Les Innus d’Unamen Shipu contre un possible barrage sur la rivière du Petit Mécatina

Après avoir dénoncé un manque de collaboration de la part d’Hydro-Québec concernant la construction d’un barrage sur son territoire, la communauté autochtone d’Unamen Shipu se positionne contre ce projet potentiel et se dit même prête à utiliser tous les moyens pour défendre ses droits.

Le chef d’Unamen Shipu, Raymond Bellefleur, n’en revient tout simplement pas. Il avait pourtant bien signifié aux représentants de la société d’État que sa communauté n’irait pas de l’avant dans un éventuel projet de barrage sur la rivière du Petit Mécatina tant qu’Hydro-Québec ne mènera pas de consultation efficace et utile avec les membres de la Première Nation.

Les équipes d’Hydro-Québec sont en ce moment en train de survoler le territoire, au mépris de notre communauté comme si notre voix ne comptait pas , lâche en entrevue téléphonique le chef de la Première Nation innue de la Basse-Côte-Nord.

Ouvrir en mode plein écran Raymond Bellefleur, chef d'Unamen Shipu Photo : Facebook Raymond Bellefleur

Ces initiatives, sans leur consentement , de la part de la société d’État dans la région sont inadmissibles pour le chef Raymond Bellefleur qui souligne que lui et son prédécesseur, Bryan Mark, avaient bien notifié à Hydro-Québec que le Conseil ne pouvait autoriser d'investigations sur place ou des survols du territoire sans le feu vert de la population autochtone.

Nous, on agit avec transparence , déclare-t-il. On tient des assemblés et on va voir nos gens pour savoir ce qu’ils pensent d’un tel projet. On ne fait rien sans l’accord de la population.

Hydro-Québec semble peu se soucier de ce que pense la communauté et cela nous met très en colère.

La société d’État lorgne depuis quelques années le potentiel hydroélectrique de la rivière Petit Mécatina, déjà mentionnée dans son plan stratégique 2022-2026. Le 15 septembre dernier, Hydro-Québec avait fait un pas de plus dévoilant les conclusions d’une étude sommaire envoyée aux communautés concernées, confirmant son intérêt de poursuivre les études sur le terrain.

Publicité

Maintenant, ils font comme si on n’existait pas, peut-être parce qu’ils se rendent compte qu’il y n’aura pas d’acceptation sociale à un tel projet , indique M. Bellefleur. La communauté sait qu’avec un barrage, il y aura de la destruction d’une grande partie de notre territoire comme on a malheureusement pu le voir avec le chantier de la rivière Romaine.

Protecteurs du Nitassinan

Depuis 2010, les Innus de la région dénoncent régulièrement le manque de communication d’informations des autorités entourant le potentiel projet, qui pourrait inonder un territoire de 228 km2. Nous sommes les protecteurs de notre territoire, le Nitassinan. Nous ne nous laisserons pas faire , lance le chef qui a envoyé le 20 septembre une lettre au ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Dans sa missive que Radio-Canada a pu consulter, le chef met en lumière les comportements d’Hydro-Québec sur le territoire innu. Nous nous positionnons en conséquence contre le projet de barrage sur la rivière du Petit Mécatina et déploierons tous les moyens nécessaires pour que ce projet n’ait pas lieu , a-t-il écrit.

Ouvrir en mode plein écran La communauté de Pakua Shipu est située à 250 km de celle d'Unamen Shipu. Photo : Datawrapper

M. Bellefleur compte chercher du soutien en rencontrant bientôt à Montréal les autres leaders des communautés innues du Québec et le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ( APNQL ), Ghislain Picard. Ce dernier explique en entrevue qu’il y a effectivement des types de développement qui sont plus préoccupants que d’autres pour les nations autochtones.

Publicité

Le développement hydroélectrique en est un , ajoute-t-il. Le territoire a été largement saccagé et ce sont les communautés autochtones qui paient pour cela. Il n’existe aucune forme de redevance ou de compensation qui a été jusqu’à maintenant consentie ni même envisagée. Il est temps de passer à cette étape-là.

Les Premières Nations de la province sont capables de dire oui, mais elles sont également capables de dire non, précise le chef de l’ APNQL . Je ne suis pas certain qu’Hydro-Québec soit finalement à l’aise avec le principe du consentement préalable, libre et éclairé des communautés autochtones.

Hydro-Québec s'explique

De son côté, Hydro-Québec assure dans un échange de courriels avoir rencontré en mai dernier et au début de la semaine plusieurs communautés autochtones de la région, notamment celle d’Unamen Shipu. Lors de ces échanges, nous avons réitéré à de nombreuses reprises notre intention de tout mettre en œuvre pour bien informer les membres des communautés et entendre leurs préoccupations.

Le porte-parole de la société d’État, Francis Labbé, mentionne que les survols exploratoires en hélicoptère – dénoncés par le chef Bellefleur – de la rivière du Petit Mécatina s’étendent sur l’équivalent de deux jours. Il note qu’ils sont nécessaires , puisqu’ils auraient pour objectif d’informer les populations locales sur les investigations qui seraient requises ainsi que sur les prochaines étapes .

Nous avons d’ailleurs invité le conseil d’Unamen Shipu ainsi que celui de la communauté innue de Pakua Shipu à participer à la visite de reconnaissance, à l’analyse des résultats de la visite et à la planification des activités de l’étude préliminaire.

Cette visite de reconnaissance devait initialement avoir lieu au printemps dernier, mais à la suite des échanges avec le conseil d’Unamen Shipu, elle a été repoussée en juillet, puis en septembre afin qu’elle se déroule après les élections de cette communauté , stipule-t-il.