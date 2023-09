Mort de Joyce Echaquan : « elle continue d’être insultée par le gouvernement »

La communauté atikamekw de Manawan et ses alliés ont commémoré les trois ans de la mort de Joyce Echaquan jeudi soir, à Joliette, sans la présence de sa famille. Un tournant, marqué aussi par un discours de plus en plus affirmé de la part des dignitaires autochtones.

Gisèle Flamand se souvient du jour où elle a appris que Joyce Echaquan était morte à l’hôpital de Joliette, sous une pluie d’insultes. Ça a été un choc. Je voulais quitter Montréal [où elle réside, NDLR ] et aller la retrouver, aller l’aider , dit-elle, un foulard mauve noué autour de sa tête.

Elle raconte que sa mère a elle aussi fait les frais des préjugés dont souffrent les Autochtones. Atteinte d'un cancer, son diagnostic aurait tardé à être posé, car à chacun de ses passages à l'hôpital, on a choisi de simplement lui faire prendre un bain.

Alors avec des dizaines de personnes, Gisèle a tenu à retrouver les siens, jeudi soir, devant le centre d’amitié autochtone de Lanaudière, pour se souvenir de Joyce.

Ouvrir en mode plein écran Les Autochtones ont besoin de se retrouver pour guérir. Marjolaine Etienne, présidente de Femmes autochtones du Québec, était présente. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le décès de Joyce Echaquan Consulter le dossier complet Le décès de Joyce Echaquan Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Je pense que c'est important de commémorer l'événement chaque année, pour s'assurer qu'on n’oublie pas ce qui s'est passé et aussi pour prendre un moment pour voir les avancements qu'on a eus et de pouvoir souligner auprès de la famille de Joyce, et ses enfants, que les événements ont abouti à quelque chose aussi , explique Jennifer Brazeau, la directrice du centre d’amitié.

Écouter l'extrait consacré à la commémoration de Joyce Echaquan, à l'émission Ça nous regarde.

Sur le parvis du bâtiment, la foule s’affaire à récupérer des chandails et des foulards mauves, la couleur préférée de Joyce Echaquan. Quelques politiciens font aussi leur arrivée, comme Sipi Flamand, le chef de la communauté d’origine de Joyce, Manawan, Constant Awashish, le grand chef de la nation atikamekw, ou encore Rémy Vincent, le chef de Wendake.

Ouvrir en mode plein écran Des allochtones étaient aussi au rendez-vous pour soutenir les Atikamekw. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En retrait, Carole Flamand, une thérapeute et aînée, offre à qui veut, à qui en a besoin, l’occasion de se purifier avec de la sauge. Elle garde espoir que les choses changent. La rencontre des humains donne la force de traverser les épreuves de la vie , assure-t-elle.

Car ce moment de recueillement est l’une des manières pour la communauté atikamekw de guérir. Ensemble.

C’est ce qui est beau chez nous , croit celle qui explique accompagner ceux qui portent encore ce deuil douloureusement.

Ouvrir en mode plein écran Carole Flamand était présente pour apporter un soutien spirituel. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À la tombée de la nuit et avant que la marche commence vers l’hôpital de Joliette, l’artiste atikamekw Laura Niquay offre quelques-unes de ses chansons de sa voix grave, accompagnée de sa guitare.

Dans la foule, des bougies, elles aussi mauves, commencent à s’allumer. Les petites flammes dansent dans les mains de tous ceux venus soutenir la famille de Joyce.

Ouvrir en mode plein écran Constant Awashish a lu une lettre écrite par la famille de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pourtant, cette année, Carol Dubé, le conjoint de Joyce, et leurs enfants ont choisi de rester à Manawan. Dans une lettre lue par Constant Awashish, la famille se confie.

Il y a trois ans, Joyce fermait les yeux pour la dernière fois et du même coup, elle ouvrait ceux des autres.

À vous de ne pas laisser le sacrifice de Joyce tomber dans l’oubli, en espérant que dans un an, on pourra célébrer son héritage et pas sa mort , dit encore la famille.

Ouvrir en mode plein écran Ghislain Picard a une fois de plus rappelé qu'il est important que le gouvernement adopte le Principe de Joyce. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En toile de fond, personne n’oublie que le gouvernement du Québec n’a toujours pas adopté le Principe de Joyce, qui instaure un traitement équitable pour les Autochtones dans le milieu médical.

Le gouvernement ne veut toujours pas non plus reconnaître l’existence du racisme systémique.

Ces deux points sont très souvent repris par les Autochtones et les représentants de la communauté ce jeudi soir.

Ouvrir en mode plein écran Ian Lafrenière était présent, mais s'est tenu en retrait de la commémoration Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En parcourant le petit kilomètre qui sépare le centre d’amitié à l’hôpital, Sipi Flamand, le chef de Manawan, scande à en perdre la voix Justice pour Joyce et Fini le racisme systémique .

Avec lui, en avant du cortège, plusieurs dignitaires tiennent une banderole et sont suivis par une foule d’environ 200 personnes. Des enfants dans leur poussette, des jeunes, des Autochtones, des Allochtones, se soutiennent.

Devant l’hôpital, le chef de Manawan prend la parole. Il commence : On demande au gouvernement… , avant de se reprendre, en criant de plus belle : …on ordonne au gouvernement d’adopter le Principe de Joyce, pour la dignité de tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran La marche s'est terminée au pied de l'hôpital de Joliette. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On est en colère, car le gouvernement ne nous entend pas. Je vois que le ministre est là aujourd’hui et j’espère qu’il va porter notre message au parlement.

Joyce continue d’être insultée par le gouvernement qui refuse d’adopter le Principe de Joyce , lance à son tour Nadia Robertson, porte-parole du conseil des femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL).

Ouvrir en mode plein écran Des enfants étaient aussi présents pour la commémoration. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Quelque part dans la foule, le ministre chargé des relations avec les Autochtones, Ian Lafrenière, est en retrait. Il a refusé nos demandes d’entrevue, indiquant que c’est un temps pour laisser les Atikamekw s’exprimer.

Ghislain Picard, le chef de l’ APNQL , enchaîne après quelques mots en innu-aimun : Le pouvoir politique a choisi de s’isoler dans un déni inacceptable , assure-t-il.

Jennifer Brazeau, la présidente du centre d’amitié, croit que le gouvernement a pourtant très bien compris ce que les Atikamekw et tous les Autochtones attendent de lui, mais qu’il préfère jouer le jeu de la politique et camper sur une position partisane pour satisfaire ses électeurs.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Brazeau pense que le gouvernement choisit de plaire à ses électeurs plutôt que d'adopter le Principe de Joyce. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour clôturer la soirée, l’artiste Mikon Ottawa se lève, chapeau vissé sur la tête. Elle entonne, a capella, un chant qui évoque le deuil.

Des mots qui résonnent, au sens propre comme au figuré, au pied de l’hôpital de Joliette.