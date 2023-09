La seconde journée du Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations du Québec a donné lieu à de riches échanges sur le pouvoir de la langue, ses spécificités qui rassemblent, mais aussi ses vulnérabilités.

Le mot préféré du chef John Martin, de la communauté mi'gmaw, de Gesgapegiag, dans sa langue? Je ne peux pas vous le dire! (rires) . On comprendra que c’est un sacre, ou que ça s’en approche.

Ce qui est sûr, c’est que sa langue, il l’aime très fort. Mais il n’est pas rassuré pour son avenir. Avant 1985, 98 % de nos enfants parlaient le mi’gmaw quand ils entraient à l’école. En ce moment, 100 % parlent seulement anglais. Pourtant, parler mi’gmaw, c'est aussi simple que faire du bicycle , rigole-t-il, ajoutant que le français est bien plus embêtant.

Le problème, explique-t-il, c’est qu’en 1985, une décision de sa communauté a mis fin au programme de cours en mi’gmaw à l’école, et qu’elle en paie encore le prix. C’était le résultat des pensionnats, de l’état d’esprit colonialiste, qui disait que nos langues n’étaient pas importantes, que c’était en anglais que les choses se passaient.

Les générations nées après 1980 ne parlent donc pas le mi'gmaw, chez lui. Mais il ne considère pas du tout sa langue comme une cause perdue. L’entente signée avec le gouvernement fédéral l’année dernière pour donner davantage de ressources aux écoles des communautés amène de l’espoir, selon lui.

Il entrevoit aussi d’autres solutions. Il nous laisse, d’ailleurs, car cet après-midi, il s’en va discuter avec le ministre des Relations avec les Premières Nations, Ian Lafrénière, de la possible mise sur pied d’un institut de la langue mi’gmaw.

Hommages aux grands-mères

Pour Barbara Fillion, chargée de programme pour la culture à la commission canadienne pour l’UNESCO, d’ascendance innue, retisser un lien avec cette langue, quand on ne l’a pas eu dans l’enfance, est un défi, mais rien n’est impossible. Elle a dû se tourner vers sa grand-mère pour cela. Maintenant, c’est dur de trouver le temps d’apprendre. Mais j’essaie.

Jan-Evan Quoquachi, vice-chef de Wemotaci, a aussi dû faire appel à ses grands-parents, et a ainsi réussi à recréer ce lien. Mon père valorisait le français. Mes grands-mères m’ont appris ma langue et maintenant, mes deux enfants parlent l’atikamekw. Maintenant, je suis à un poste stratégique pour contribuer à la revitaliser.

Ouvrir en mode plein écran Janine Tremblay, innue de Mashteuiatsh. Photo : Radio-Canada / Alexis Gacon

L'orthographe en question

L’après-midi, place aux questions aux panélistes. Janine Tremblay, Innue de Mashteuiatsh, s’empare du micro, pour parler d'une menace pour sa langue.

Auparavant, dit-elle, les Innus de l’intérieur des terres et ceux qui vivent le long du fleuve se comprenaient, à l’oral comme à l’écrit. Plus maintenant. Notre communauté a explosé. On est passé de 2000 à 11 000 en quelques années. Les nouveaux veulent apprendre. Mais le problème, c’est que l’orthographe des mots, la typographie, est toujours différente selon les communautés . Elle cherche une voie, une façon de défendre une langue commune : Comment faire?

Lorna Wanosts'a7 Williams, de la nation Lil’Wat, de Colombie-Britannique, lui répond. La professeure en éducation à l’Université de Victoria a aidé à développer le système d’écriture de la nation Lil’wat et lancé un cours obligatoire sur l’éducation autochtone à tous les étudiants en formation d’enseignant.

Pour elle, on aurait tort de trop standardiser la langue, à la manière des colons, mais il faut essayer de maintenir un seul orthographe, pour faciliter la vie des enfants qui l’apprennent.

Ses mots touchent Janine, qui pleure, puis sourit. Je me sens encouragée… Mais pour arriver à défendre un orthographe commun, quelles conditions doivent être réunies? Un miracle? demande-t-elle.