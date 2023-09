Les Cris du Québec veulent décoloniser leur système de protection de la jeunesse

La Nation crie du Québec souhaite modifier les lois et les services de protection de la jeunesse pour les adapter aux valeurs, aux traditions et à la culture eeyou (crie).

La semaine dernière, les autorités ont lancé l’aah chishtipistihch-uschiniichisiu sikischaayimuwiniyiu (ou Commission crie de protection de la jeunesse). Il s’agit d’un processus de consultation de plusieurs mois visant à recueillir des idées sur la façon de changer la protection de la jeunesse et éventuellement le système de justice pénale pour les jeunes.

Ce que nous recherchons, ce sont de nouvelles solutions. De nouvelles idées sur la façon dont nous pouvons changer la loi, mais aussi changer le système de protection de la jeunesse pour y intégrer la culture crie , a déclaré Bertie Wapachee, président du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSBJ).

Le CCSSBJ assure la gestion et l'organisation des services de la santé et des services sociaux dans les neuf communautés cries du nord du Québec.

M. Wapachee indique qu'il espère que la commission entendra tout le monde : les aînés, les grands-parents, les parents, les jeunes et les enfants, ainsi que de nombreuses organisations cries, notamment la Commission scolaire crie, l'association des femmes, le conseil des jeunes et la force de police Eeyou Eenou.

Nous ne pouvons plus avoir un système qui ressemble à un service de garde d'enfants. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur le fait d’éloigner les enfants, laisser les parents faire la fête pendant un moment, puis ramener les enfants dans le même environnement.

Des représentants de ces organismes, ainsi que du gouvernement de la Nation crie, font également partie d'un groupe de travail mis sur pied. Nous pouvons intégrer bon nombre de nos anciennes méthodes dans un nouveau système de protection de la jeunesse , a souligné M. Wapachee.

Ouvrir en mode plein écran L'annonce a été faite au gymnase de Mistissini. Photo : Radio-Canada / Vanna Blacksmith / CBC

Décoloniser les services à la jeunesse

Ce dernier a ajouté que la constitution de cette commission représente une étape importante vers la décolonisation des services de protection de la jeunesse au sein de la Nation crie, un de ses objectifs personnels depuis les 30 ans qu’il œuvre dans ce domaine.

Concrètement, les commissaires Bella M. Petawabano et Lorraine Spencer se rendront dans toutes les communautés cries d'ici l'été prochain pour y recueillir des témoignages. Les dates exactes ne sont pas encore connues.

Ouvrir en mode plein écran Bella M. Petawabano (à droite) et Lorraine Spencer (à gauche). Photo : Radio-Canada / Vanna Blacksmith / CBC

Mme Petawabano possède plusieurs décennies d'expérience à titre de cadre supérieure au sein du Conseil cri de la santé, dont deux mandats à titre de présidente.

Lorraine Spencer a une formation de psychologue-conseil et est originaire de Chisasibi, la plus grande des communautés cries du Québec. Elle a travaillé avec la Commission scolaire crie pendant de nombreuses années et, plus récemment, avec le département de la Justice et des Services correctionnels du gouvernement de la Nation crie.

Nous avons la capacité d'apporter des changements dans les lois qui nous régissent. Nous avons les ressources financières et humaines. Nous avons nos traditions, notre culture, notre langue, nos valeurs. Les solutions à nos défis doivent venir de nous.

Un rapport final et des recommandations sont attendus au courant de l'année 2024, a déclaré M. Wapachee. Il sera utilisé dans les négociations avec le gouvernement du Québec.

En vertu de la loi C-92 du gouvernement fédéral, les communautés autochtones peuvent créer leurs propres politiques et lois sur l'enfance et la famille. Même si au Québec quelques communautés (du côté atikamekw et innu) ont décidé de franchir le pas, la Cour suprême se prononcera cette année sur la constitutionnalité de cette loi contestée par le gouvernement Legault.

Alimenté par un grand incendie

Cindy Blackstock a passé toute sa carrière à défendre la jeunesse autochtone. Cette militante de la communauté gitxsan de Burns Lake, en Colombie-Britannique, est la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Elle est également professeure de travail social à l'Université McGill.

Mme Blackstock était présente au lancement de la Commission crie de protection de la jeunesse. Elle a mentionné qu’il existe de nombreuses inégalités sociétales sous-jacentes qui alimentent les échecs du modèle actuel de protection de la jeunesse dans les communautés autochtones.

Est-ce le système de protection de l'enfance qui est le problème? Est-ce le système de justice pour les jeunes qui est le problème? En fait, je ne pense pas qu’ils soient à la source du problème. Ils sont plutôt le symptôme d’un grand incendie.

Ouvrir en mode plein écran Cindy Blackstock a partagé sa vision lors de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Vanna Blacksmith / CBC

Ces incendies sont causés par le phénomène des logements insalubres, la dépendance aux substances, la violence intrafamiliale, qui résultent de traumatismes intergénérationnels et du colonialisme contemporain, a résumé Mme Blackstock.

Peu importe la beauté de l'outil ou de la loi que vous instituez, si vous ne traitez pas l'incendie à la source, il continuera de brûler , a ajouté Mme Blackstock, reconnaissant le travail important que la commission à accomplir.

Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse du Québec, était également présente lors du lancement de la commission.

Les services développés pour contribuer au bien-être des populations autochtones ne peuvent pas être les mêmes que [ceux pour] les enfants du reste du Québec , a-t-elle déclaré, ajoutant qu'il est important d'adapter les services aux réalités, aux traditions et à la volonté des Autochtones qui privilégient une approche holistique de la santé et du bien-être.

D'après un texte de Vanna Blacksmith, CBC Indigenous