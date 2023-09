Une image vaut mille mots, dit-on. Mais il y en a certaines qui demeurent terriblement silencieuses, notamment ces milliers de photos d’Autochtones non identifiés et oubliés au fil du temps.

Dans le documentaire Derrière chaque image, une histoire, l’artiste touche-à-tout Samian nous convie à un véritable voyage au cœur des collections photographiques d'Autochtones anonymes conservées dans les murs d’institutions d’archives.

À travers des rencontres marquantes, il nous raconte comment plusieurs historiens tentent aujourd’hui de retrouver l’identité perdue de ces femmes, hommes et enfants inuit, membres des Premières Nations ou Métis ayant vécu au 19e siècle et au début du 20e siècle.

Seul est identifié clairement dans ces photos le nom du photographe blanc occidental , lance en entrevue Samian. Quand je les observe, je sens le poids tragique de l’histoire. Mais derrière chacun de ces portraits d’Autochtones, il y a des récits familiaux, des destins et des vies qui méritent d’être connus.

L’acteur et rappeur de 40 ans, originaire de la communauté de Pikogan, en Abitibi-Témiscamingue, explique s’être jeté la tête première dans ce projet de documentaire qui aborde, il faut le dire, une de ses grandes passions : la photographie. Ses clichés pris aux quatre coins du monde ont d’ailleurs été présentés dans plusieurs expositions au Québec.

L’idée du documentaire a très vite sonné une cloche dans ma tête, mais au-delà de mon intérêt personnel et professionnel pour l’art de la photo, j’ai été catapulté dans une quête beaucoup plus vaste et profonde.

Le fait que l’œuvre soit diffusée le soir du 30 septembre sur les ondes de Radio-Canada et de RDI à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation n’est pas un détail pour Samian.

C’est très important parce que le documentaire se penche sur la question de la vérité , rétorque-t-il.

Cette journée est faite également pour se souvenir. Si la devise du Québec, c’est "Je me souviens", alors profitons du 30 septembre pour se souvenir de l’histoire des Autochtones au pays.

Tout au long de cette production passionnante réalisée par Jean-François Fontaine, Samian présente un certain nombre de récentes initiatives au Canada et dans le monde qui visent la réappropriation de ces photographies anonymes afin d’identifier celles et ceux qui y figurent.

En retrouvant leur nom, les personnes photographiées retrouvent un morceau de reconnaissance et de dignité , indique-t-il.

Quand on entre dans les collections des archives nationales du Canada, on réalise que les photographies montrant des Autochtones ne sont jamais nommées par leur nom. On les identifiait plutôt par des termes indignes ou inappropriés comme "sauvages", "eskimos", "papoose" ou "squaw".

En 2002, Bibliothèque et Archives Canada, qui possède 30 millions de photos, a lancé son programme baptisé « Un visage, un nom ». Ce projet tente de sortir de l’oubli les personnes photographiées en numérisant les clichés et en les partageant sur les réseaux sociaux afin que les descendants puissent reconnaître leurs parents, leurs grands-parents ou même leurs arrière-grands-parents.

Les Autochtones ont longtemps été photographiés et représentés dans des millions d’images qu’on ne leur partageait pas. En permettant aux communautés d’avoir pour la première fois accès à ces images, cela permet aux familles de reconnaître leurs proches et ça fonctionne.

Bibliothèque et Archives Canada a jusqu’à ce jour réussi à numériser plus de 8000 photographies et leur diffusion a permis d'identifier 2500 personnes immortalisées sur les clichés. Le temps presse! souligne toutefois Samian. Les témoins ne sont pas éternels. À chaque aîné qui disparaît, c’est un pan de notre histoire qui s’en va.

Ouvrir en mode plein écran Samian observe des photos d'archives. Photo : Les Films Sanajik

Des chiffres en guise de nom

Parmi les intervenants du documentaire, on retrouve Piita Irniq, un professeur de culture inuit de 87 ans dont le travail est colossal. Il collabore depuis des années à l’identification des populations autochtones de l’Arctique canadien.

On apprend avec stupéfaction que le gouvernement fédéral a longtemps refusé de retranscrire les noms des Inuit, préférant utiliser des numéros pour les identifier. Ainsi, Piita Irniq a été nommé Peter A3-546 de sa naissance en 1947 jusqu’en 1971, date qui a mis fin au système des disques à numéro inuit.

À l’instar de Bibliothèque et Archives Canada, d’autres grandes institutions ont entrepris des projets d’identification des populations autochtones dans leur collection. À ce titre, on découvre les efforts du Musée du Quai Branly à Paris, l’institution ethnographique de la capitale française où sont entreposés des milliers de clichés d’Autochtones, qu’ils viennent des Amériques, d’Asie ou d’Afrique.

Les photos, dont certaines remontent aux années 1840, racontent l’histoire de domination des empires coloniaux. Ces gens qu’on arrachait à leur terre pour les exhiber à Paris au Jardin zoologique d’acclimatation faisaient à l’époque sensation.

Ouvrir en mode plein écran Cette photo montrant un groupe de personnes inuit non identifiées a été prise en 1952 à Devon Island, aujourd’hui au Nunavut. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

La photographie peut être également source de lumière et d’humanité. De Montréal à Vancouver, Samian est ainsi parti à la rencontre de photographes autochtones qui se sont approprié le médium dans un objectif de création contemporaine, comme Jeff Thomas, Caroline Monet, Paul Seesequasis ou Kali Spitzer.

L’art visuel est tellement important pour ces artistes, qui ne sont pas dans le procédé de montrer une image, mais plutôt dans celui de concevoir une image par la force de leur identité et de leur héritage , explique Samian.

Que ce soit en photographie, en cinéma, en peinture ou en musique, les Autochtones veulent raconter leur propre histoire, précise Samian. Les non-Autochtones ont longtemps voulu raconter nos histoires à notre place. Mais ce temps est révolu. Se réapproprier notre propre culture, c’est notre façon de dire aux autres que notre passé et notre futur nous appartiennent , conclut-il.

Le documentaire Derrière chaque image, une histoire – coproduit par PVP et Films Sanajik – sera diffusé le samedi 30 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada et de ARTV et à 23 h sur RDI. Il est aussi disponible gratuitement sur la plateforme de TOU.TV.