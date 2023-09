Assemblée des Premières Nations : de l’incertitude et des défis

Le prochain chef de l'Assemblée des Premières Nations (APN) aura pour tâche d'unifier des centaines de chefs à un moment où la réconciliation semble moins une priorité au Canada, affirme un expert en politique autochtone.

Hayden King, directeur général du groupe de réflexion autochtone Yellowhead Institute, affirme que l'influence de l'APN a été mise à mal sous le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau, mais que sa politique interne a été un problème ces dernières années.

Assumer la direction de l'APN sera l'une des tâches les plus difficiles en politique , a averti M. King, car l'Assemblée pourrait être confrontée à un changement de direction lors des prochaines élections fédérales, qui pourrait entraîner une diminution des ressources allouées aux Premières Nations. L'Assemblée se demande également comment aller de l'avant après avoir fait la une des journaux pour ses précédents défis en matière de leadership.

L'APN ne parle plus de politique ou de droit. Elle parle de harcèlement et de griefs au travail. L'enjeu des prochaines élections est de savoir si l'organisation pourra retrouver son influence dans les discussions (avec le gouvernement fédéral) , a expliqué M. King.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, lors d'une événement en juin 2023, avant sa destitution. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les chefs devraient choisir un nouveau dirigeant national en décembre, après que RoseAnne Archibald eut été démise de ses fonctions en raison d'allégations selon lesquelles elle aurait créé un environnement de travail toxique.

Mme Archibald a été évincée, en juin, lors d'une assemblée spéciale des chefs tenue pour examiner les conclusions d'une enquête sur les plaintes de cinq membres du personnel concernant sa conduite.

L'examen indépendant a conclu que certains comportements de Mme Archibald constituaient du harcèlement. Le document a également statué qu'elle avait enfreint les politiques internes en exerçant des représailles contre les plaignants et en ne respectant pas la confidentialité de l'affaire.

Mme Archibald continue de réfuter ces allégations, et ses partisans soutiennent qu'elle a été démise de ses fonctions pour avoir tenté de modifier le statu quo de l'organisation.

Sur les 231 chefs qui ont participé à l'assemblée spéciale, 71 % ont voté en faveur de sa destitution.

David Pratt, vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, est jusqu'à présent la seule personne à avoir annoncé officiellement sa candidature au poste le plus élevé de l'organisation, même si d'autres importants dirigeants des Premières Nations devraient faire de même dans les prochaines semaines.

Lorsque M. Pratt a dévoilé sa candidature à la direction, en août, il a déclaré que l'APN se trouvait à un moment critique, et que les élections visaient à restaurer ainsi qu'à reconstruire l'organisation.

La fin de l'ère de la réconciliation

L'APN est une organisation politique qui défend les intérêts des Autochtones en matière de politique, d'éducation et d'élaboration conjointe de lois avec les gouvernements provincial et fédéral.

Elle se réunit deux fois par année pour adopter des résolutions qui déterminent les priorités de l'organisation.

Certaines Premières Nations choisissent de négocier directement avec le gouvernement fédéral plutôt que de travailler avec l'APN.Cependant, l'Assemblée est un acteur important de la politique des Premières Nations, car il [n'y a] vraiment aucun autre moyen pour les politiciens et les dirigeants des Premières Nations de se rassembler et de discuter des questions qui touchent leurs communautés collectivement , a expliqué M. King.

Il a cependant évoqué que ces élections arrivaient à un moment malheureux, qu'il a appelé la fin de l'ère de la réconciliation .

Ce qui est en jeu, c'est le pouvoir que détient l'APN, a indiqué M. King, et le prochain dirigeant permanent devra restaurer une partie de la crédibilité de l'organisation et s'engager auprès du gouvernement fédéral, de manière à redéfinir les priorités des intérêts des Premières Nations.

L'élection coïncide également avec un sondage qui montre que les libéraux sont à la traîne par rapport aux conservateurs. Cela a donné lieu à des spéculations sur ce à quoi ressembleraient les relations entre l'APN et un éventuel gouvernement conservateur.

Si les conservateurs prennent le pouvoir, M. King a soutenu que les dirigeants autochtones devraient s'attendre à voir moins de ressources octroyées à leurs communautés, moins d'occasions de co-élaborer des lois et une plus grande concentration sur le développement économique et l'intégration.

Il a souligné que l'APN dispose d'un intervalle d'environ deux ans, jusqu'en 2025, date à laquelle les prochaines élections doivent avoir lieu, pour défendre plus agressivement les intérêts de ses membres auprès du gouvernement actuel.

Dans l'immédiat, des changements surprenants apportés cet été au ministère des Relations Couronne-Autochtones affecteront le fonctionnement de l'APN, a précisé M. King.

Le ministre Gary Anandasangaree est nouveau dans ce poste et doit reconstruire les relations que son prédécesseur, Marc Miller, a développées au cours de son mandat.

Difficultés internes?

L'APN semble dévaler une pente à part, le chef d'un cabinet de consultants autochtones affirmant que moins de chefs assistent aux assemblées, ce qui pourrait indiquer que les chefs de la base estiment que l'organisation ne représente pas leurs intérêts.

Il y a eu beaucoup de chuchotements parmi les représentants du gouvernement sur la difficulté de travailler avec l'APN au cours de la dernière période en raison d'un manque de vision, d'un manque de coordination, qui a laissé de côté le programme législatif du gouvernement difficile d'avancer , a indiqué Max FineDay, président-directeur général de Warshield.Des documents obtenus par La Presse canadienne en vertu de la Loi sur l'accès à l'information montrent comment ces murmures discrets peuvent se transformer en pages remplies d'encre partagées avec les ministères responsables de la collaboration avec l'organisation.Dans des documents internes, le gouvernement a blâmé l'APN pour les retards dans l'adoption de la loi fédérale sur les services de police des Premières Nations, les responsables exprimant leur inquiétude quant au fait que les choses n'avançaient pas assez rapidement pour que le gouvernement puisse tenir sa promesse de déposer un projet de loi avant les vacances d'été.

Il existe un risque important que [le ministre de la Sécurité publique] ne soit pas en mesure de déposer un projet de loi sur les services de police des Premières Nations d'ici juin 2023 en raison des défis persistants avec l'APN, ce qui limite les progrès en temps opportun , indique une note interne.

Le projet de loi n'a finalement pas été présenté au Parlement lors de la séance du printemps.

D'autres questions concernant des enjeux importants, comme la réforme de la justice pénale, la législation sur les soins de santé des Autochtones et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, devraient être discutées avec le gouvernement fédéral dans les mois à venir.

Cela pourrait représenter un défi pour le nouveau chef national, qui devra être rapidement informé du programme législatif et de la manière de communiquer avec les membres et les médias sur la façon dont ces projets de loi progressent, a déclaré M. FineDay.

À l'approche des élections, M. FineDay a affirmé qu'il avait entendu de nombreux candidats à la direction parler de guérison et d'avancer ensemble, et il s'attend à ce que ces idéaux soient au cœur de leurs campagnes alors qu'ils s'efforcent de reconstruire l'image de l'APN.

Celui qui sera élu en décembre devra consacrer beaucoup de temps à reconstruire la confiance de la base avec l'organisation nationale et à redonner un sentiment d'appartenance à l'APN.