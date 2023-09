Mashteuiatsh prépare sa propre loi sur la protection de la jeunesse

La communauté ilnue de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, a officiellement amorcé mercredi les travaux de sa Commission législative sur la protection de la jeunesse. À terme, le processus de consultation et de rédaction de la loi permettra aux Pekuakamiulnuatsh (les membres de cette Première Nation) de devenir la deuxième communauté autochtone à s'affranchir de la Loi sur la protection de la jeunesse québécoise.

En 2020, l'adoption du projet de loi C-92 par le gouvernement fédéral avait donné la possibilité aux Autochtones d'élaborer une loi sur la protection de la jeunesse qui réponde à leurs besoins spécifiques. Depuis, huit communautés au pays, dont les Atikamekw d'Opitciwan, ont fait ce pas, s'affranchissant ainsi des compétences de leurs provinces respectives.

Il s'agit d'une demande de longue date des Autochtones, qui représentent actuellement 53,8 % des enfants placés en famille d'accueil alors qu'ils ne composent que 7 % de la population canadienne.

Ayant moi-même été retirée de ma famille pour être envoyée à l'extérieur de la communauté dans une famille allochtone, je peux témoigner à quel point j'ai senti une grande perte de repères. Le lien avec ma culture a été brisé et plusieurs ne parviennent jamais à le rétablir , affirme la présidente de la Commission législative, Carina Dominique.

Carina Dominique veut s'assurer que la communauté s'unisse pour créer une loi sécurisante et qui reflète les particularités des Pekuakamiulnuatsh. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Il faut briser le cycle et sortir de la perception issue des pensionnats selon laquelle on n'est pas aptes à s'occuper de nos enfants. Traditionnellement, on n'avait pas de DPJ qui prenait les enfants quand ça allait mal... On avait un système propre à nous, basé sur des conseils de famille, sur l'importance de l'entraide communautaire.

[La loi] C-92 donne des critères minimaux à respecter pour assurer le bien-être des enfants, mais pour le reste, les communautés sont libres de légiférer comme bon leur semble, selon leurs coutumes et leurs cultures , explique Daphné Drouin, une avocate spécialisée en droit autochtone et constitutionnel.

Mme Drouin, qui accompagnera Mashteuiatsh jusqu'à l'adoption de sa propre loi, a profité de l'audience publique de mercredi soir pour démystifier le fonctionnement de la loi C-92 pour les Pekuakamiulnuatsh.

La communauté pourra, par exemple, décider de créer un service de première ligne qui lui ressemble, faisant en sorte de n'utiliser les placements d'enfants qu'en dernier recours , a-t-elle expliqué.

Il s'agit d'un changement important puisque, à ce jour, les fonds octroyés par le fédéral aux Autochtones en matière de protection de la jeunesse étaient réservés aux placements d'enfants. Selon différents rapports, ce manque de services de première ligne contribue à la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge par le système.

Quelque 25 familles ilnues répondent actuellement aux critères de la DPJ pour accueillir des jeunes, dont 15 résident à l'intérieur de la communauté.

C'est insuffisant pour combler les besoins, et lorsqu'il n'y a plus de place dans ces familles, les jeunes sont envoyés ailleurs et perdent leur lien avec Mashteuiatsh, indique Carina Dominique. Avec la [nouvelle] loi, nous allons pouvoir établir nous-mêmes qui est apte à agir comme famille d'accueil, et si [des enfants] doivent effectivement être placés, nous nous assurerons de fournir un environnement culturellement sécurisant pour le développement des jeunes.

Consulter et s'affirmer

Créée sous l'impulsion du conseil de bande de la communauté, la Commission législative sur la loi de la protection de la jeunesse tient toutefois à obtenir l'aval du plus grand nombre de membres.

Trois des huit personnes de la Commission, dont moi-même, sont des élues pour représenter les membres. Nous avons aussi constitué un conseil consultatif citoyen de sept membres qui auront pour rôle d'assurer un lien avec la communauté , indique Mme Dominique.

Les membres du comité citoyen ont reçu le mandat d'entretenir le lien avec la communauté durant les consultations et l'élaboration de la loi. Les membres du comité ont eux-mêmes été touchés par l'actuelle Loi sur la protection de la jeunesse de différentes manières. Photo : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan / Dave Casavant

Le processus législatif se fera en différentes étapes tout au long de la prochaine année. Outre la rédaction de la loi, plusieurs mesures ont été pensées pour s'assurer d'avoir l'aval des membres.

C'est un sujet sensible, douloureux pour plusieurs, mais c'est aussi super important pour l'avenir de notre communauté, explique Mme Dominique. On a besoin de tout le monde, de leurs expériences, et on va s'assurer d'aller vers eux.

Lors de l'adoption du projet de loi C-92 en 2020, le Québec s'était empressé d'aller en contester l'application devant les tribunaux, accusant le fédéral d'empiéter sur ses compétences. Le dossier est actuellement en attente d'un jugement de la Cour suprême du Canada.

Pour la présidente de la Commission législative, il s'agit d'un autre exemple de bras de fer entre le provincial et le fédéral, au détriment des Premières Nations et de leur droit à l'autonomie.