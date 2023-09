De Minneapolis à Kahnawake, le long voyage du canot mohawk

Harry Rice, chef du Conseil mohawk de Kahnawake (MCK), a parcouru 2000 kilomètres en camion pour ramener du Minnesota au Québec un canot centenaire qui appartient à cette communauté autochtone.

Le chef ne se lasse pas de l’admirer. Exposé au deuxième étage du Centre linguistique et culturel de Kahnawake (Kanien'keháka Onkwawén:na Raotitióhkwa), ce canot – âgé d’au moins 110 ans – fait aujourd’hui la fierté de toute la communauté.

Il est enfin de retour chez lui , lance Harry Rice, sourire aux lèvres. Tout le monde ici veut lui souhaiter la bienvenue.

Toutefois, comment cette embarcation, trouvée dans un état de conservation quasi impeccable, est-elle arrivée à Kahnawake, et ce, il y a à peine deux semaines? En fait, tout a commencé en août, lorsque Kahsennenhawe Sky-Deer, grande cheffe de la communauté mohawk de Kahnawake, a reçu un courriel d’un résident de Minneapolis , déclare M. Rice.

Cet Américain du Minnesota, dont la famille a longtemps vécu à Montréal, s’appelle Walt Gordon. Il explique dans son message envoyé à la grande cheffe que le canot qu’il possède a sans aucun doute appartenu à un membre de Kahnawake.

Il a alors raconté qu’un ami de son grand-père l’avait acheté au début du siècle dernier à un Autochtone mohawk qui pagayait sur la rivière Richelieu, connue comme une voie navigable historique pour les Mohawks de Kahnawake , déclare M. Rice.

Ouvrir en mode plein écran Harry Rice est le chef du Conseil mohawk de Kahnawake (MCK). Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Plusieurs années plus tard, le canot s'est retrouvé en possession du grand-père de Walt Gordon puis, de génération en génération, a fini entre les mains de cet Américain. Celui-ci l’a depuis lors gardé entreposé dans son garage pendant plus de 25 ans.

Quand Walt Gordon a appris que les Mohawks de Kahnawake comptaient bientôt construire un nouveau musée dans la communauté (la première pelletée de pierre est prévue en octobre), il a proposé de leur rendre le canot, et ce, gratuitement.

Il a dit que l'ouverture prochaine du musée était une bonne occasion pour que l’embarcation revienne auprès des siens et qu’on pouvait venir la chercher quand on voulait.

Ouvrir en mode plein écran L'intérieur du canot centenaire est fait de matériaux entièrement naturels. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Hasard ou coïncidence, le chef Rice avait déjà planifié de se rendre au Minnesota pour participer à une activité sportive en compagnie de son fils, Karontatsi Rice. Je ne crois ni au hasard ni aux coïncidences, rétorque le chef. Mais en revanche, je crois au destin, et celui du canot était de retrouver ses véritables propriétaires.

Harry Rice a donc senti l’appel. Avec son fils de 23 ans, il a loué un camion et a conduit pendant presque deux jours de Minneapolis à Kahnawake, le canot bien attaché à l’arrière du véhicule. On a senti de la pression, car on ne voulait surtout pas le briser. On voulait le ramener dans le même état où on l’avait trouvé et c’est ce qu’on a fait.

Ce voyage m’a permis de renforcer les liens familiaux avec mon propre fils. Pendant le trajet, nous avons beaucoup parlé de notre héritage et de notre histoire. Le canot fait partie de notre identité.

Composé entièrement de matériaux naturels, notamment d’écorce de bouleau et de liens à base de tendons d’orignal, le canot fait aujourd’hui partie de la collection permanente du Centre linguistique et culturel de Kahnawake. L’embarcation garde encore une part de mystère , souligne M. Rice. On ne sait pas qui l'a construit. Mais qu’il ait été fabriqué ici ou non, c’est l’œuvre d’un Mohawk, d'un membre de notre communauté.

Ouvrir en mode plein écran Le chef Harry Rice demeure très reconnaissant du geste de Walt Gordon d’avoir restitué un objet aussi important dans l’histoire des Mohawks. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Rapatriement de biens autochtones

Le chef Rice demeure toutefois très reconnaissant du geste de Walt Gordon d’avoir eu la gentillesse et la délicatesse de restituer un objet aussi important dans l’histoire des Mohawks. Pour le remercier, ma fille Tekahawahkwen Rice lui a fabriqué un collier de médaillons en perles en forme de canot. Il a été très ému.

Le chef espère maintenant que le retour du canot en terre autochtone ne sera pas le dernier. Il existe un besoin immense de la part des Autochtones, partout en Amérique du Nord, de retrouver leur identité à travers les objets perdus ou volés , ajoute-t-il.