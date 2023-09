Projet de loi sur les langues autochtones : Québec appuie sur le frein

Le gouvernement Legault recule temporairement sur son projet de déposer une « loi 101 » pour protéger les langues autochtones.

Les représentants autochtones sont mal à l'aise et veulent trancher, a rapporté le ministre responsable de ce dossier, Ian Lafrenière, jeudi, jour où on commémorait la mort de Joyce Echaquan à l'Assemblée nationale.

Rappelons que, l'an dernier, pratiquement à pareille date, le chef caquiste François Legault s'était engagé, en campagne électorale, à déposer un projet de loi pour défendre et promouvoir les langues autochtones. Mais il n'y a toujours rien dans le menu législatif actuellement.

J'ai reçu beaucoup de commentaires, les gens étaient mal à l'aise avec l'idée d'un projet de loi, ils sentaient qu'on voulait leur imposer quelque chose , a justifié M. Lafenière, en mêlée de presse.

Ils [les Autochtones] se sont fait imposer une langue qui n'était pas leur langue, que ce soit le français ou l'anglais, quand on a colonisé, et là, de revenir avec un projet de loi qui parle des langues, des cultures autochtones, c'est extrêmement sensible.