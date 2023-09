Un militant sami proteste contre des éoliennes devant le parlement norvégien

Un militant autochtone sami a installé son camp devant le parlement norvégien, lundi, pour protester contre les éoliennes construites sur des terrains traditionnellement utilisés par des éleveurs de rennes samis. Il affirme qu'il y resterait aussi longtemps que les turbines demeurent en place.

La Cour suprême de Norvège a statué, en octobre 2021, que deux parcs d'éoliennes construits à Fosen (centre de la Norvège), et qui font partie du plus grand parc éolien terrestre, violent les droits des Samis en vertu du droit international.

Toutefois, les turbines sont toujours en activité à l'heure actuelle. Cela fait 700 jours qu'on assiste à une violation des droits de la personne et l’État norvégien n’a rien fait pour arrêter cela. J'ai donc choisi de venir ici et d'installer un camp jusqu'à ce que ces violations s'arrêtent , a déclaré à Reuters Mihkkal Haetta, 22 ans, vêtu d'un gakti traditionnel sami porté à l’envers en signe de protestation.

Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution et c'est de démolir les éoliennes de Fosen.

En février, des manifestants autochtones, dont M. Haetta, ont occupé le hall du ministère du Pétrole et de l'Énergie, avant que la police ne les déloge. Ils ont ensuite occupé les entrées de 10 ministères et ont été rejoints par Greta Thunberg, qui a déclaré que les droits de la personne devaient aller de pair avec la protection du climat et l’action climatique.

Ouvrir en mode plein écran Jugées illégales par la Cour suprême de la Norvège, les éoliennes contre lesquelles Greta Thunberg milite ont été construites sur des terres utilisées par des familles d'éleveurs de rennes appartenant à la nation samie. Photo : Associated Press / Ole Berg-Rusten

Depuis les manifestations, le gouvernement et les éleveurs de rennes touchés par les éoliennes de Fosen sont en médiation pour résoudre le conflit. Aucune mesure concrète n'a toutefois été encore annoncée.

Le ministère du Pétrole et de l'Énergie n'avait pas répondu à une demande de commentaire au moment de publier.