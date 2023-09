Une rentrée littéraire autochtone prolifique… et très féminine

À deux mois de l’ouverture du Salon du livre des Premières Nations, c’est l’effervescence dans le milieu littéraire autochtone. Voici le contenu et une recension (non exhaustifs) des ouvrages à saveur autochtone parus récemment ou qui sont sur le point de l’être.

Le 4e recueil de Joséphine Bacon Photo : Gracieuseté Mémoire d'encrier

Kau Minuat - Une fois de plus

de Joséphine Bacon (Mémoire d’encrier)

La fort sympathique poétesse innue Joséphine Bacon se lance pour son quatrième recueil dans une méditation sur l’arbre (qui cache le Nutshimit), mais aussi sur le temps et le silence.

Ma résistance est ma langue

Mes blessures au vif

Déterrent mon existence

Espèrent une guérison

Mes cicatrices racontent les disparitions

Dans la postface de cet ouvrage, qui compte une centaine de courts poèmes en français et en Innu-aimun, son amie et consœur Marie-Andrée Gill souligne que les paroles de Joséphine ressemblent aux branches qui s’allongent chaque année : elles suivent leur cours, fluides, cherchant à créer de la relation et attraper un peu de lumière là où elle se trouve .

La page de couverture de Tainna Photo : Gracieuseté Mémoire d'encrier

Tainna

de Norma Dunning (Mémoire d’encrier)

Auréolé notamment du Prix littéraire du Gouverneur général en 2022 pour l’édition anglaise, le dernier roman de l’écrivaine et professeure Norma Dunning nous arrive en version française (traduit par Daniel Grenier).

À travers les déambulations de six Inuit vivant en milieu urbain, Tainna aborde différents thèmes comme le sentiment d’aliénation, le mal du pays et la solitude, mais aussi la lumière et la force des ancêtres, de la communauté et des liens familiaux .

À l’image de bien des parcours, son œuvre navigue donc entre l’ombre et la lumière. Elle-même a grandi sans savoir au début qu’elle était Inuk et a par la suite conseillé à ses enfants de ne pas s’autodéclarer en tant qu’Autochtones à l’école.

La page de couverture du livre Annie Mutuk. Photo : Gracieuseté Mémoire d'encrier

Annie Mutuk et autres histoires

de Norma Dunning (Mémoire d’encrier)

En cette rentrée littéraire, c’est un 2 Dunning pour 1 qui attend les lecteurs francophones de Norma Dunning. En effet, son roman publié en 2017 a été enfin traduit dans la langue de Molière. Ou plutôt celle de Michel Tremblay, car le traducteur a pris soin de donner une petite touche québécoise aux dialogues et à la narration.

Pour cela, pas besoin de trop forcer le trait, car l’écriture de Norma Dunning est déjà directe et crue.

Extrait : Ouais, je les ai tous eus les uns après les autres. Les Pères. D'abord le Père Mercredi, puis le Père Jeudi, puis les Pères Vendredi, Samedi et Dimanche, sans oublier les deux autres larrons – les Pères Lundi et Mardi. Je n’ai jamais vraiment su leurs noms. Je leur donnais les noms des jours de la semaine. Selon le jour où ils se pointaient. Ça a duré six ans. Chaque soir.

La page de couverture du livre Piisim Napeu. Photo : Gracieuseté Éditions Hannenorak

Piisim Napeu

de Georges Pisimopeo (Éditions Hannenørak)

Se mettre à nu et écrire pour guérir. Mais aussi pour faire comprendre aux lecteurs non autochtones les obstacles qui viennent parfois (ou même souvent) avec le fait d’être né avec des racines autochtones. C’est ce que parvient brillamment à faire George Pisimopeo dans son premier recueil. Pissim Napeu ( homme-soleil en Cri), c’est l'assemblage de chroniques du quotidien, où les ruptures, l’alcoolisme, les abus et la violence ne sont jamais loin. De même que la résilience, l’entraide et la puissance des liens avec la nature.

Extrait : La honte a été ma sœur, une sœur qui s’appelait pauvreté. Pas d’eau courante, pas d’électricité dans une cabane en bois rond aux abords de Senneterre, en Abitibi. Je marchais avec Planshish et j’avais honte de marcher à ses côtés, car elle était une Sauvagesse. Le regard des villageois de Senneterre, je le vois encore. Il me disait que nous étions des êtres inférieurs, des Sauvages.

Ce n’est pas leur faire injure que de constater que les écrivains innus et wendats sont très présents dans la littérature autochtone au Québec, alors ne boudons pas notre plaisir de voir un auteur aux origines cries émerger.

Du côté des revues et essais...

La page de couverture de l'ouvrage. Photo : Gracieuseté

Les Iroquoiens du Cap Tourmente

de Claude Chapdelaine (Recherches autochtones au Québec)

À quelle nation se rattachaient les Iroquoiens du Saint-Laurent qu’ont croisés les explorateurs Jacques Cartier et Samuel de Champlain il y a plus de 400 ans? Les spécialistes débattent toujours de cette question.

Dans son ouvrage, l'archéologue et anthropologue Claude Chapdelaine fait la synthèse des fouilles effectuées notamment sur l’ancien site d’Ajoaste, sur les rives du fleuve Saint-Laurent au nord-est de Québec, de 1989 à 1992.

Le corpus de données s’avère très utile pour comprendre le développement des Iroquoiens décrits par Jacques Cartier et pour guider les recherches futures sur ces agriculteurs avec une ouverture sur les ressources marines de l’estuaire du Saint-Laurent , mentionne la notice bibliographique.

La page de couverture du livre La Nature de l'injustice. Photo : Gracieuseté écosociété

La Nature de l’injustice - Racisme et inégalités environnementales

Sous la direction de Sabaa Khan et Catherine Hallmich (écosociété)

Une vingtaine d’auteur(e)s, dont quatre Autochtones du Canada (toutes des femmes), se sont réunis pour dénoncer le fait que les lois et les politiques publiques sont à l’origine du désastre écologique en cours et que celles-ci touchent les communautés racisées et pauvres de plein fouet .

Dans cet ouvrage hautement politique, la Mohawk (Kanien’kehà:ka) Ellen Gabriel, l’Inuk Lisa Qiluqqi Koperqualuk, la Métisse Breanne Lavallée-Heckert et l’Anishnabe Shanon Chief prennent la plume pour dénoncer notamment l’accaparement des terres au nom de l’économie, la décolonisation nécessaire de la justice et la nécessité de mieux prendre en compte les savoirs autochtones en matière de respect de la nature.

Saurons-nous enfin renouer avec la règle sacrée des peuples autochtones selon laquelle il ne faut pas "prendre trop à la Terre"? C’est une question d’équité intergénérationnelle et de responsabilité face à l’avenir , soulignent les auteurs de cet essai en forme de manifeste.

La page de couverture de la revue LQ. Photo : Gracieuseté LQ

Lettres Québécoises - numéro 190 : Soeurs autochtones disparues

Sous la direction de Virginia Pesemapeop Bordeleau

Dans ce numéro, la revue de littérature a donné carte blanche à la poète, romancière et artiste crie Virginia Pesemapeop Bordeleau. Elle a invité une dizaine d'auteur(e)s et ami(e)s autour d’un thème qui lui tient à cœur : la mémoire des femmes autochtones disparues.

Les textes du dossier, très différents les uns des autres, ont néanmoins en commun deux axes essentiels : l’indignation et la sororité , indique l'équipe de rédaction de la revue.

Au rayon jeunesse…

La page de couverture du livre Cher pissenlit. Photo : Gracieuseté Éditions Hannenorak

Âmi Osâwâpikones - Cher pissenlit

de SJ Okemow (Éditions Hannenørak)

On ne soulignera jamais assez l’importance pour les jeunes Autochtones d’avoir sous la main des livres qui leur ressemblent. C’est mission accomplie avec ce livre réconfortant mêlant nature, culture et poésie. Dans le mot de l’auteure, on y apprend notamment que les pissenlits sont arrivés avec les premiers colons, autour de la moitié du 17e siècle.

Dans une société obsédée par les pelouses et l'aménagement paysager, j’aime voir les champs et les parcs remplis de pissenlits, ces mauvaises herbes déchaînées qui refusent de se laisser domestiquer. J’aimerais que plus de gens changent le regard qu’ils posent sur certaines plantes considérées comme de mauvaises herbes et qu’ils commencent à percevoir la beauté au cœur de leur résistance , écrit l’auteure d’origine nêhiyaw et est-européenne.

Pissenlit et Autochtones, mêmes combats!

La page de couverture du livre Envole-toi Mikun. Photo : Gracieuseté Éditions Hannenorak

Envole-toi Mikun

de Moira-Uashteskun Bacon (Éditions Hannenørak)

Après le départ de sa soeur, Mikun, 15 ans, n’a plus de repères. Tout lui semble hostile : la grande ville, la vie à l’école et celle à la maison. Elle en vient alors à croire qu’en étant moins différente, moins innue, elle pourra, elle aussi, connaître l’amitié et les premiers émois de l’amour. C’est ce que mentionne la quatrième de couverture du roman de Moira-Uashteskun Bacon.

Extrait : Je me sens nulle. Laide. Sale. Mais pas de cette souillure immorale que partagent les filles qui ont perdu leur virginité. Ces filles, elles, vivent leur rêve. Leur amour. L’Émancipation de leur corps. Moi, mon corps n’a pas encore été touché. Personne n’aura envie de toucher ce qui a l’air crasseux, voire dégoûtant.