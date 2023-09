Suppléance dans les écoles autochtones : « Des fois, on cherche juste un adulte! »

Dans les écoles des communautés autochtones, le manque d’enseignants réguliers n’est pas le plus grand défi de cette rentrée. Ce qui fait défaut en ce moment, ce sont les suppléants. État des lieux.

Des soucis lors de cette rentrée? Lucie Laliberté, directrice de l’école de Pakuashipi, sur la Côte-Nord, n’en voit pas vraiment. On n’a aucun problème de recrutement à long terme. Le bouche-à-oreille fonctionne vraiment bien. Cette année, j’ai refusé du monde pour enseigner ici… C’est assez rare dans la province! On a beaucoup de gens très attachés à la communauté, qui reviennent. On sait prendre soin de notre monde.

En y repensant, un défi lui apparaît. Un gros, même. La suppléance, ça, c’est vraiment difficile. Très compliqué. Le matin, il faut se dépêcher de trouver des gens disponibles dans la communauté et c’est un casse-tête. Quand cela arrive, elle n’a pas les moyens d’être exigeante, en termes de critères. Un diplôme est-il nécessaire pour venir suppléer? Non, en fait, des fois, on cherche juste un adulte prêt à se déplacer.

À l’école Teueikan de Mingan, sur la Côte-Nord, la directrice Julie Basile reconnaît aussi que la suppléance lui cause des maux de tête. C’est un enjeu. Il y a des matins où on n’arrive à trouver personne. Quand ça arrive, j’essaie de combler avec un enseignant qui n’a pas cours à ce moment-là, on tente de jongler.

Fidéliser les suppléants

Annie Gros-Louis, directrice des services éducatifs au Conseil de l’éducation des Premières Nations (CEPN), qui compte 25 écoles issues de 22 communautés, est une des rares à ne pas parler de pénurie de main-d’œuvre dans la province.

Les communautés autochtones du Québec ne s’en sortent, en effet, pas si mal, au regard des emplois disponibles. Sur le site fédéral du Guichet des emplois, sur les 294 offres proposées pour des postes d’enseignants dans les écoles primaires autochtones à l’échelle du pays, seulement une trentaine se trouvent dans la province, contre 55 en Nouvelle-Écosse et 147 en Ontario.

Nos programmes de formation fonctionnent très fort , clame Annie Gros-Louis. Depuis deux ans, le CEPN a lancé des ateliers pour parer les coups de la pénurie d’enseignants. Elle ne s’inquiète donc pas vraiment pour l’avenir. On vient de terminer une formation de base en milieu autochtone, 135 heures, pour former des enseignants. Notre première cohorte de 44 étudiants est pleine.

Pour les remplacements ponctuels, par contre, le CEPN est moins enthousiaste. On a vu des écoles qui publient des messages pour demander si des parents d’élèves peuvent venir faire de la suppléance , explique Annie-Gros-Louis.

Le conseil s’est donc dit qu’il y avait urgence d'agir et a mis sur pied depuis l’an dernier une formation suppléance 101 , d’une durée de 20 heures. La formation apprend à faire un plan de cours, notamment : On ne voulait pas que ce soit du gardiennage.

Ces programmes sont offerts aux gens qui n’ont aucun diplôme. Il y a beaucoup d’aînés, et l’aîné, il ne va pas aller faire un bac en enseignement de quatre ans. Il veut aider tout de suite , observe Annie Gros-Louis.

Kativik : des classes plus peuplées, faute de suppléants

À la Commission scolaire de Kativik, qui rassemble 18 écoles du Nunavik, la directrice générale Harriet Keleutak dit, elle, souffrir du manque de main-d’œuvre, mais elle observe une amélioration.

L’année dernière, 77 postes étaient vacants, contre 60,5 à cette rentrée (sur 556 postes au total). Un peu moins de la moitié de son personnel est légalement qualifié.

Mais là aussi, la suppléance est un enjeu crucial, faute d’un bassin assez important de candidats. Et la rareté des remplaçants a causé des changements dans la commission scolaire, dont des classes plus peuplées.

En raison du manque de suppléants et en vue d’éviter toute fermeture de classe, une réorganisation des groupes au sein de nos écoles s’avère être une nécessité , précise la commission scolaire. Les classes comptent désormais entre 27 et 29 élèves en attendant le renfort en ressources humaines .

Le regroupement de classes a d’ailleurs, selon la commission, un impact énorme sur le personnel . Il augmente la charge de travail, ce qui nuit à la rétention et à la santé du personnel. La commission ajoute que lorsqu’un enseignant orthopédagogue est assigné en tant que suppléant, pour dépanner, les élèves pâtissent du manque de service.

Quant aux classes orphelines d’un professeur régulier, l’important roulement entraîne une discontinuité de l’enseignement [...] et crée inévitablement des retards , écrit la commission.

Kativik tente de recruter activement. Elle offre aussi des formations aux enseignants non qualifiés, mais Harriet Keleutak soutient que le manque d’infrastructures de télécommunications à large bande vient grandement limiter les options pour les formations des employés.

Le manque endémique de logements est aussi un enjeu crucial pour attirer des ressources au Nunavik. L'année dernière, il manquait 160 logements pour accueillir le personnel de la commission scolaire.

Le secret de la rétention? Adoucir l’atterrissage, entre autres

Pour Lucie Laliberté, si l’on veut parvenir à conserver les enseignants dans les communautés autochtones, particulièrement les plus isolées, il faut d’abord que l’accueil soit aux petits soins. Moi, j’ai misé sur les conditions, une fois qu’ils sont rendus sur place : des appartements beaux et agréables à vivre.

Les enseignants qui viennent à l’école de Pakuashipi ne payent qu’un loyer de 250 $ pour habiter dans les appartements qui sont mis à leur disposition. Une bonne partie du loyer est payée par l’école.

L’éloignement attire aussi les gens en quête d’aventure. Je leur dis que, parfois, on prend l’aéroglisseur ou l’hélicoptère pour aller à tel ou tel endroit. Moi, ça a joué, ça fait 23 ans que je suis là et je ne suis jamais repartie.

Par ailleurs, les enseignants ont droit à une prime d’éloignement annuelle de 7000 $. Au vu du coût de la vie dans les communautés éloignées, elle peut cependant vite s’évaporer.

Des recettes pour le long terme

Si les formations du CEPN semblent fonctionner, le manque de relève dans l’enseignement des langues pose problème à Annie Gros-Louis. Il y a des enseignants qui ne peuvent pas partir à la retraite, au risque de perdre le cours, comme à Gesgapegiag.

Julie Basile évoque, elle, une retraitée qui assure la suppléance pour le cours de langue innue. Elle est à la retraite depuis trois ans, mais est revenue travailler, finalement. Être enseignant, ça conserve bien! Mais il faudrait de la relève.

Il faut donc continuer de travailler à l’attirer, cette relève, dit Annie-Gros-Louis, qui soutient que le CEPN ne reste pas les bras croisés sur ce dossier. On se demande toujours comment être un employeur de choix. Comment faire pour qu’ils se sentent bien? On doit beaucoup travailler sur la compréhension interculturelle, pour que les non-Autochtones se sentent aussi intégrés ici. On travaille là-dessus notamment avec la communauté naskapie – située dans l'extrême nord de la Côte-Nord – en ce moment.