. Interrogé sur les liens entre John et la Première Nation de Pheasant Rump, à environ 155 kilomètres au sud-est de Regina, le chef Ira McArthur a déclaré que sa communauté n'était peut-être plus au courant de tout ça depuis longtemps.

J'ai interrogé un certain nombre de nos aînés , a-t-il souligné. Bien entendu, une grande partie de cette histoire se perd au fil des générations. Il est vraiment difficile d'essayer d'identifier les personnes qui nous ont précédés de deux ou trois générations. En ce qui concerne, il est possible qu'il [John] vienne d'ailleurs.

Ouvrir en mode plein écran Voici la lettre – qui fait partie de la correspondance que le Centre national pour la vérité et la réconciliation a pu trouver – qui relie le nom de Letitia John au traité numéro 237 de la Première Nation de White Bear. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Le chef McArthur a expliqué qu'avant la signature du traité n° 4 et jusqu'en 1890 environ, sa communauté se déplaçait entre ce qui est aujourd'hui le sud-est de la province de la Saskatchewan et les États américains du Dakota du Nord et du Montana et qu'elle se mêlait à d'autres tribus et communautés en cours de route.

Selon les règles établies par la Loi sur les Indiens, les enfants de John devaient être enregistrés sous son numéro de traité jusqu'à ce que ses garçons atteignent l'âge adulte ou que ses filles se marient avec quelqu'un d'une autre famille. Cependant, en 1898, les registres de la communauté de White Bear indiquent une fille née, Letitia , à côté du numéro de traité 237 de John, qui devient ainsi la cinquième membre de la famille.

En 1903, les registres de paiements d'annuités de White Bear indiquent que Letitia était inscrite au pensionnat de Qu'Appelle, où ses frères et sœurs étaient déjà inscrits, en tant qu’ élève 0235 .

Un certificat de décès indique que l'élève 0235 de l'école de Qu'Appelle, qui était liée au paiement de l'annuité numéro 237 de la Première Nation de White Bear, est décédée de la tuberculose le 17 février 1912. En 1912, les dossiers des agents fédéraux indiquaient simplement deux filles mortes dans la famille de John, la famille liée au traité numéro 237.

De la correspondance entre le pensionnat et les représentants du gouvernement au sujet du décès survenu le 17 février 1912 a révélé le nom de Letitia et a montré qu'elle était liée au traité numéro 237 de la Première Nation de White Bear.

Les documents ne précisent pas si la dépouille de Letitia a été expédiée dans la communauté autochtone, si elle a été enterrée sur le site du pensionnat ni si sa famille a été informée de la cause de son décès.

Ouvrir en mode plein écran Des pierres peintes empilées juste à l'intérieur des hautes barrières qui séparent le terrain de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Qu'Appelle et une ligne de chemin de fer, à l'automne 2021. Le site de l'ancienne école se trouve à l'extrémité ouest du lotissement urbain. Photo : (Bryan Eneas/CBC)

Que représente un nom?

Même lorsque Letitia a perdu la vie dans cet établissement, l'administration de l'école, dans sa correspondance, a retiré à Letitia son nom de naissance. La Commission de vérité et réconciliation a constaté que les écoles retiraient les noms des élèves à des fins administratives.

Lorena Fontaine, responsable universitaire autochtone à l'Université du Manitoba et membre de la Première Nation sagkeeng, a confirmé que les prêtres, les religieuses et les enseignants des pensionnats avaient pour politique de supprimer les noms des enfants.

Cette politique, dit-elle, a semé la confusion à l'époque et aujourd'hui quant à l'identité d'enfants comme Letitia. Lorsque des enfants sont morts dans les pensionnats sans leur nom d'origine, il est difficile de savoir ce qu'il est advenu d'eux , a-t-elle déclaré.

Imaginez les parents qui ont confié leurs enfants à l'école, sous l'égide du gouvernement et des églises, et qui n'ont pas pu les ramener à la maison sans connaître leur histoire. C'est horrible.

Ouvrir en mode plein écran Annette Lonechild, ancienne cheffe de la Première Nation de White Bear, pense que Letitia n'a jamais été oubliée de sa communauté. Photo : (Bryan Eneas/CBC)

Ne jamais oublier

CBC News a communiqué pour la première fois l'identité de Letitia et ses liens avec la communauté autochtone de White Bear à la veille du tout premier rassemblement de la communauté à l'occasion de la Journée de la vérité et de la réconciliation en 2021.

Mme Lonechild a affirmé qu'elle et la représentation juridique du conseil de bande allaient essayer de trouver des descendants de la famille mais qu'elle n'avait pas été en mesure de localiser des parents encore vivants. Les systèmes politiques ou les archives peuvent dire quelque chose de différent. Mais je crois en notre peuple... alors je ne crois pas vraiment que quelqu'un ait été oublié.

Elle précise qu'elle ne doutait pas que les habitants de White Bear se souviendraient de Letitia. Je crois aux familles et je pense qu'elles connaissent les leurs et qu'elles savent qui elles ont laissé derrière elles.

Un texte de Bryan Eneas, de CBC