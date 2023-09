Six designs à porter pour la Journée du chandail orange

Cette année, la journée du 30 septembre marquera le 3e anniversaire de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et le 10e anniversaire de la Journée du chandail orange.

La Journée du chandail orange – associée au slogan Chaque enfant compte – a été créée en 2013 et a été inspiré par Phyllis (Jack) Webstad, une aînée de la nation Stswecem'c Xgat'tem de Williams Lake, en Colombie-Britannique, qui, à l'âge de six ans, s'est vu confisquer son chandail orange lorsqu'elle a fréquenté un pensionnat.

Pour cette édition, le design officiel de la Journée du chandail orange a été créé par Charliss Santos, une élève de 10e année à l’école St. Augustine, à Ponoka, en Alberta.

Mon dessin représente un enfant autochtone entouré de deux mains, de personnes, d'un cœur et d'un aigle. La silhouette de l'enfant représente tous les enfants autochtones qui ont souffert ou ont été affectés par les pensionnats autochtones , explique-t-elle.

Les personnes qui entourent l'enfant représentent les communautés fortes des peuples autochtones et la façon dont elles se soutiennent mutuellement. Le cœur représente la guérison et le pardon, et l'aigle symbolise l'acceptation, l'honnêteté et la liberté.

Bien que la Société du chandail orange ait choisi une œuvre officielle, elle encourage tous les artistes qui le souhaitent à créer leur propre design.

La symbolique des fleurs et des papillons

L’entreprise Naokah Designs a entendu cet appel. Elle a dévoilé un design composé de fleurs et de papillons. Il a été créé par la copropriétaire de la boutique de vêtements en ligne, Alison Mackenzie, une Britanno-Dénée Tłı̨chǫ basée à Peterborough, en Ontario.

Ouvrir en mode plein écran La copropriétaire de la boutique Naokah Designs, Alison Mackenzie, portant sa création. Photo : Alison Mackenzie

J'ai été inspirée par mon père, qui a survécu aux pensionnats, et par ma grand-mère, qui a vécu sans son fils pendant des années, sans savoir où il avait été emmené ni même s'il était en vie. Elle ne parle pas anglais, n'avait pas de téléphone et n'avait aucun moyen de communiquer avec mon père lorsqu'il était à l'école , a-t-elle raconté à CBC.

Malgré cette épreuve inimaginable, son amour et sa détermination ont brillé, tout comme les couleurs éclatantes des fleurs et la grâce du monarque.

Sur son site web, Alison Mackenzie explique que les fleurs sont inspirées du travail de perles de sa grand-mère. Le monarque est également un symbole de transformation et d'endurance. Tout comme le papillon traverse une métamorphose, ma famille a traversé une période de guérison et de reconquête de son identité culturelle.

En intégrant ces éléments dans mon dessin, j'espère sensibiliser le public au traumatisme intergénérationnel causé par les pensionnats. Je veux célébrer la force et la résilience des communautés autochtones et susciter des conversations qui mènent à la compréhension et à la réconciliation. Par mon travail, j'aspire à donner aux autres les moyens d'embrasser leur héritage, malgré la douleur de leur histoire. Je crois qu'en reconnaissant notre passé, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous.

Une partie des profits sera donnée à la Société du chandail orange.

Le sentiment de sécurité

Pour l’édition 2023, l'Université de la Saskatchewan s'est aussi dotée de son propre chandail. Il est orné d'une œuvre d'art de Vanessa Hyggen, une artiste aux origines cries et norvégiennes.

Ouvrir en mode plein écran Les syllabes cries disent kakithaw awâsisak sâkihâwak, ce qui signifie que chaque enfant est aimé. Photo : Shop USask

Le chandail est le fruit d'une collaboration avec le comité autochtone de l’Université, le comité de l’espace et des symboles visuels autochtones dans les sciences de la santé, et Shop USask, le magasin officiel de l’Université.

Les recettes iront à un fonds qui soutient la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et une partie sera également versée à Mme Hyggen.

Je voulais créer une œuvre qui représente les sentiments de sécurité et d'amour – c'est vraiment ce que l'enfance devrait être , a indiqué l’artiste à CBC. Le hierochloe [une plante utilisée dans plusieurs cultures autochtones aussi appelée sweetgrassen anglais, NDLR ] abrite les enfants et représente notre culture vivante et nos remèdes.

Les syllabes cries disent "kakithaw awâsisak sâkihâwak", ce qui signifie que chaque enfant est aimé.

Il est important pour nous d'être connectés à notre culture, car c'est là que se trouve la guérison , croit-elle.

Le chandail orange, version streetwear

Le chandail orange de la marque de streetwear aaniin est conçu par la fondatrice Chelsee-Marie Pettit, membre de Première Nation Aamjiwnaang, près de Sarnia, en Ontario. Le chandail comporte la phrase gichi apiitendaagoziwag akina abinoonjiiyag , Chaque enfant compte ).

La phrase est écrite 94 fois en syllabique et séparée en six sections pour représenter les 94 appels à l'action et les six catégories pour lesquelles les peuples autochtones du Canada se battent : protection de l'enfance, éducation, santé, justice, langue et culture.

Un code QR figure également sur l'étiquette de la couture inférieure de chaque chandail, permettant à ceux qui la portent de lancer la conversation et de transmettre les 94 appels à l'action .

Ouvrir en mode plein écran Un code QR figure sur l'étiquette de la couture inférieure de chaque chandail. Photo : aaniin

J'ai choisi de rendre hommage au message qui prévaut, à savoir que chaque enfant compte, répété comme un mantra pour souligner que ce message doit encore être intégré et qu'il ne peut être résolu par une seule action , a déclaré Mme Pettit à CBC.

Le traumatisme infligé par le système des pensionnats et la mentalité coloniale se poursuivent aujourd'hui – ce n'est pas du passé, et nous en voyons encore les effets tout autour de nous, à travers les yeux des survivants et de leurs proches. Répondre aux 94 appels à l'action doit rester un effort conscient de la part des Canadiens, et pas seulement pour cette génération d’enfants, mais pour les sept prochaines.

Le perlage, porteur d'énergie

Le chandail orange du Red River College Polytechnic, à Winnipeg, a été conçu par une ancienne élève, Leticia Spence, graphiste, illustratrice et entrepreneuse ininew de la nation crie de Pimicikamak, dans le territoire du traité no 1, dans le sud de la province.

Ouvrir en mode plein écran Le chandail orange du Red River College Polytechnic, à Winnipeg. Photo : RRC Campus Store

Les chandails sont produits par la marque de streetwear autochtone Red Rebel Armour et les recettes seront reversées au prix Vérité et Réconciliation Mínwastánikéwin de la maison d'enseignement.

Je voulais créer quelque chose à partir de fleurs cries parce que j'ai grandi en regardant ma famille travailler les perles. Le perlage est porteur d'énergie, et on m'a appris à mettre de bonnes intentions dans mes perles, et c'est ce que j'ai voulu réaliser avec ce t-shirt.

Je veux que les personnes qui porteront ce t-shirt ressentent un sentiment d'espoir en rendant hommage à ceux qui sont actuellement retrouvés [et] à ceux qui sont encore parmi nous, tout en sachant qu'il est normal de créer un espace pour s'honorer soi-même, car nous sommes tous les survivants d'un génocide , explique-t-il.

Dans les moments difficiles, l'espoir est la seule chose à laquelle nous pouvons nous raccrocher non seulement pour survivre, mais aussi pour nous pousser à lutter pour un monde dans lequel nous n'aurons plus à demander justice et à renforcer le fait que nous méritons d'exister.

Hommage à un artiste qui nous a quittés

Avec son design du chandail orange de cette année, l’imprimerie Rezonance Printing rend hommage à l'artiste anishinabe Shaun Hedican, qui travaille dans le style woodland, ou style d'art médicinal, un style de peinture provenant des communautés autochtones des Grands Lacs. Les chandails commémoratifs présentent un dessin original de Shaun Hedican.

Ouvrir en mode plein écran Avec son design du chandail orange de cette année, l’imprimerie Rezonance Printing rend hommage à l'artiste anishinabe Shaun Hedican. Photo : Rezonance Printing/Ruthless Images

En avril de cette année, Shaun est devenu un ancêtre, son esprit quittant ce monde pour son voyage stellaire après une longue et courageuse bataille contre un cancer appelé lymphome , a déclaré Adam Sturgeon, travailleur communautaire, artiste et cofondateur de l'imprimerie de London, en Ontario.

Après son décès, nous avons voulu honorer sa contribution au style d'art médicinal. Shaun était un artiste extraordinaire, et son héritage se perpétuera à travers son travail; nous voulons le partager du mieux que nous pouvons.

Shaun était un ami de Rezonance Printing, ayant appris la sérigraphie avec [moi], et il partageait ses connaissances culturelles avec la communauté , se rappelle-t-il.

D'après un texte de Brittany Toole, de CBC