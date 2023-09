Du Manitoba au Québec, retrouver la trace de sa sœur disparue

Il y a 64 ans, Sharon, Reg et Christine Eunice Nepinak perdaient la trace de leur petite sœur, Marlene. Refusée dans un hôpital au Manitoba, la jeune Anishnabe a été envoyée à des kilomètres des siens, dans un établissement au Québec, où elle est finalement décédée à 13 ans. Ce n’est que récemment que la famille Nepinak a découvert où son corps est enterré.

La dernière fois que j’ai vu Marlene, elle avait sept ans. Elle avait été envoyée à la maison pour un court séjour. On était tellement excitée de la voir… ça faisait deux ans qu’on ne l’avait pas vue.

Sharon Nepinak s’arrête. Elle fond en larme. Devant elle, des dizaines de personnes réunies à Montréal, pour un grand rassemblement sur les sépultures anonymes. Sharon est aux côtés de son frère, Reg Nepinak, et de sa sœur, Christine Eunice Nepinak.

Ils racontent l’histoire de Marlene, leur petite sœur qui souffrait de spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Dès son plus jeune âge, elle a été envoyée en établissement spécialisé, mais la fratrie n'en sait pas plus. Il faut dire qu'ils étaient des enfants à cette époque.

Marlene était une enfant joyeuse, heureuse. Elle n’était pas handicapée mentale, contrairement à ce qui est indiqué dans son dossier médical , explique Sharon.

Je me souviens de ses beaux yeux bruns, de ses petites mains. J'aimais les toucher, elles étaient douces et délicates , se rappelle Christine.

Ouvrir en mode plein écran La famille a pu obtenir différents documents médicaux. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Tout ce qui manquait à Marlene, c’était son corps. Son esprit était avec nous , explique encore Reg Nepinak.

Et un jour, elle a été envoyée au Québec.

Juste comme ça.

Ce n’est que des décennies plus tard que Sharon, Reg et Christine Eunice ont compris pourquoi.

Marlene devait aller à l’hôpital Shriners de Winnipeg. Sûrement le seul hôpital de soins de longue durée de la province à l’époque. Ils étaient d’accord. Mais quand mes parents sont arrivés avec elle et que le personnel a réalisé qu’ils étaient autochtones, ils leur ont dit que, finalement, il n’y avait pas de place , raconte Reg Nepinak.

Marlene est donc envoyée au Québec, à l’hôpital Cecil Butters Memorial, dans la ville d’Austin, en Estrie.

Plusieurs articles parus notamment dans Le Nouvelliste et Le Reflet du lac évoquent cet établissement et le décrivent comme un endroit où les enfants jugés attardés étaient très – trop – nombreux et, surtout, mal soignés.

Selon Le Reflet du lac, en 1959, les autorités fédérales ont offert de placer dans cet établissement anglophone une vingtaine d’Autochtones, en payant quotidiennement 5 $ pour chacun.

[Lorsque] ma mère [a appris la nouvelle], elle a crié et a laissé tomber le téléphone. Elle pleurait, car elle savait que son enfant partait , se souvient Sharon. Difficile pour les parents, qui avaient plusieurs autres enfants à charge, de les laisser et de s’envoler pour le Québec voir leur fille. Sans compter le poids financier d’une telle expédition.

Ouvrir en mode plein écran Sharon Nekapik est encore très émotive quand elle parle de sa petite soeur Marlene. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Les années passent et, finalement, la famille reçoit un appel d’un agent des Affaires indiennes. On leur apprend que quatre jours auparavant, leur fille a été enterrée à l’âge de 13 ans. De quoi est-elle morte? Les dossiers médicaux indiquent une crise d’épilepsie, mais aussi qu’aucune autopsie n’a été effectuée.

Sharon doute même que les médecins aient prodigué à sa sœur les soins médicaux appropriés qu’elle nécessitait.

Si la famille Nepinak est aujourd’hui en mesure de raconter cette histoire – qui comporte encore de nombreuses inconnues – , c’est grâce à la loi 79, entrée en vigueur au Québec en 2021. Elle permet aux familles autochtones de mettre la main sur des documents médicaux qui pourraient leur donner des réponses sur leurs enfants disparus dans un établissement hospitalier de la province.

Devant un parterre d’auditeurs à Montréal, Sharon tient fermement sur ses genoux un cartable rempli de documents médicaux. Elle l’a ouvert il y a quelques jours seulement, car elle savait qu’elle y lirait nombre d’erreurs. Comme le fait que son père souffrait soi-disant de maladie mentale. Comme le dossier de Marlene qui indique une mauvaise date de naissance…

Ouvrir en mode plein écran La famille Nepinak n'a pas fini sa recherche de réponses. Elle veut savoir comment exactement leur soeur est décédée. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Derrière les Nepinak, un écran montre plusieurs photos de famille. Certaines sont en noir et blanc et montrent des gens souriants. Sharon passe d’ailleurs facilement des larmes au rire. Sur cette photo, le beau bébé, c’est moi , lance-t-elle.

Aujourd’hui, le frère et les deux sœurs ont trouvé où Marlene est enterrée : dans le cimetière de l’église Saint-Patrick, à Magog. Reg montre les photos de ce petit coin dans lequel tous les enfants de Cecil Butters gisent.

Quelques petites croix blanches sans prétention tiennent difficilement droites. Le nom de Marlene ne figure nulle part, mais les employés du cimetière ont indiqué aux Nepinak que c’est bien là qu’elle a été enterrée.

Christine Eunice est encore très émotive quand elle parle de cet instant qui n’a eu lieu que trois jours avant son témoignage sur scène, à Montréal.

J’ai pleuré en voyant le cimetière. C’était comme si on l’avait jetée là, aux ordures, comme un déchet.

Sur place, les Nepinak demandent un signe au Créateur , pour leur confirmer la présence de leur petite sœur. Ils avaient l’habitude de l’associer aux papillons jaunes. Et ce jour-là, à quelques mètres, on a vu des papillons jaunes , raconte Sharon.

Marlene est bel et bien là.

Ouvrir en mode plein écran Les membres de la familles sont assis juste devant le coin du cimetière réservé aux enfants de Cecil Butters. Photo : Courtoisie Anne Panasuk

Reg a fait une cérémonie en suivant les traditions autochtones. Il sait que maintenant, l’esprit de Marlene va pouvoir rentrer à la maison , avec eux. Et c’est pour ça qu’il était important de trouver où elle était enterrée.

Mais Christine Eunice ne cache pas qu’il est difficile pour elle de se dire que sa sœur est enterrée si loin d’elle.

Leur combat n’est pas terminé. Les Nepinak pensent que Cecil Butters détient encore des informations. En attendant, ils plaident pour que la loi 79 inspire les autres provinces.