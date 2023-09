Le tiers des défenseurs du territoire tués dans le monde sont autochtones

En 2022, plus du tiers des militants écologistes tués dans le monde étaient autochtones, selon le tout dernier rapport de Global Witness.

Selon les sombres statistiques publiées mardi par l’organisme (Nouvelle fenêtre), 177 défenseurs du territoire et de l’environnement ont perdu la vie en 2022, principalement en Colombie (60 décès), au Brésil (34) et au Mexique (31). Et ce ne sont que les cas signalés, préviennent les auteurs du rapport.

Encore une fois, les Autochtones sont surreprésentés dans ce macabre bilan. Des 177 personnes tuées l’année dernière, 64 étaient autochtones. Cela représente 36 % des personnes tuées, alors que les Autochtones ne représentent qu'environ 6 % de la population mondiale.

Parmi les zones les plus dangereuses de la planète pour les défenseurs du territoire, on trouve l’Amazonie, où 20 % des meurtres de militants ont été perpétrés. Ce sont notamment les mines d’or illégales qui sont la source des actes de violence répétés.

Le rapport de Global Witness donne la parole entre autres à Cacique Bepdjo Mekrãgnotire, membre du Kabu Institute, une association du peuple kayapó qui, au Brésil, tente de se défendre contre les orpailleurs illégaux. Ces derniers pratiquent l’accaparement des terres et la déforestation, en plus de polluer les cours d’eau au mercure.

Selon les travaux de chercheurs (Nouvelle fenêtre), de 1985 à 2020, les zones occupées illégalement par des sociétés minières ont augmenté de 7,45 km2 à 102,16 km2, grâce notamment au laxisme des autorités brésiliennes, voire avec leur quasi-bénédiction du gouvernement durant l’ère Bolsonaro.

Vivre à proximité de zones minières illégales, c’est vivre dans la peur. Nous le faisons pour la planète au complet. Nous garderons la forêt debout.

L’année dernière, les meurtres de l’expert des peuples autochtones brésiliens Bruno Pereira et du journaliste britannique du Guardian Dom Phillips avaient eu un retentissement à l’échelle planétaire. Ils revenaient d’un reportage en Amazonie sur les gardiens du territoire.

Depuis 2012, année où l’organisme Global Witness a commencé à compiler ces données sur les décès de défenseurs de l’environnement, au moins 1910 d’entre eux ont perdu la vie dans le monde.

Amnistie internationale attaque le Mexique

Cependant, la violence contre eux n’est pas que physique : elle peut aussi être judiciaire.

C’est le cas notamment au Mexique, comme le souligne un rapport d’Amnistie internationale (Nouvelle fenêtre) publié mercredi.

Le recours disproportionné au système pénal contre les manifestants s’inscrit dans une stratégie plus large visant à décourager et à démanteler la défense des droits à la terre, au territoire et à l’environnement.

L’organisation de défense des droits de la personne présente dans son rapport quatre cas de citoyens s’étant opposés à la construction de logements dans une zone protégée, aux mauvais raccordements liés à un égout ou aux activités polluantes d’une mégaferme porcine.

Les conflits sociaux abordés dans une optique punitive aggravent généralement les problèmes et ne résolvent pas les questions de fond , souligne Amnistie internationale, qui demande un renforcement du mécanisme de protection des défenseurs des droits de la personne et des journalistes .

Quelques bonnes nouvelles

Il n’y a toutefois pas eu que de mauvaises nouvelles sur le front de la défense de l’environnement. En juin 2022, la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) a créé le poste de rapporteur spécial sur la protection des défenseurs de l’environnement.

Plus tôt cette même année, l’Union européenne a commencé à étudier une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de développement durable. Les entreprises concernées seraient alors tenues responsables des situations dans lesquelles l'entreprise, ses filiales ou ses partenaires commerciaux directs ont manqué à leurs obligations en matière de droits de la personne et d’environnement.